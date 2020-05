Raymond James engage Dion Degrand pour diriger l'équipe des Services bancaires d'investissement à Calgary





TORONTO, le 19 mai 2020 /CNW/ - Raymond James Ltée, la branche canadienne de la société de courtage nord-américaine Raymond James Financial Inc., a annoncé aujourd'hui la venue de M. Dion Degrand au sein de la firme, à titre de chef de l'équipe des Services bancaires d'investissement à Calgary.

« Dion a forgé la solide réputation de pouvoir cimenter de fortes relations avec les clients et d'aider les entreprises à assurer croissance et succès », déclare Paul Allison, président et chef de la direction de Raymond James Ltée. « Son expertise dans le domaine des sociétés du secteur énergétique et autres secteurs connexes, assortie des fortes capacités transfrontalières européennes et nord-américaines de Raymond James, va considérablement renforcer notre aptitude à assurer les meilleurs services au bénéfice de nos clients d'entreprise principaux dans le domaine de l'énergie et les domaines reliés. »

M. Degrand se joint à notre firme après avoir occupé le poste de chef des Services bancaires d'investissement dans la région ouest du Canada pour le compte d'un autre courtier en placement du pays. Il excelle dans son travail et a occupé des postes aux responsabilités de plus en plus importantes dans notre industrie. Il a ainsi accumulé de l'expérience auprès de la Banque Nationale, de Goldman Sachs, de Peters & Co. et de Cormark Securities. Il a obtenu un baccalauréat en commerce (avec distinction) et la médaille d'or pour avoir été classé premier de sa classe. M. Degrand est aussi comptable agréé.

« Étant donné que le secteur énergétique au Canada et aux États-Unis continue d'évoluer, la venue dans notre équipe d'une personne talentueuse comme Dion sera un atout important dans la livraison de solutions sans frontières pour nos sociétés émettrices », affirme Marshall Adkins, directeur général, chef du secteur de l'énergie des bureaux de Houston de Raymond James. « Nos clients comptent sur nous plus que jamais pour trouver des solutions efficaces afin de réaliser leurs objectifs stratégiques. Nos équipes des Services bancaires d'investissement au Canada et aux États-Unis sont motivées au sujet de ce secteur, surtout en ces temps difficiles. »



Raymond James compte une impressionnante équipe des Services bancaires d'investissement composée de 21 membres dans toute l'Amérique du Nord. Au Canada, M. Degrand se joint à un groupe de talentueux professionnels, comme, par exemple, Kyle Rookes qui dirige les services aux producteurs pétroliers chez Raymond James.



« Le fait de me joindre à la remarquable équipe des Services bancaires d'investissement de Calgary et de Houston est ce qui m'a le plus attiré chez Raymond James », affirme M. Degrand. « À l'heure actuelle, les sociétés du secteur énergétique sont avides de solutions à la fois locales et transfrontalières pour répondre à leurs besoins uniques. Je suis enthousiaste à l'idée de tout ce potentiel que cette demande représente pour nos sociétés émettrices. »

L'équipe des Services bancaires d'investissement de Raymond James compte plus de 350 preneurs fermes en Amérique du Nord et en Europe. Cette équipe offre une gamme complète de services dans le domaine des marchés des capitaux. Elle possède une grande expertise en matière de fusions et d'acquisitions, d'appels publics à l'épargne, du financement par emprunt et par actions. Ses services-conseils comprennent les conseils et l'exécution en matière d'opérations de fusions, d'acquisitions et de dessaisissement, les attestations d'équité, les évaluations et la défense liée aux procurations.



Raymond James est une société de courtage de plein exercice indépendante, chef de file en Amérique du Nord, qui offre une vaste gamme de services et de produits en matière de placements professionnels comprenant, entre autres : des services de gestion privée, des services de planification financière et successorale, la gestion de portefeuille, l'assurance, la recherche sur les titres de participation, les Services bancaires d'investissement et les services de ventes et de négociation institutionnelles. Grâce à son réseau d'environ 8 100 conseillers au Canada, aux États-Unis et dans de grands centres internationaux, Raymond James gère plus de 774 milliards de dollars américains en actifs clients sous gestion. Cette firme compte aussi plus de 65 analystes financiers couvrant plus de 1 300 sociétés au Canada, aux États-Unis et dans le monde.

