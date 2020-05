Robert Hornung à la tête de l'Association canadienne de l'énergie renouvelable





Une nouvelle voix nationale s'élève pour les secteurs de l'énergie éolienne, de l'énergie solaire et du stockage d'énergie

OTTAWA, le 19 mai 2020 /CNW/ - L'Association canadienne de l'énergie éolienne (CanWEA) et l'Association des industries solaires du Canada (CanSIA) sont ravies de dévoiler aujourd'hui le nom et le dirigeant de la nouvelle association multitechnologique qui sera la voix unie de l'éolien, du solaire et du stockage d'énergie au pays. Le 1er juillet 2020, les membres de CanWEA et de CanSIA se regrouperont au sein de l'Association canadienne de l'énergie renouvelable, sous la direction éprouvée de Robert Hornung, le président de longue date de CanWEA.

En sa qualité de président fondateur et chef de la direction de l'Association canadienne de l'énergie renouvelable, M. Hornung dirigera un travail de mobilisation des parties prenantes et du public dans un but précis : assurer une place centrale à l'énergie renouvelable et au stockage d'énergie dans l'évolution du bouquet énergétique canadien en cette période charnière de transformation mondiale.

L'Association canadienne de l'énergie renouvelable aura une influence nationale depuis son bureau administratif à Ottawa, ainsi qu'une présence régionale aux quatre coins du pays. Elle s'emploiera à créer des conditions favorables à l'établissement d'un système énergétique moderne qui rejaillira en grand sur l'économie et l'avenir énergétique propre du Canada. Qui plus est, elle offrira un espace de dialogue favorisant les échanges, la collaboration, la bonne conduite des affaires et la croissance de l'industrie.

La création de l'Association canadienne de l'énergie renouvelable reflète l'importance grandissante des solutions énergétiques novatrices qui intègrent de multiples technologies à caractère renouvelable. Les membres de l'Association sont stratégiquement positionnés pour offrir des solutions propres, abordables, fiables, flexibles et évolutives pour combler les besoins énergétiques du Canada.

L'éolien et le solaire répondent à une partie croissante et déjà importante de la demande en électricité au pays, grâce à une puissance installée combinée de plus de 16 500 mégawatts (MW) raccordée au réseau. De récents contrats d'achat d'électricité confirment que le coût de l'énergie éolienne et de l'énergie solaire fait concurrence à celui des formes d'énergie traditionnelles, l'éolien étant même devenu la filière de production d'électricité mise en service la plus abordable au Canada. S'ajoute à cela le déploiement rapide de ces technologies à des fins aussi bien résidentielles que commerciales au pays; l'énergie solaire photovoltaïque, par exemple, est utilisée dans chaque province et territoire. Fer de lance du Canada au chapitre des installations solaires résidentielles et commerciales, l'Ontario générait au total 2 673 MW d'énergie photovoltaïque à la fin de 2019. Des projets divers de stockage d'énergie propre jouent par ailleurs un rôle croissant dans l'optimisation de l'apport de cette énergie à la fiabilité et à la flexibilité du réseau, l'exploitant de l'Ontario comptant à lui seul plus de 20 installations de stockage sous contrat.

Citations

« Le lancement de l'Association canadienne de l'énergie renouvelable est un pas de géant vers un bouquet complet de solutions énergétiques qui accorde une place à l'éolien, au solaire et au stockage d'énergie. L'Association a besoin d'un dirigeant qui a une vision claire du système énergétique moderne que nous sommes en train de bâtir au Canada, et qui comprend le rôle unique de nos membres dans cette quête. Robert Hornung est l'homme de la situation, et il nous tarde de le voir guider notre nouvelle alliance des plus prometteuses. »

Michelle Chislett, présidente du conseil intérimaire, Association canadienne de l'énergie renouvelable,

et directrice générale, Développement au Canada et aux États-Unis, Northland Power

« Nous lançons une nouvelle association non seulement en pleine transition énergétique, mais aussi pendant une période très difficile où nous devons composer avec une pandémie et rebâtir l'économie dans son sillage. Le Canada doit plus que jamais orienter ses politiques de sorte à garder le cap sur une économie propre alimentée par l'énergie renouvelable. En unissant les voix de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne et du stockage d'énergie, nous serons mieux en mesure de cheminer vers les cibles de réduction des émissions du Canada tout en créant de bons emplois et des débouchés économiques dans les centres urbains, les régions rurales et les communautés autochtones partout au pays. »

Jason Chee-Aloy, vice-président du conseil intérimaire, Association canadienne de l'énergie renouvelable, et directeur général, Power Advisory

« Je suis honoré et emballé de diriger une nouvelle association au mandat comme nul autre. Il est clair que le public tient à voir progresser les technologies que nous représentons pour que se concrétise tout le potentiel que nous promet un avenir sous le signe de l'énergie renouvelable. L'Association canadienne de l'énergie renouvelable est le véhicule parfait pour faire de cette promesse une réalité, tout en apportant une excellente valeur à chaque membre. »

Robert Hornung, président et chef de la direction, Association canadienne de l'énergie renouvelable

Robert Hornung - Biographie

Robert Hornung est le président de l'Association canadienne de l'énergie éolienne (CanWEA) depuis près de 17 ans. Durant son mandat, il a représenté les intérêts des membres de CanWEA, soit des

propriétaires, des exploitants et des promoteurs de parcs éoliens ainsi que des experts-conseils, des fabricants et des fournisseurs de services du secteur. Par le travail de mobilisation et de représentation qu'il a mené avec ces chefs de file de l'éolien au Canada et différentes parties prenantes, Robert Hornung a aidé à stimuler la croissance de l'énergie éolienne, qui est passée de moins de 300 mégawatts à plus de 13 000 mégawatts pendant qu'il était en poste. Avant de se joindre à CanWEA, il a travaillé sur des questions de changement climatique pour le Pembina Institute, Environnement Canada, l'Organisation de coopération et de développement économiques et Les Amis de la Terre Canada. Robert Hornung siège actuellement au Conseil consultatif d'Énergie positive, un projet de recherche de l'Université d'Ottawa qui vise à renforcer la confiance de la population à l'égard de la politique énergétique du Canada.

Contexte

Pour la période de 2018 à 2050, BloombergNEF prévoit un investissement mondial de 5,3 billions de dollars américains en actifs de production d'énergie éolienne, de 4,2 billions en actifs de production d'énergie solaire et de 843 milliards en batteries. Le service de recherche prévoit aussi que d'ici 2050, l'éolien et le solaire combleront presque 50 % des besoins mondiaux en électricité.

CanWEA et CanSIA ont actuellement le même siège social, à Ottawa , et collaborent depuis longtemps sur des questions d'intérêt commun. Les deux associations figurent au nombre des acteurs du secteur canadien de l'énergie propre qui ont récemment envoyé une lettre ouverte au premier ministre Justin Trudeau sur la nécessité de mettre en place des mesures de stimulation économique axées sur les énergies propres pour bâtir une économie forte et résiliente dans la foulée de la pandémie actuelle. Pour en savoir plus sur la campagne et soutenir le projet de bâtir un pays meilleur et plus résilient, rendez-vous ici.

L'Association canadienne de l'énergie renouvelable amorcera officiellement ses activités le 1er juillet, et tiendra sa première assemblée générale annuelle parallèlement au congrès et salon professionnel de Transition électrique Canada, qui aura lieu du 10 au 12 novembre à Toronto .

L'Association canadienne de l'énergie renouvelable

L'Association canadienne de l'énergie renouvelable est la voix des solutions d'énergies éolienne et solaire et de stockage d'énergie qui façonnent l'avenir énergétique du Canada. Notre association s'emploie à créer les conditions favorables à l'établissement d'un système énergétique moderne en mobilisant les parties prenantes et le public. Issus de divers horizons, nos membres sont parfaitement en mesure d'offrir des solutions propres, abordables, fiables, flexibles et évolutives pour combler les besoins énergétiques du Canada. Notre vision : assurer une place centrale aux énergies éolienne et solaire et au stockage d'énergie dans l'évolution du bouquet énergétique canadien.

L'Association canadienne de l'énergie éolienne

L'Association canadienne de l'énergie éolienne (CanWEA) est la voix de l'industrie éolienne au Canada, faisant activement la promotion d'une croissance responsable et durable du secteur éolien. Association nationale sans but lucratif, CanWEA constitue la plus importante source de renseignements fiables sur l'énergie éolienne ainsi que sur ses avantages pour la société, l'économie et l'environnement.

L'Association des industries solaires du Canada

Représentant son secteur à l'échelle nationale, l'Association des industries solaires du Canada (CanSIA) a pour vision un pays où, en 2020, le solaire est une source d'énergie populaire qui fait partie intégrante d'un bouquet énergétique diversifié. L'Association souhaite en outre voir l'industrie oeuvrer dans un cadre politique et réglementaire stable, favorable et uniforme.

