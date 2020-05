Subway(MD) Canada rouvrira autant de restaurants que possible partout à travers le Canada ce mois-ci





En vue de la réouverture de leurs restaurants à travers le Canada, les franchisés SubwayMD ont renforcé leurs normes sanitaires et leurs procédures de nettoyage, en plus d'offrir un service de commande en ligne et un Menu à moins de 5 $.

TORONTO, le 19 mai 2020 /CNW/ - SubwayMD Canada annonce la réouverture des restaurants SubwayMD d'un bout à l'autre du pays ce mois-ci. Grâce à de nouvelles mesures de santé et de sécurité, à des options de commande élargies et à un nouveau Menu à moins de 5 $ qui facilite plus que jamais l'accès aux plats chouchous de SubwayMD fraîchement préparés*, les restaurants SubwayMD s'adaptent aux besoins des collectivités dans lesquelles ils sont implantés.

Depuis des années, les Canadiens se rendent chez SubwayMD pour déguster des repas de qualité fraîchement préparés sous leurs yeux. Les Canadiens font confiance à SubwayMD et aux artistes du sandwichMC, qui préparent leur repas selon leurs goûts. Pour supporter le bien-être de ses propriétaires de franchise, leurs employés et de nos clients, Subway Franchise Systems a mis en place de nouvelles mesures de santé et de sécurité qui doivent être appliquées par les propriétaires de franchise dans tous les restaurants Subway au Canada :

Des procédures de nettoyage améliorées seront mises en place , en particulier pour les surfaces fréquemment utilisées comme les poignées de porte et les terminaux de point de vente.

, en particulier pour les surfaces fréquemment utilisées comme les poignées de porte et les terminaux de point de vente. Les employés des restaurants porteront des masques , des écrans de plexiglas seront installés aux caisses , et des mesures de distanciation seront mises en place pour les clients et les employés.

, des , et des mesures de distanciation seront mises en place pour les clients et les employés. On publiera des directives pour s'assurer du bien-être du personnel au début de chaque quart de travail.

au début de chaque quart de travail. Les normes existantes rigoureuses de santé et de salubrité alimentaire seront renforcées, notamment en ce qui concerne le port de gants à usage unique pour la préparation, l'emballage et le scellage de chaque sous-marin.

SubwayMD élargira également ses options de commande sans contact faciles et pratiques en proposant le service au stationnement. En effet, le service au stationnement sera déployé au cours des prochaines semaines sur l'application SubwayMD dans certaines régions du pays. Les clients pourront aussi continuer à déguster leurs produits SubwayMD grâce à la commande à distance, à la commande pour emporter et à la livraison.

« Beaucoup de choses ont changé au cours des dernières semaines et des derniers mois, mais avec les réouvertures annoncées, les Canadiens pourront se tourner vers leur restaurant local pour savourer des repas de qualité fraîchement préparés », explique Cristina Wells, directrice nationale de SubwayMD Canada. « Subway s'engage à surpasser les attentes de ses clients pour leur offrir la tranquillité d'esprit pendant cette période de transition. »

SubwayMD a également lancé un nouveau Menu à moins de 5 $ dans les restaurants Subway participants. Le menu propose une sélection de sous-marins classiques de 6 pouces comme le Combiné de viandes froides, le sandwich Boulettes de viande marinara et le Végé-délice??, ou encore le Muffin anglais OEuf et bacon, le tout pour moins de cinq dollars***.

* Fraîchement préparés pour vous. ** Les commandes via l'application, les commandes en ligne et le service au stationnement sont offertes dans les restaurants participants. La livraison est offerte à certains endroits seulement. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous au www.subway.com/fr-CA/Delivers. Le sandwich Boulettes de viande marinara ne fait pas partie de l'offre au Québec. *** Le Menu à moins de 5 $ est offert dans les restaurants participants pour un temps limité. Il n'est pas offert à la livraison.

À propos des restaurants SubwayMD

SubwayMD offre une solution de rechange à la restauration rapide traditionnelle, servant chaque jour 7 millions de sandwiches faits sur commande.

Les Canadiens peuvent choisir parmi 1,4 milliard de combinaisons de protéines de qualité, de légumes frais et de pain cuit quotidiennement. Au Canada, les franchisés des quelque 3 200 établissements SubwayMD sont fiers de contribuer aux collectivités qui les accueillent.

SubwayMD est une marque déposée de Subway IP LLC. © Subway IP LLC, 2020.

