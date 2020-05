Femmessor salue les nouvelles mesures de soutien spécifiques aux femmes entrepreneures annoncées par le gouvernement fédéral





QUÉBEC, le 19 mai 2020 /CNW Telbec/ - Femmessor se réjouit de l'annonce faite samedi dernier par l'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, pour la mise en place de nouvelles mesures de soutien dédiées aux femmes entrepreneures dans le contexte de la COVID-19.

« Les femmes entrepreneures sont durement impactées par cette crise sanitaire. Un récent sondage mené par Femmessor nous a révélé qu'une entreprise à propriété féminine sur cinq est à grand risque de fermer. Ce soutien gouvernemental pour appuyer les femmes entrepreneures arrive à point », mentionne Sévrine Labelle, PDG de Femmessor.

Ce sont en effet 15 millions de dollars en financement supplémentaire qui seront mis à la disposition des organismes bénéficiaires du Fonds pour l'écosystème de la Stratégie canadienne pour les femmes en entrepreneuriat (SFE). Cet investissement du gouvernement fédéral aidera des milliers de femmes entrepreneures et de propriétaires d'entreprise à traverser cette crise.

« Depuis le début de la crise, nous travaillons en étroite collaboration avec les deux paliers gouvernementaux et nous les informons en temps réel de la réalité vécue par les entrepreneures. Leur engagement est indéniable et nous prouve une fois de plus qu'ils reconnaissent l'apport inestimable des femmes entrepreneures dans la prospérité économique du Québec et du Canada », poursuit Mme Labelle.

Femmessor s'est vue octroyer en 2019 un soutien de 5,7M$ dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat. Depuis le début de la crise, Femmessor a adapté son offre d'accompagnement pour répondre aux besoins de ses clientes. Elle a également mis sur pied de nouveaux services disponibles sur demande à l'ensemble des entrepreneures québécoises.

Avec la perspective de pouvoir bénéficier de ressources additionnelles, l'organisation pourrait poursuivre le développement de son offre de services, appuyée sur les besoins nommés par les entrepreneures dans le cadre du vaste sondage réalisé le mois dernier.

À propos de Femmessor Québec

Femmessor est une organisation dédiée au développement de l'entrepreneuriat féminin qui a pour mission de contribuer directement à la création, à la croissance et à l'acquisition d'entreprises dirigées et détenues en tout ou en partie par des femmes dans les 17 régions du Québec.

Son offre de financement, conjuguée à une expérience d'accompagnement adaptée aux besoins des entrepreneures, permet à ces dernières de bâtir des entreprises durables et prospères.

Femmessor est soutenue financièrement par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI). Grâce à des partenariats avec le Fonds pour les femmes entrepreneures FQ et Desjardins Capital, elle facilite l'accès à près de 25 millions de dollars pour soutenir, par le biais de prêts conventionnels et en capital-actions, des entreprises comptant au moins une femme dans un poste stratégique et détenant au moins 25% des actions.

Pour plus d'information au sujet de Femmessor Québec :

femmessor.com

SOURCE Femmessor

Communiqué envoyé le 19 mai 2020 à 14:43 et diffusé par :