Festival Fierté Montréal 2020 - Édition 360, du 10 au 16 août!

MONTRÉAL, le 19 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le festival Fierté Montréal, présenté par TD, est fier d'annoncer la tenue du festival Fierté Montréal 2020 - Édition 360, une forme entièrement adaptée aux circonstances actuelles, du 10 au 16 août 2020, et rappelle que l'importance de la Fierté va au-delà d'un rassemblement physique. Il s'agit effectivement de l'un des rares moments de l'année où la visibilité des communautés de la diversité sexuelle et de genre est mise de l'avant et où elles peuvent porter leurs revendications politiques et sociales. La programmation de cette innovante édition du festival Fierté Montréal sera dévoilée en juin.

Afin de respecter les mesures de distanciation mises en place par le gouvernement du Québec, l'édition 2020 du festival Fierté Montréal sera présentée de manière créative, via de multiples et différents canaux de communication. Les incontournables activités de ce festival fondé sur le respect de la diversité seront présentées sous un format adapté aux circonstances actuelles. Les festivalier.ère.s pourront ainsi participer à différentes conférences et activités en ligne, mais également à une version modifiée de la populaire journée communautaire, le 15 août prochain, ainsi qu'à plusieurs événements festifs entre les 10 et 16 août. Tous les détails seront annoncés en juin.

« La Fierté est un mouvement né dans l'adversité qui a surmonté des défis historiques majeurs et dont le sentiment ne peut être reporté ni annulé. Les communautés de la diversité sexuelle et de genre, notamment celles dont les droits et libertés ne sont toujours pas pleinement reconnus et dont la visibilité se limite souvent à la durée du festival, pourront ainsi non seulement célébrer les avancées les concernant, mais également profiter de ce moment afin de porter leurs revendications et bien sûr, de se rassembler, différemment cette fois-ci! » a mentionné Éric Pineault, président-fondateur de Fierté Montréal.

À propos du festival Fierté Montréal

Depuis 2007, à l'initiative des communautés LGBTQ+ montréalaises, le festival Fierté Montréal met de l'avant leurs droits et en célèbre la richesse culturelle et les avancées sociales. Ce plus grand rassemblement des personnes de la diversité sexuelle et de genre de la francophonie travaille localement au quotidien et sert de phare d'espoir pour les personnes vivant en terrains hostiles à nos communautés. En 2019, le festival a généré un achalandage total de 3,4 millions de visiteurs. En 2020, les festivités se tiendront du 10 au 16 août. Plus de renseignements sont disponibles sur la page web, la page Facebook, ainsi que sur les comptes Twitter et Instagram.

