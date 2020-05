Mario Grauso quitte Holt Renfrew et Sebastian Picardo devient le nouveau président





TORONTO, le 19 mai 2020 /CNW/ - Holt, Renfrew et Cie est ravie d'annoncer la nomination de Sebastian Picardo au poste de président et de PDG.

Monsieur Picardo est un dirigeant exceptionnel et innovateur du secteur du commerce de détail de luxe global. Ancien vice-président du grand magasin asiatique iconique, Lane Crawford, il a également occupé des fonctions de direction chez Burberry, Net-A-Porter (Richemont) et Alexander McQueen (Kering). Sebastian Picardo reprend les rênes de Mario Grauso le 1er juin. M. Grauso planifiait retourner aux États-Unis depuis quelque temps et il appuiera la transition.

« Je tiens à remercier Mario pour sa contribution significative à l'égard de Holt Renfrew ces dernières années, affirme Anne Pitcher, directrice générale du Groupe Selfridges. Sous sa direction, nos magasins sont devenus les destinations de luxe que nous connaissons aujourd'hui, rehaussant ainsi la réputation de l'entreprise et sa valeur d'icône, comme marque de classe mondiale et chef de file du marché canadien. Nos meilleurs voeux de succès l'accompagnent dans ses futures entreprises. »

« Ce fut un privilège de diriger Holt Renfrew et je suis fier de ce que nous avons accompli, et de la remarquable équipe et des superbes environnements que nous avons mis sur pied, énonce Mario Grauso. L'entreprise est en excellente position et c'est le moment parfait pour moi de relever mon prochain défi. Je souhaite à l'entreprise de continuer sur la voie de la réussite et je remercie tout le monde de leur appui. »

Le nouveau président possède une pleine compréhension de tous les canaux de la vente au détail et une expérience avérée à dépasser les attentes de la clientèle à la tête de certaines des marques les plus prospères du monde. Comme vice-président de Lane Crawford, Monsieur Picardo a créé et livré une stratégie omnicanal pour offrir des expériences exceptionnelles à la clientèle de la Chine élargie. Il a aussi joué un rôle essentiel dans le renouvellement des énoncés de mission et de valeurs du détaillant iconique, une transformation culturelle majeure au sein de toute l'entreprise.

Chez Burberry, Monsieur Picardo a joué un rôle-clé pour faire du volet numérique de l'entreprise le plus perfectionné en son genre dans le secteur du luxe. Il a également occupé des postes de haute direction chez Net-a-Porter et Alexander McQueen, et il est un grand investisseur en nouvelles plateformes novatrices dans l'industrie de la mode.

« Il y a peu de cadres supérieurs de la trempe de Monsieur Picardo qui ont son palmarès éloquent dans l'industrie de la vente au détail de luxe, et nous sommes ravis qu'il mette à profit sa vaste expérience envers Holt Renfrew, poursuit Madame Pitcher. Pendant toute sa carrière à la tête de certaines des marques les plus prospères au monde, Monsieur Picardo a démontré sa capacité à voir la vente au détail comme une expérience multi canaux et à sans cesse innover et donner à ses équipes les moyens de dépasser les attentes des clients. Nous nous réjouissons des nouvelles occasions prometteuses qui se profilent sous sa gouverne. »

Commentant sa nomination, Monsieur Picardo a déclaré : « C'est un grand privilège pour moi de me joindre à une marque possédant un patrimoine historique si merveilleux sur le marché canadien. Je suis impatient de collaborer avec l'équipe de direction pour développer davantage la valeur de la marque, les relations avec les clients et les fournisseurs, son équipe talentueuse et ses superbes emplacements étayés par les investissements importants effectués dans les dernières années. »

Holt Renfrew continue de miser sur son histoire riche et illustre avec la récente réouverture de son magasin étendard Ogilvy et ses offres dynamiques de nouveaux produits tendance.

À propos de Holt Renfrew

Célébrant un patrimoine de plus de 180 ans, Holt Renfrew est reconnue sur la scène internationale pour son expérience de shopping inspirée. Fondée en 1837 en tant que modeste chapellerie, Holt Renfrew est devenue fournisseur officiel de Sa Majesté la reine Victoria. Dans les années 1930, Holt Renfrew commence à vendre des exclusivités griffées de certains des plus grands designers d'Europe, et en 1947 elle accueille Monsieur Christian Dior lors du lancement de son « New Look ». Propriété d'investisseurs étrangers pendant de nombreuses années, Holt Renfrew est rachetée en 1986 par Monsieur W. Galen et l'honorable Hilary M. Weston. Sous leur gouverne, la chaîne devient la destination de prédilection pour le détail de luxe au Canada. Visitez-nous à www.holtrenfrew.com .

SOURCE Holt, Renfrew & Co., Limited

Communiqué envoyé le 19 mai 2020 à 13:50 et diffusé par :