Accusations modifiées, un adolescent accusé d'un meurtre au premier degré et d'une tentative de meurtre fait maintenant face à des accusations modifiées de meurtre au premier degré et d'acte terroriste. Tentative de meurtre - Activité terroriste Douzième homicide de 2020, Rue Dufferin et avenue Wilson





TORONTO, le 19 mai 2020 /CNW/ - Le Service de police de Toronto et la Gendarmerie royale du Canada font le point sur le communiqué publié au sujet du douzième homicide de 2020 (numéro de dossier 2020-390671) survenu le mardi 25 février 2020.

Le lundi 24 février 2020, à 12 h 40, le Service de police de Toronto a répondu à un appel pour une agression au couteau dans le secteur de la rue Dufferin et de l'avenue Wilson.

À leur arrivée sur les lieux, les agents ont trouvé :

Un homme et une femme ayant reçu plusieurs coups de couteau à l'extérieur des lieux.

Dans les locaux de l'entreprise, une femme a été déclarée morte sur place. Elle a été identifiée comme étant Ashley Noelle Arzaga, âgée de 24 ans et originaire de Toronto .

Le lundi 24 février 2020, un jeune homme de 17 ans (l'adolescent) a été arrêté à Toronto et accusé des chefs d'accusation suivants :

Meurtre au premier degré Tentative de meurtre

Peu après l'incident, le Service de police de Toronto a communiqué avec l'Équipe intégrée de la sécurité nationale (EISN) de la GRC après avoir découvert des éléments de preuve indiquant que ce crime pouvait constituer une « activité terroriste » au sens du paragraphe 83.01(b) du Code criminel du Canada. L'EISN de la GRC a travaillé en collaboration avec le Service de police de Toronto, le ministère du Procureur général et le Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) et a établi que le crime de l'accusé était en fait inspiré d'un mouvement extrémiste violent motivé par une idéologie connu sous le nom d'INCEL (célibat involontaire). Les procureurs généraux fédéral et provinciaux se sont donc entendus pour lancer une procédure liée au terrorisme, soutenant que l'adolescent a comparu devant le tribunal par vidéoconférence, au 2201, avenue Finch, à Toronto, aujourd'hui, le mardi 19 mai 2020, pour répondre aux accusations modifiées suivantes :

Meurtre au premier degré, y compris activité terroriste, aux termes de l'article 231(6.01) du Code criminel;



Tentative de meurtre, article 239(1) - Activités terroristes, article 2, paragraphes 83.01(b) et 83.27 du Code criminel.

Le public peut avoir l'assurance qu'il semble s'agir d'un incident isolé et que, pour le moment, il n'y a aucune autre menace connue pour le public et associée à l'accusé.

« Au nom des détectives de l'équipe des homicides chargés de rendre justice aux victimes de ce crime, j'aimerais remercier nos partenaires de l'Équipe intégrée de la sécurité nationale pour leurs efforts dans ce dossier, a déclaré l'inspecteur Hank Idsinga, commandant de l'unité des homicides, Service de police de Toronto. Nous continuerons de travailler ensemble dans l'atteinte de notre objectif commun qui est d'obtenir un résultat positif pour toutes les parties concernées. »

« C'est grâce à nos partenariats efficaces et à la coopération étroite entre les différentes agences gouvernementales que nous avons pu obtenir le résultat d'aujourd'hui. Le Service de police de Toronto a été félicité pour son enquête approfondie sur cet événement tragique et nous continuons de travailler ensemble pour veiller à la sécurité de tous les Canadiens. Nos pensées accompagnent les familles des victimes », a déclaré le surintendant Christopher deGale, officier responsable de l'EISN, Division « O » de la GRC.

Les Équipes intégrées de la sécurité nationale (EISN), qui sont dirigées par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) sont des équipes composées de membres spécialement formés de plusieurs organismes, notamment de la GRC et d'autres organismes d'application de la loi et partenaires en matière de sécurité nationale sur la scène fédérale, provinciale et municipale. Ensemble, les membres des EISN décèlent, dissuadent, interrompent et empêchent les activités criminelles terroristes de groupes ou de personnes qui représentent une menace pour la sécurité nationale du Canada.

Le terrorisme se présente sous différentes formes et il est important de noter qu'il ne se limite pas à un groupe, à une religion ou à une idéologie en particulier. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Guide de sensibilisation au terrorisme et à l'extrémisme violent de la GRC.

Si vous croyez avoir été témoin ou si vous êtes au courant d'activités criminelles reliées à l'extrémisme ou d'activités suspectes qui pourraient constituer une menace pour la sécurité publique ou la sécurité nationale, nous vous invitons à nous en faire part en communiquant avec nous par téléphone au 1 800 420-5805 ou par courriel à l'adresse RCMP.NSIN-RISN.GRC@rcmp-grc.gc.ca .

