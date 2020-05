l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux du Québec émet une recommandation positive pour l'utilisation de LONSURF® dans le traitement des adultes atteints de cancer gastrique métastatique





Le médicament à prise orale répond à un besoin vital non comblé, car il s'est révélé efficace pour améliorer significativement la survie des patients ayant peu d'options thérapeutiques

OAKVILLE,ON, le 19 mai 2020 /CNW/ - Taiho Pharma Canada, Inc., une filiale canadienne de Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. (Japon), a annoncé aujourd'hui une recommandation clinique positive formulée par l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) afin que le Ministre inscrive LONSURF® (comprimés de trifluridine et tipiracil [sous forme de chlorhydrate de tipiracil]) à la liste de médicaments remboursés, pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer gastrique (estomac) métastatique ou d'un adénocarcinome de la jonction oeso-gastriquei. LONSURF est un traitement destiné aux patients qui ont déjà reçu au moins deux chimiothérapies antérieures, y compris une fluoropyrimidine, un platine et soit un taxane soit l'irinotécan et, s'il y a lieu, un traitement ciblant les récepteurs HER2/neuii.

Selon les conclusions de l'INESSS, LONSURF a procuré des bienfaits modestes, mais significatifs sur le plan clinique, en prolongeant la survie globaleiii. LONSURF répond à un besoin médical vital non comblé chez les personnes atteintes d'un cancer gastrique métastatique, car il est le seul médicament homologué au Canada pour le traitement de troisième intention chez ces patients.

« La recommandation positive de l'INESSS est bien accueillie par les intervenants en cancer gastrique métastatique; elle signifie que mes patients pourront bientôt avoir accès au traitement par l'intermédiaire du régime d'assurance public », indique le Dr Thierry Alcindor, hémato-oncologue au Centre universitaire de santé McGill, et directeur du service d'oncologie médicale au Centre du cancer des Cèdres, à Montréal (Québec). « Nous savons que, pour les patients ayant des métastases, LONSURF est un traitement pouvant prolonger la survie tout en ayant un bon profil de tolérabilité. »

Le cancer gastrique métastatique au Canada

On estime que, chaque année, plus de quatre mille Canadiens reçoivent un diagnostic de cancer gastrique et que près de deux mille en meurentiv. La plupart des cancers gastriques sont diagnostiqués lorsque la maladie a évolué et qu'elle s'est propagée à d'autres sites du corpsv.

« Il est essentiel pour les personnes atteintes de cette maladie de stade avancé d'avoir accès à des options thérapeutiques approuvées pouvant prolonger leur vie et leur permettre de passer plus de temps de qualité avec leurs proches », souligne Teresa Tiano, présidente et cofondatrice de My Gut Feeling - Stomach Cancer Foundation of Canada. « Nous espérons que cette recommandation positive de l'INESSS encouragera les autorités québécoises en matière de santé à offrir dès que possible un accès à cette importante option thérapeutique, par l'intermédiaire du régime d'assurance public, afin que les patients puissent bénéficier de ce traitement. »

« Chez Taiho Pharma, nous avons comme objectif commun d'aider les personnes atteintes de cancer de stade avancé à vivre plus longtemps et à avoir une meilleure qualité de vie », déclare Ross Glover, directeur général de Taiho Pharma Canada, Inc. « Nous accueillons avec enthousiasme la décision de l'INESSS qui représente un pas en avant pour l'inscription de LONSURF à la liste de médicaments de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), laquelle permettra aux patients québécois atteints d'un cancer gastrique métastatique ou d'un adénocarcinome de la jonction oeso-gastrique de bénéficier de ce traitement. »

À propos de LONSURFii

LONSURF est un agent antinéoplasique nucléosidique pour prise orale qui a été découvert et mis au point par Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. LONSURF est constitué d'un analogue nucléosidique antinéoplasique à base de thymidine, la trifluridine, et d'un inhibiteur de la thymidine phosphorylase (TP), le tipiracil, qui augmente l'exposition à la trifluridine en inhibant son métabolisme par la TP. La trifluridine est incorporée dans l'ADN, ce qui se traduit par l'altération de l'ADN et l'inhibition de la prolifération cellulaire.

LONSURF est approuvé aux États-Unis par la Food and Drug Administration (FDA), en Europe par l'European Medicines Agency (EMA) et au Japon par le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales à titre de traitement pour les patients atteints d'un cancer gastrique métastatique ou d'un adénocarcinome de la jonction oeso-gastrique. LONSURF est également approuvé au Canada dans le traitement des patients adultes atteints d'un cancer colorectal métastatique qui ont préalablement reçu les traitements existants incluant les chimiothérapies à base de fluoropyrimidine, d'oxaliplatine et d'irinotécan, les agents biologiques anti-VEGF et, en présence d'un gène RAS de type sauvage, les agents anti-EGFR, ou des patients qui ne sont pas de bons candidats pour ces traitementsii. En date de mars 2020, LONSURF a été approuvé comme traitement du cancer gastrique métastatique de stade avancé dans 42 pays et régions à travers le monde.

Depuis 2015, Taiho Pharmaceutical et Servier ont conclu un accord de licence exclusive pour le co-développement et la commercialisation de LONSURF en Europe et dans d'autres pays en dehors des États-Unis, du Canada, du Mexique et de l'Asievi.

À propos de Taiho Pharma Canada, Inc. (Canada)

Taiho Pharma Canada, Inc., une filiale canadienne de Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. (Japon), est située à Oakville, en Ontario. Elle est gérée par Taiho Oncology, la filiale américaine de Taiho aux États-Unis établie à Princeton au New Jersey et qui chapeaute les opérations de recherche et de développement ainsi que celles de la commercialisation. Taiho Oncology a mis sur pied des organismes de développement clinique et des entreprises commerciales de calibre mondial qui travaillent vigoureusement à la mise au point et à la commercialisation de traitements novateurs contre le cancer aux États-Unis et au Canada. Taiho Oncology Inc. dispose d'une pépinière de médicaments candidats oraux dans le domaine de l'oncologie consistant à la fois d'agents novateurs antimétaboliques et d'agents sélectionnés de thérapie ciblée. Une technologie sophistiquée, des chercheurs dévoués et des installations à la fine pointe de la technologie aident Taiho à redéfinir la façon dont on traite le cancer dans le monde. C'est notre tâche; c'est notre passion; c'est notre héritage.

Pour de plus amples renseignements à propos de Taiho Pharma Canada, veuillez visiter le site :

https://www.taihopharma.ca/fr/.

LONSURF® (comprimés de trifluridine et tipiracil [sous forme de chlorhydrate de tipiracil]) en monothérapie est indiqué pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer gastrique métastatique ou d'un adénocarcinome de la jonction oeso-gastrique, ayant déjà reçu au moins deux chimiothérapies antérieures, y compris une fluoropyrimidine, un platine et soit un taxane soit l'irinotécan et, s'il y a lieu, un traitement ciblant les récepteurs HER2/neu.

LONSURF® (comprimés de trifluridine et tipiracil [sous forme de chlorhydrate de tipiracil]) est indiqué dans le traitement des patients adultes atteints d'un cancer colorectal métastatique qui ont préalablement reçu les traitements existants incluant les chimiothérapies à base de fluoropyrimidine, d'oxaliplatine et d'irinotécan, les agents biologiques anti-VEGF et, en présence d'un gène RAS de type sauvage, les agents anti-EGFR, ou des patients qui ne sont pas de bons candidats pour ces traitements.

