Virginia Pésémapéo Bordeleau reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Abitibi-Témiscamingue





ROUYN-NORANDA, QC, le 19 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année à l'écrivaine et artiste en arts visuels Virginia Pésémapéo Bordeleau. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, a été annoncé virtuellement aujourd'hui par le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue.

Les membres du jury du Conseil des arts et des lettres du Québec ont souligné la grande qualité littéraire des oeuvres de Virginia Pésémapéo Bordeleau, qui suivent une ligne directrice forte, celle de faire connaître son peuple. Ses oeuvres d'art autant que ses livres connaissent une belle diffusion, contribuant ainsi au dynamisme culturel de sa région.

Biographie de Virginia Pésémapéo Bordeleau

Virginia Pésémapéo Bordeleau est une artiste en arts visuels et une écrivaine d'origines crie et métisse. Autrice incontournable de la littérature des Premières Nations au Québec, au Canada et même à l'étranger, elle enchante par ses oeuvres intimes qui décrivent une réalité de femme souvent cachée. Depuis son entrée littéraire, elle a publié trois romans, Ourse Bleue (Éd. de la Pleine Lune), L'amant du lac (Éd. Mémoire d'encrier) et L'enfant hiver (Éd. Mémoire d'encrier) ainsi que trois recueils de poésie : De rouge et de blanc (Éd. Mémoire d'encrier), Je te veux vivant (Éd. du Quartz) et Poésie en marche pour Sindy (Éd. du Quartz). Ses oeuvres s'inspirent d'une réalité parcourue par le deuil, le déchirement amoureux et la quête identitaire.

Une capsule vidéo dressant le portrait de l'artiste lauréate sera disponible prochainement sur le site de La Fabrique culturelle de Télé-Québec.

Finalistes

Les finalistes étaient le conteur Guillaume Beaulieu et l'auteur jeunesse et conteur Maurice Bélanger.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion et le rayonnement au Québec, au Canada et à l'étranger. En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créateurs et aux créatrices dont les réalisations se distinguent par leur qualité et leur rayonnement.

Le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue

Le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue accompagne le milieu culturel et artistique dans ses défis tout en veillant à ses intérêts et à son développement. L'organisme est un incontournable qui influence les maillages, l'innovation et la diversité de son secteur.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

Liens :

Suivez-nous sur Facebook ou Twitter

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Communiqué envoyé le 19 mai 2020 à 10:30 et diffusé par :