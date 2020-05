Lancement officiel de Porsche Impact au Canada avec le projet Darkwoods Forest Conservation de South Pole





TORONTO, 19 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Porsche Canada annonce le programme Porsche Impact qui permet aux propriétaires Porsche de calculer les émissions de CO? rejetées par leur véhicule et de les compenser en versant le montant calculé sur le site à un projet de développement durable offert par South Pole, important promoteur de projets de réduction des émissions.



Officiellement lancé en 2018, le programme Porsche Impact accueille cette année sa plus récente filiale, Porsche Canada, qui se joint à Porsche États-Unis, Allemagne, Grande-Bretagne, Pologne, Chine, Singapour et Asie Pacifique.

« Notre empreinte carbone et nos actions envers le développement durable ne se limitent pas à une stratégie d'entreprise », a déclaré Marc Ouayoun, président-directeur général d'Automobiles Porsche Canada, Ltée. « Porsche Impact nous permet d'aligner notre stratégie d'innovation sur les intentions de nos clients. Nous avons la chance de contribuer à un projet canadien et de participer ainsi à la conservation des forêts ici même au Canada. »

Pour compenser les émissions de CO? générées par ses déplacements, le client inscrit son kilométrage et sa consommation annuels dans les champs appropriés du calculateur qui évaluera les émissions générées, ainsi que la contribution financière correspondant au projet de développement durable de son choix. Le propriétaire Porsche peut choisir l'un des quatre projets suivants : Conservation de la forêt en Colombie-Britannique, Biodiversité au Zimbabwe, Vent à Hebei, en Chine ou Protection des forêts en Alaska, aux États-Unis. Ces projets apportent une réelle contribution à la protection de l'environnement local et permettent aux propriétaires Porsche de jouer un rôle dans le soutien et l'amélioration des collectivités locales.

Le développement durable fait partie intégrante de la stratégie Porsche qui inclut aussi la responsabilité économique, environnementale et sociale. Prenons par exemple la Taycan, construite dans notre usine carboneutre de Zuffenhausen. Cette nouvelle usine à très haut rendement énergétique est alimentée en électricité provenant de sources renouvelables, tandis que la chaleur est fournie par du biogaz généré à partir de matières résiduelles et de déchets. De plus, Porsche tient compte de l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis les fournisseurs jusqu'aux produits en passant par l'après-vente et le recyclage. Toutes ces mesures sont des étapes importantes qui nous aideront à atteindre notre objectif de devenir une entreprise à zéro impact environnemental.

Globalement, toutes les filiales Porsche et leurs clients ont compensé l'équivalant de plus de 46 000 tonnes de CO? en date d'avril 2020. Automobiles Porsche Canada a contribué à la compensation de plus de 524 tonnes de CO? dans le projet canadien Darkwoods Forest en Colombie-Britannique et continuera de compenser les émissions émises par son parc interne de véhicules.

Pour visiter le site de Porsche Impact au Canada, consultez :

https://www.porsche.com/canada/fr/aboutporsche/responsibility/porscheimpact

À propos de South Pole

Important fournisseur mondial de solutions et de services liés au financement du développement durable, South Pole emploie plus de 250 experts répartis dans 15 bureaux à travers le monde. South Pole collabore depuis plus de 10 ans avec un vaste éventail d'organismes des secteurs public, privé et civil afin d'accélérer la transition vers une société durable. L'expertise de South Pole couvre le financement de projets et de technologie, l'analyse de données et les services-conseils concernant les occasions et les risques liés au développement durable, ainsi que le développement de produits environnementaux, comme les crédits carbone et les crédits pour énergies renouvelables. South Pole a mobilisé des ressources financières pour concrétiser plus de 700 projets dans le domaine de la réduction des émissions carbone, de l'énergie renouvelable, de l'efficacité énergétique et de la gestion durable des terres.

Automobiles Porsche Canada, Ltée

Fondée en 2008, Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est importateur et distributeur exclusif des Porsche 911, 718 Boxster et 718 Cayman, Taycan, Panamera, Cayenne et Macan. Le siège social est situé à Toronto (Ontario) depuis 2017 et la société emploie une équipe de plus de 50 personnes en vente, après-vente, finances, marketing, développement commercial et relations publiques. L'équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des 70 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. Un Centre de distribution de pièces a ouvert ses portes en 2019 à Mississauga pour servir l'ensemble du réseau qui compte 19 Centres Porsche partout au pays. PCL est la filiale dédiée de Porsche AG ayant son siège social à Stuttgart, en Allemagne. En 2019, Porsche a vendu un nombre sans précédent de 9 025 véhicules en sol canadien, une hausse de 1,4 % par rapport à 2018.

Ce succès est basé sur un remarquable palmarès sportif qui compte près de 30 000 victoires en course.

