XCMG se hisse dans le top 4 mondial de la Yellow Table 2020 du groupe KHL et maintient sa position en tête du classement des fabricants d'équipement d'origine chinois





XUZHOU, Chine, 19 mai 2020 /PRNewswire/ -- Avec un chiffre d'affaires de 11,162 milliards de dollars US, XCMG (SHE : 000425) a atteint la 4e place du classement des 50 premiers fabricants mondiaux de matériel de construction, selon la Yellow Table 2020 publiée par l'éditeur britannique groupe KHL. XCMG figure une fois de plus en tête de la liste des entreprises manufacturières chinoises en croissance.

Les 50 premières entreprises de la Yellow Table 2020 ont réalisé collectivement un chiffre d'affaires de plus de 200 milliards de dollars US en 2019, soit une augmentation de 10 % par rapport à 2018. Les dernières données publiées par le groupe KHL ont montré que, malgré la forte volatilité du marché mondial des engins de construction, les marques chinoises deviennent des sources de croissance de plus en plus notables. Les entreprises basées en Chine qui figurent sur la liste 2020 ont réalisé un chiffre d'affaires de près de 36 milliards de dollars US, ce qui équivaut à 17,7 % du chiffre d'affaires total des 50 marques.

En 2019, l'initiative « Belt and Road » a alimenté les exportations chinoises d'engins et d'équipements de construction. La reprise économique mondiale a également entraîné une hausse de la demande sur le marché des engins de construction. En outre, la forte croissance des investissements nationaux dans les infrastructures, la hausse de la demande en équipements de rechange et la reprise de l'industrie minière sont autant de facteurs qui ont contribué au développement rapide, mais stable, de l'industrie chinoise des engins de construction.

« L'aspiration centrale de XCMG a toujours été d'atteindre le sommet de l'Everest, ce qui se traduit par des percées technologiques constantes et une expansion mondiale soutenue par des produits, un marketing et un service à la clientèle de qualité. C'est de cette façon que nous avons mesuré et atteint notre succès jusqu'à présent », a déclaré Wang Min, président de XCMG.

XCMG détient aujourd'hui près de 1 000 technologies de base, dont 32 % sont des technologies révolutionnaires. Son succès dans le secteur des équipements de super-tonnage constitue l'une des clés qui lui permettent de se positionner avec force sur le marché international, comme la grue sur chenilles de 4 000 tonnes XGC88000, la grue n° 1 au monde détentrice de multiples records mondiaux.

Les marques chinoises d'engins de construction ne représentaient que 2 à 5 % des ventes à l'étranger il y a dix ans, mais la Chine s'est tournée vers une fabrication axée sur la qualité et ce chiffre est passé à 30 % aujourd'hui.

« Haute qualité, rendement élevé, excellent rapport qualité-prix et durabilité constituent les axes stratégiques de la transformation industrielle amorcée par XCMG. Nous voulons contribuer au développement de haute qualité de l'industrie manufacturière et de l'économie en ouvrant une nouvelle voie », a déclaré Wang Min.

De nombreux chantiers de construction internationaux, tels que le stade de la Coupe du monde de la FIFA au Qatar 2022tm, le chemin de fer Mombasa-Nairobi de 480 kilomètres et Dangote, le plus grand projet de raffinerie en Afrique, ont été couronnés de succès grâce à la nouvelle génération de produits « de pointe et durables » de XCMG. L'entreprise dispose désormais à travers le monde de quatre centres de R et D à l'étranger, de 15 bases de fabrication, usines de pièces détachées ou coentreprises, de 70 filiales et bureaux et d'un réseau de plus de 300 concessionnaires. XCMG est le premier exportateur chinois d'engins de construction, un titre que l'entreprise détient depuis 31 ans.

