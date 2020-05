Prometric® continue sa expansion dans l'écosystème des évaluations du secteur des TI et renouvelle son adhésion à l'ITCC





Prometric a le plaisir d'annoncer son adhésion renouvelée au sein de l'IT Certification Council (ITCC). L'ITCC, dont la mission consiste à promouvoir les certifications TI, à développer les certifications professionnelles et à identifier la nécessité d'un personnel qualifié pour répondre aux besoins technologiques mondiaux, notamment de certains des principaux acteurs du secteur de la certification TI.

Interrogé au sujet de ce partenariat, Sean Burke, responsable de la clientèle de Prometric, déclare: "En tant que membre cofondateur, Prometric est fier de faire à nouveau partie de l'ITCC. L'expérience cumulée des dirigeants des TI, la valorisation de la certification TI, et la protection de qualifications durement acquises sont des caractéristiques qui s'inscrivent dans la lignée de notre vision, à l'heure où notre société continue de progresser dans l'écosystème de la certification TI".

Le nouvel élan de Prometric dans le secteur des TI, couplé à l'acquisition de nouveaux clients, souligne tout son dynamisme en termes d'innovation et de renforcement des capacités d'examen pour les certifications TI. Étant donné que Prometric dispose du plus vaste réseau de centres de tests professionnels du marché, ainsi que des meilleures solutions d'évaluation à distance et de sécurisation des contenus, les clients des technologies de l'information bénéficient d'un éventail élargi d'options dans le domaine de l'évaluation des tests, qui répondent aux exigences et aux environnements d'aujourd'hui et de demain.

"Nous sommes ravis d'accueillir à nouveau Prometric au sein de la communauté ITCC", déclare Kristin Wall Gibson, président du conseil d'ITCC. "Prometric apporte une perspective unique à notre groupe, et nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec eux et l'intégralité de nos membres durant l'année à venir."

À propos de Prometric

Prometric, un chef de file mondial du développement et de la fourniture de tests et de services aux candidats, permet aux commanditaires de tests du monde entier de faire progresser leurs programmes d'accréditation grâce à des solutions de développement et de fourniture de tests qui font figure de référence en matière de qualité et d'excellence du service. Prometric propose une approche complète et fiable pour conseiller, développer, gérer et fournir des programmes dans un environnement intégré et technologique, via le réseau de tests le plus sécurisé au monde, composé de 14 000 sites dans plus de 180 pays ou grâce aux commodités des services d'évaluation en ligne. Pour plus d'informations, visitez www.prometric.com suivez-nous sur Twitter @PrometricGlobal et sur www.linkedin.com/company/prometric/.

À propos de l'IT Certification Council (ITCC)

L'IT Certification Council (ITCC) est une organisation associative constituée de leaders du secteur des TI, qui a identifié le besoin en personnel qualifié afin de relever les défis technologiques mondiaux. L'ITCC s'engage à promouvoir et développer les certifications TI en mettant en place les meilleures pratiques sectorielles, en valorisant les certifications, en optimisant la sécurité des examens, et en résolvant d'autres problématiques liées à la certification. Pour de plus amples renseignements sur l'IT Certification Council, veuillez visiter www.itcertcouncil.org.

