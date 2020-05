Radio-Canada Ontario et Groupe Média TFO célèbrent la fin du secondaire aux côtés des jeunes francophones de l'Ontario





TORONTO, le 19 mai 2020 /CNW/ - Les diffuseurs publics Radio-Canada Ontario et Groupe Média TFO lancent en duo une initiative exceptionnelle pour les jeunes finissants de la province. Un défi d'écriture, L'expérience 20/20, qui sera suivi d'un rassemblement festif virtuel, Le bal (dé)masqué. Deux événements pour célébrer fièrement la fin du parcours au secondaire des élèves francophones de 12? année de l'Ontario, et ainsi faire honneur à leurs nombreux accomplissements.

Défi L'expérience 20/20

L'expérience 20/20, lancée aujourd'hui, donne la parole aux jeunes jusqu'au 31 mai. Radio-Canada Ontario et TFO les invitent à rédiger leurs plus beaux discours à l'attention de leur école, de leurs camarades ou encore de leurs enseignants. Ce défi est lancé aux élèves francophones et francophiles de 12? année inscrits dans l'un des conseils scolaires de l'Ontario. Les modalités de participation et l'ensemble des renseignements se trouvent sur la page suivante : Radio-Canada.ca/lexperience2020 . Une sélection de discours représentant l'ensemble de la province seront présentés lors du grand événement virtuel du 19 juin prochain.

« Il nous tenait à coeur d'offrir aux élèves du secondaire une tribune pour marquer ce rite de passage. Avec ce concept inédit, les jeunes de chez nous pourront exprimer toute leur créativité, mais aussi leur gratitude envers leurs enseignants et leurs camarades de classe. Ces discours auront une signification encore plus belle au vu des circonstances. Nous sommes très fiers de contribuer à cette célébration, de concert avec de nombreux acteurs médiatiques dans la province. »

- Pierre Ouellette, Directeur de Radio-Canada en Ontario.

Événement virtuel Le bal (dé)masqué

Dans un second temps, les étudiants seront invités à se rassembler devant leur écran le vendredi 19 juin en soirée pour fêter leur graduation pour Le bal (dé)masqué, une occasion unique de couronner le parcours des élèves partout dans la province.

Les jeunes de 12? année et leurs familles sont invités à se joindre à ce rassemblement virtuel exceptionnel aux côtés d'Alison Vicrobeck (Radio-Canada) et de Pascal Boyer (TFO), à la barre de cette soirée pas comme les autres.

« Finir ses études secondaires est, pour tous, une grande réalisation ; mais pouvoir célébrer un parcours scolaire en français en milieu minoritaire est une fierté de taille que nous nous devons de souligner. Cette année, nous le ferons autrement en proposant une initiative que nous espérons mémorable pour nos milliers de jeunes finissants franco-ontariens. Avec Le bal (dé)masqué, nous fêterons cela ensemble dans le respect des consignes de distanciation sociale en vigueur. en partageant un moment rassembleur inspirant et unique à travers la province. »

- Éric Minoli, Directeur général des opérations, Groupe Média TFO

Le bal (dé)masqué mettra les jeunes sous le feu des projecteurs et leur proposera une programmation exceptionnelle : vidéos témoignages, messages surprises et des performances d'artistes francophones de chez nous.

Les jeunes francophones et francophiles à travers tout le Canada sont invités à se joindre en direct à nos finissants de l'Ontario français pour célébrer leur réussite et (re)découvrir des talents de l'Ontario français. La soirée sera enregistrée et rediffusée sur les ondes d'ICI RADIO-CANADA TÉLÉ et de TFO.

« Alors que nous arrivons à la fin de l'année scolaire, je reconnais l'importance de ce moment pour tous les étudiants ontariens. Au nom de Stephen Lecce, ministre de l'Éducation, merci à Groupe Média TFO et Radio Canada Ontario de célébrer ainsi le travail acharné et les réalisations des finissants francophones et francophiles de partout dans la province. »

- Sam Oosterhoff, Adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation

Ces deux initiatives sont réalisées avec l'appui généreux des médias communautaires francophones régionaux : L'Express de Toronto , Le goût de vivre , CINN-FM , Le Nord , CFRH 88,1-106,7 , Le Voyageur et Tapage , Le Loup FM et 94,5 Unique FM .

À propos de Radio-Canada

CBC/Radio-Canada est le radiodiffuseur public national du Canada et l'une des plus grandes institutions culturelles du pays. Nous sommes la source d'information et de contenus de divertissement canadiens vers laquelle les Canadiens se tournent avec confiance. Profondément enracinée dans les communautés de partout au pays, CBC/Radio-Canada offre une programmation diversifiée en français, en anglais et en huit langues autochtones. Nous présentons également un point de vue typiquement canadien sur l'information internationale. CBC/Radio-Canada transforme sa façon d'engager la conversation avec les Canadiens.

À propos de Groupe Média TFO

Groupe Média TFO est une destination incontournable pour les publics à la recherche de contenus éducatifs et culturels innovants en français, à l'avant-garde de l'apprentissage numérique. TFO sert 2 millions d'élèves et 135 000 enseignants, enseignantes, éducateurs et éducatrices partout en Ontario et au Canada. Avec plus de 1,3 milliard de visionnements sur son réseau de chaînes YouTube, TFO exploite la chaîne numéro un en français au Canada, Mini ABC, pour laquelle il a reçu un bouton d'Or. Ses contenus ont reçu différents prix, d'Austin à Amsterdam : Kidscreen Awards, Gémeaux, Cassies, IBC Awards, SXSW Film Design Awards, et plus encore.

SOURCE Groupe Média TFO

Communiqué envoyé le 19 mai 2020 à 11:11 et diffusé par :