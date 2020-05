Everbridge dévoile un nouveau logiciel de traçage des contacts destiné à contenir et juguler le COVID-19 tout en permettant une reprise sécurisée du travail pour les entreprises, les gouvernements et les établissements de santé





Everbridge, Inc. (NASDAQ:EVBG), le chef de file mondial de la gestion des événements critiques (CEM), présente ce jour une nouvelle solution logicielle complète exécutée sur la plateforme Everbridge CEM pour aider les entreprises, les établissements de santé et les gouvernements à automatiser les initiatives de traçage des contacts, à garantir la protection de leurs employés et citoyens, et à permettre la reprise du travail, tout en assurant la confidentialité des données personnelles.

La solution Everbridge permet la transformation numérique du traçage des contacts et représente une alternative aux approches actuelles, qui peuvent être regroupées en deux catégories aux capacités plus limitées: les prises de contact, hautement manuelles, réalisées avec des outils de gestion des cas, ou les nombreuses applications mobiles autonomes de type opt-in. La solution de traçage des contacts COVID-19 Shield d'Everbridge représente repose sur un paradigme fondamentalement différent permettant aux entreprises, gouvernements et organisations d'assurer une reprise du travail mieux sécurisée, avec une approche plus rapide, plus précise et moins coûteuse, qui protège également la confidentialité des données personnelles. L'automatisation logicielle intelligente d'Everbridge peut renforcer ou compléter les initiatives déjà en place de traçage manuel des contacts afin d'améliorer la précision et la rapidité du processus, tout en réduisant les coûts. À la différence des autres solutions de traçage des contacts, l'approche polyvalente d'Everbridge triangule une multitude de sources de données pour fournir des informations plus complètes dans des délais raccourcis.

Dans une récente publication, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies ont déclaré: "Il est crucial d'identifier les contacts et de s'assurer qu'ils n'interagissent pas avec autrui pour prémunir les communautés de toute propagation supplémentaire. Si les communautés ne sont pas en mesure d'isoler efficacement les patients et de garantir que les contacts se tiennent à l'écart des autres personnes, une propagation rapide du COVID-19 est alors probable, qui nécessiterait de nouvelles mesures strictes pour contenir le virus... Les partenaires technologiques jouent un rôle clé dans la modification des systèmes existants et dans le développement de nouvelles interfaces intuitives pour gérer les multiples flux de données avec une interopérabilité optimale."

Fort de ses capacités CEM inégalées sur le marché, Everbridge fournit aux organisations la seule solution de traçage des contacts de bout en bout qui combine une application mobile de contrôle du bien-être et d'auto-évaluation aux intégrations préexistantes des systèmes d'entreprise afin d'établir un ensemble plus complet d'informations exploitables. L'application mobile permet aux personnes d'effectuer le suivi de leurs symptômes et de leur état grâce à des contrôles de santé réguliers. Lorsque cela est nécessaire, le système identifie rapidement les autres employés qui ont été exposés au virus, et communique les protocoles d'isolement appropriés de façon automatisée. Dès lors, les organisations disposent d'une solution moins onéreuse pour réduire les délais de traçage des contacts et le risque d'exposition; renforcent la confiance au sein du personnel au moment de la reprise du travail; consolident la conformité des protocoles tout en fournissant une traçabilité exhaustive; et protègent la confidentialité des données personnelles.

"En tant que leader mondial de la gestion des événements de crise contribuant à la lutte contre le COVID-19, Everbridge offre la méthode la plus complète du marché aux organisations pour les aider dans la reprise du travail et l'accès aux espaces publics", déclare Imad Mouline, directeur de la technologie d'Everbridge. "Grâce aux milliers de sources de données éprouvées et à nos capacités IdO de pointe, nous nous positionnons de manière unique pour aider les organisations à automatiser le processus de traçage des expositions au coronavirus, à sécuriser le retour du personnel et à reprendre leurs opérations."

En s'appuyant sur plus de 225 intégrations prêtes à l'emploi, la solution de traçage des contacts d'Everbridge utilise les données des systèmes de contrôle physique d'accès par badge, des relais wifi, des systèmes d'agenda, d'itinéraires de déplacements professionnels, de gestion des visiteurs, et des caméras thermiques afin d'identifier qui a pu être exposé à une personne porteuse du COVID-19. Les données de proximité Bluetooth Low Energy recueillies grâce aux capacités de déplacement numérique complètent les informations relatives à la proximité immédiate; les registres des besoins particuliers aident à protéger les personnes les plus vulnérables en indiquant si elles ont été en contact avec une source infectieuse; la surveillance du risque en temps réel basée sur 22 000 sources de données dans 175 pays permet un suivi total, depuis les foyers infectieux (avec un flux dédié de données du coronavirus) jusqu'aux restrictions de voyage, en passant par les quarantaines et les situations d'urgence, afin de déterminer si les personnes se trouvent à proximité de zones de risques accrus. Les capacités de gestion de crise automatisent les étapes pour alerter les personnes potentiellement à risque, et le système dans son ensemble s'appuie sur la plateforme de notification en masse et d'alerte du public la plus vaste et évolutive au monde, capable de couvrir plus de 550 millions de personnes dans plus de 200 pays et territoires.

Cas d'utilisation supplémentaires pour les entreprises, les gouvernements et les organisations de santé:

Traçage du risque infectieux basé sur la localisation, la proximité avec des foyers et/ou l'exposition potentielle récente pendant un déplacement

Traçage par localisation en intérieur, surveillance du remplissage des pièces et de la densité des employés, détection de la distanciation sociale, et évaluation de la conformité du matériel de protection personnelle

Collecte de données précises en combinant le suivi continu de la proximité avec feedback opt-in des employés via leurs terminaux mobiles

Utilisation de l'application mobile Everbridge pour guider les déplacements des patients en intérieur, notamment avec la fonction Direct to Navigate pour les patients porteurs du COVID-19, et la fonction Wayfinder pour tous les autres patients, réduisant ainsi le risque de contagion

Soutien à la reprise des interventions chirurgicales qui avaient été reportées en raison de la pandémie

Engagement d'Everbridge en matière de sécurité, de conformité et de confidentialité

La solution logicielle d'Everbridge assure le suivi multi-couche des directives de conformité - en constante évolution - au niveau municipal, étatique et fédéral. Everbridge applique de rigoureuses politiques de confidentialité et a obtenu les principales certifications de sécurité, comme ISO 27001, SSAE18 SOC 2/SOC 3, FedRAMP (programme fédéral de gestion des risques et des autorisations), Cloud Computing Compliance Controls Catalogue (C5), qui témoignent toutes de la volonté d'Everbridge de renforcer sa présence à l'échelle mondiale et de garantir le respect permanent des meilleures normes du marché.

Pour de plus amples renseignements sur la solution COVID-19 Shield: Contact Tracing d'Everbridge, veuillez visiter https://www.everbridge.com/.

En tant que chef de file mondial de la gestion des événements critiques et des systèmes d'alerte au public, Everbridge et sa plateforme couvrent plus de 550 millions de personnes dans le monde et reçoit la confiance des plus grandes entreprises du Fortune 500 ainsi que de municipalités, d'états et de pays entiers.

Everbridge organise cette semaine le sommet virtuel "Coronavirus: the Road to Recovery", qui se tiendra les 20 et 21 mai. La conférence comptera sur la participation de deux conférenciers de marque: le Général à la retraite Colin L. Powell, États-Unis, qui abordera le sujet du leadership dans des temps incertains; et Scott Gottlieb, D.M., ancien commissaire de la FDA, qui présentera une feuille de route pour la reprise. Le sommet de deux jours proposera plus de 15 sessions, dont la session "Return to Work: Contact Tracing and Beyond", présentée par Imad Mouline, directeur de la technologie d'Everbridge. Inscriptions et informations sur Coronavirus: the Road to Recovery.

À propos d'Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) est un éditeur de logiciels international qui fournit des applications logicielles d'entreprise permettant d'automatiser et d'accélérer la réponse opérationnelle des organisations aux événements critiques afin de maintenir la sécurité des personnes et la continuité des activités des entreprises. Lors de menaces pour la sécurité publique, telles qu'un tireur actif, une attaque terroriste ou des conditions climatiques extrêmes, et pendant des événements critiques pour les entreprises tels qu'une panne informatique, une cyberattaque ou d'autres incidents comme un rappel de produit ou une interruption de la chaîne d'approvisionnement, plus de 5 200 clients à travers le monde font confiance à la plateforme de gestion des événements critiques de la société pour agréger et évaluer rapidement et de manière fiable les données sur la menace, localiser les personnes en danger et les intervenants en mesure d'apporter une aide, automatiser l'exécution de processus de communications prédéfinis via la distribution sécurisée de plus de 100 dispositifs de communication différents, et suivre l'avancement de l'exécution des plans d'urgence. La plateforme de la société a envoyé plus de 3,5 milliards de messages en 2019 et permet de toucher plus de 550 millions de personnes réparties dans plus de 200 pays et territoires, dont l'intégralité des abonnés mobiles en Australie, en Grèce, en Islande, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande, au Pérou, à Singapour, en Suède, et dans un certain nombre des plus grands États de l'Inde. Parmi les applications de communications critiques et de sécurité de l'entreprise proposées par la société figurent Mass Notification, Incident Management, Safety Connectiontm, IT Alerting, Visual Command Center®, Public Warning, Crisis Management, Community Engagementtm et Secure Messaging. Everbridge reçoit la confiance de 8 des 10 plus grandes villes des États-Unis, 9 des 10 plus importantes banques d'investissement basées aux États-Unis, 47 des 50 aéroports les plus fréquentés d'Amérique du Nord, 9 des 10 plus grands cabinets de conseil mondiaux, 8 des 10 plus grands constructeurs automobiles au monde, les 4 premiers cabinets comptables mondiaux, 9 des 10 plus importants prestataires de soins de santé basés aux États-Unis et 7 des 10 plus grandes sociétés technologiques au monde. Everbridge est basée à Boston et à Los Angeles et dispose également de bureaux à Lansing, San Francisco, Abou Dabi, Pékin, Bangalore, Calcutta, Londres, Munich, New York, Oslo, Singapour, Stockholm et Tilbourg. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.everbridge.com, lisez le blog de l'entreprise, et suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, et Facebook.

