Réouverture des commerces du Grand Montréal : « Une bonne nouvelle très attendue », selon le CPQ

MONTRÉAL, le 19 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) se réjouit de l'annonce faite hier concernant la réouverture des commerces du Grand Montréal disposant d'une porte extérieure à partir du 25 mai 2020.

« Cette nouvelle était très attendue, car elle permet d'entrevoir la lumière au bout du tunnel non seulement pour les commerçants qui pourront reprendre leurs activités, en respectant les directives émises par les autorités publiques, mais pour tous les citoyens », affirme Yves-Thomas Dorval, président et chef de la direction du CPQ.

Bien que nous devons tous nous réjouir de cette bonne nouvelle, le CPQ tient à souligner que la santé et la sécurité de l'ensemble des citoyens doivent rester prioritaires. « De plus en plus de citoyens recommencent à se déplacer pour retourner au travail entrainant nécessairement une plus grande mobilité dans la population en général. Afin de réduire les risques de propagation ou de deuxième vague de virus, il est nécessaire que tous adaptent leur comportement notamment en adoptant le port du masque dans les endroits où les individus circulent en deçà des limites de la distanciation sociale », poursuit M. Dorval.

Pour encourager l'adoption du port du masque, le CPQ a décidé de lancer la Campagne masquée qui incite les employeurs à fournir au moins deux masques, ou couvre-visages, lavables non médicaux à leurs employés pour leur usage personnel. Le CPQ tient à préciser que cette initiative ne remplace en rien l'obligation des employeurs à l'effet de s'assurer que les équipements de protection nécessaires soient disponibles pour les activités qui lui sont propres et que le port du masque n'est pas une raison de diminuer les efforts de distanciation sociale et de laisser de côté les mesures d'hygiène de base.

Les employeurs désirant participer à cette initiative peuvent le faire en envoyant un courriel à l'adresse info@cpq.qc.ca.

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70?000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

