/R E P R I S E -- Avis aux médias - Des ministres et des fonctionnaires du gouvernement du Canada tiendront une conférence de presse sur la maladie à coronavirus (COVID-19)/

Rogers a annoncé aujourd'hui des partenariats avec des maisons d'hébergement pour femmes en Colombie-Britannique, notamment dans la région métropolitaine de Vancouver, dans l'Okanagan et sur l'île de Vancouver, afin d'offrir une connectivité...

La Croix-Rouge canadienne, Fondations communautaires du Canada et Centraide United Way Canada ont lancé aujourd'hui des appels pour déposer des demandes au nouveau Fonds d'urgence pour l'appui communautaire (FUAC). Le Fonds est un nouvel...

Le Réseau de l'action bénévole du Québec (RABQ) est fier d'annoncer le lancement du programme de formation GEO Bénévoles, qui vise à accroître les compétences en gestion et encadrement organisationnel des bénévoles. La formation est offerte...

Des ministres et des fonctionnaires du gouvernement du Canada tiendront une conférence de presse afin de fournir une mise à jour sur la maladie à coronavirus (COVID-19). DateLe 19 mai 2020 Heure12 h 00 (HAE) LieuÉdifice de l'Ouest, pièce 225Colline...

Depuis l'apparition du COVID-19, les chercheurs de l'Institut de virologie de Wuhan (WIV) de l'Académie chinoise des sciences (CAS) travaillent en première ligne, entreprenant une série de tâches de R&D pour prévenir et contrôler la pandémie....