Elementor contribue à la croissance de WordPress alors que 7 % de tous les sites WordPress sont maintenant construits avec la plateforme





Trente pour cent des nouveaux utilisateurs d'Elementor débutent avec WordPress au moment où l'entreprise passe le seuil des 5 millions de sites web

TEL AVIV, Israël, 19 mai 2020 /PRNewswire/ -- Elementor , première plateforme de création de sites web sur WordPress, a annoncé aujourd'hui que 7 % de tous les sites WordPress étaient désormais créés à l'aide d'Elementor. Fondée en 2016, Elementor a connu une croissance soutenue depuis lors. Bien qu'il lui ait fallu deux ans pour atteindre son premier million de sites web, il lui aura fallu seulement trois mois pour en gagner un million de plus et franchir le cap des cinq millions de sites web créés avec sa plateforme sans code et basée sur le glisser-déposer. Des sites de grands médias et d'entreprises tels que le New Yorker, TripAdvisor, Vogue, Crunchbase et GrubHub utilisent désormais Elementor.

Alors que l'impact du coronavirus a forcé de nombreuses entreprises à faire leur transition en ligne, la demande de création de sites web a augmenté de 32 % depuis le début de la pandémie, rien qu'aux États-Unis. Le taux d'adoption élevé d'Elementor dynamise la croissance du mouvement open source de WordPress, alors que plus de 30 % des utilisateurs d'Elementor débutent avec WordPress et l'utilisent pour la première fois.

« Plus d'un tiers des sites web du monde tournent sur WordPress, et Elementor est de plus en plus responsable de la prédominance de WordPress », a déclaré Yoni Luksenberg, PDG d'Elementor. « Notre objectif visant à permettre aux créateurs de sites web professionnels de construire des sites web éblouissants répondant à tous leurs besoins en toute simplicité et sans effort est en passe d'être atteint, alors qu'une communauté exceptionnelle s'est développée autour de notre plateforme. En outre, il est très important pour nous de voir que nous convertissons réellement des utilisateurs non affiliés à la communauté WordPress alors que nous devenons le moyen de facto de créer des sites WordPress pour les créateurs de sites web. »

Dans une démarche visant à aider ses utilisateurs en temps de crise, Elementor a récemment annoncé le lancement anticipé de son réseau Experts , qui permet aux membres de sa communauté mondiale de capturer le niveau élevé de demande actuel. Par ailleurs, il leur permet également de collaborer et de développer leur activité en partageant leurs portefeuilles et leurs services avec leurs pairs d'Elementor dans 152 pays. Ce réseau a reçu de nombreux retours positifs de la part d'utilisateurs du monde entier qui ont déjà conclu des affaires grâce aux relations établies à travers la plateforme.

Un autre indicateur de la reconnaissance qu'Elementor reçoit de la communauté WordPress a été sa récente victoire, pour la deuxième année consécutive, au championnat annuel Plugin Madness du magazine Torque. Elementor est arrivé en tête d'une liste de 64 plug-ins nominés (parmi 55 000 plug-ins WordPress), remportant 82 % du vote populaire lors du dernier tour.

Bio de l'entreprise :

Elementor est la première plateforme de création de sites web sur WordPress. Desservant plus de 5 millions de sites web, la plateforme open source et sans code d'Elementor émancipe les professionnels du Web, notamment les développeurs, designers et marketeurs de 152 marchés. La mission d'Elementor est de simplifier radicalement la création de sites web, permettant ainsi aux professionnels du Web et aux agences de donner libre cours à leur créativité et de libérer leur potentiel commercial. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.elementor.com ou suivez-nous sur Facebook et YouTube .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1169383/Elementor_WordPress.jpg

