ECVV la plateforme de commerce transfrontalier de produits industriels conclut un tour de financement de série B





ECVV, une plateforme e-commerce B2B d'échanges transfrontaliers de produits industriels a annoncé la finalisation d'un tour de financement de série B, exclusivement financé par Longrun Asset.

En se basant sur les avantages de la chaîne d'approvisionnement industrielle chinoise, ECVV s'est engagée à fournir aux acheteurs du monde entier un service unique d'approvisionnement pour les produits industriels des clients finaux. Il s'agit d'un fournisseur de services intégrés basés sur l'Internet pour le commerce transfrontalier. ECVV dessert les pays situés le long de « la Ceinture et la Route » et se concentre sur les pays du monde arabe. Elle exerce une influence à l'échelle régionale dans les domaines de la décoration intérieure, des outils, des appareils électroniques, des accessoires mécaniques et des équipements médicaux.

Le Dr Jiao Long, partenaire de Longrun Asset, investisseur de ce tour, a déclaré : « Le marché B2B est plus vaste que le marché B2C, et la Chine est le plus grand pays manufacturier au monde. Cependant, la Chine n'a pas encore expérimenté l'association d'une plateforme mondiale pour le commerce de produits industriels au plus grand pays manufacturier actuel, ce qui donnera assurément naissance à un géant mondial. » Le déséquilibre entre l'offre et la demande est le principal problème du commerce mondial. Des données concrètes sur les transactions sont essentielles afin de résoudre le problème du déséquilibre entre l'offre et la demande dans le monde. La structure commerciale d'ECVV.com se base sur les données des achats de produits industriels, avec une plateforme B2B d'information ainsi que des ventes indépendantes rémunérées à la commission, tout en étant soutenue par un système mondial d'information. Les trois secteurs d'activité de l'entreprise sont complémentaires.

Dans le contexte du transfert des exportations nationales vers les pays situés le long de « la Ceinture et la Route » et du transfert accéléré du commerce transfrontalier vers le commerce en ligne dans des conditions épidémiques, ECVV a profondément intégré la chaîne d'approvisionnement des exportations de produits industriels au marché national, stabilisée sur le marché du Moyen-Orient. Elle a exploré le modèle économique S2B2C qui s'adapte au marché local et a su prendre l'initiative du développement. ECVV se pose en concurrent sérieux de la plateforme Internet pour le commerce des produits industriels sur les marchés émergents.

