Appels de demandes au nouveau Fonds d'urgence pour l'appui communautaire, de 350 M$

OTTAWA, le 19 mai 2020 /CNW/ - La Croix-Rouge canadienne , Fondations communautaires du Canada et Centraide United Way Canada ont lancé aujourd'hui des appels pour déposer des demandes au nouveau Fonds d'urgence pour l'appui communautaire (FUAC). Le Fonds est un nouvel investissement de 350 M$ du gouvernement du Canada en vue d'aider les organismes de bienfaisance et les OBNL desservant des populations vulnérables qui sont touchées de façon disproportionnée par la COVID-19. Les organismes communautaires peuvent déposer une demande à compter d'aujourd'hui. Le financement, qui a été annoncé initialement le 21 avril 2020 par le gouvernement du Canada, est un coup de pouce bien nécessaire aux organismes communautaires qui ont vu exploser la demande de services depuis le début de la pandémie.

La Croix-Rouge canadienne, Fondations communautaires du Canada et Centraide United Way Canada se réjouissent de poursuivre ensemble leur travail afin d'appuyer les efforts locaux pour lutter contre la COVID-19, dans les collectivités de l'Atlantique au Pacifique à l'Arctique. Les trois organismes collaborent pour que l'aide atteigne rapidement les personnes qui en ont le plus besoin.

« Les organismes de bienfaisance et sans but lucratif sont toujours là pour vous aider quand vous en avez besoin. La pandémie de COVID-19 crée de réels défis pour ces importants organismes. Grâce à l'annonce faite aujourd'hui, le gouvernement du Canada sera là pour eux pour qu'ils puissent continuer d'être là pour les Canadiens. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

