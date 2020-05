Un nouveau groupe de travail fera des recommandations pour une reprise économique résiliente





OTTAWA, 19 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que le Canada sort de la crise du COVID, les gouvernements et le secteur privé se tourneront vers la construction d'une reprise économique à long terme. Pour que cette reprise soit résiliente, elle doit soutenir les emplois, les infrastructures et la croissance qui maintiendront la compétitivité du Canada dans l'économie propre du 21e siècle.



Tel est le message principal du Groupe de travail pour une reprise résiliente, un nouveau groupe indépendant de chefs de file dans les domaines des finances, des politiques et de la durabilité qui a été lancé aujourd'hui. Les membres du Groupe de travail, dont Elizabeth Beale, ancienne présidente et chef de la direction du Conseil économique des provinces de l'Atlantique, Barbara Zvan, ancienne chef de la gestion des risques et de la stratégie pour le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, et Don Forgeron, président et chef de la direction de la Commission d'assurance du Canada, passerons les huit prochaines semaines à élaborer des recommandations concrètes sur la façon dont les gouvernements peuvent aider les Canadiens à retourner au travail tout en bâtissant une économie sobre en carbone et résiliente.

Les quatorze membres du groupe de travail sont appuyés par huit conseillers experts, y compris des experts réputés en affaires et en finance comme Jeremy Oppenheim, ainsi que des organisations de recherche, l'Institut pour l'IntelliProspérité et l'Institut international du développement durable.

Le groupe de travail examinera et évaluera divers investissements potentiels relatifs à la reprise. Le Cadre d'une reprise résiliente, qui a été soumis aujourd'hui au Groupe de travail par l'Institut pour l'IntelliProspérité, est une ressource que le Groupe de travail pourra utiliser dans ces évaluations. Il propose de mesurer les investissements relatifs à la reprise en fonction de neuf critères, notamment s'ils génèrent une activité économique et des emplois de manière opportuns, si l'activité économique est ciblée dans les secteurs qui en ont besoin et s'ils soutiennent les objectifs climatiques du Canada pour 2030 et 2050.

La portée et d'ampleur des pertes d'emplois au Canada exigeront des approches réfléchies, une attention particulière étant portée aux régions productrices de pétrole du Canada et au secteur des services. Le Groupe de travail examinera à la fois des mesures immédiates et des investissements à plus long terme qui peuvent soutenir ces secteurs et d'autres secteurs de l'économie canadienne.

« Les investissements du Canada pour se remettre du COVID-19 pourraient nous bloquer dans un avenir vulnérable ou bien nous mettre sur une voie résiliente vers des émissions nettes nulles, de bons emplois et une économie forte », ont déclaré les membres du Groupe de travail dans un communiqué. « Il s'agit d'une occasion importante pour les Canadiens partout dans le monde », ont-ils ajouté, « nous sommes déterminés à aider les gouvernements du Canada à la saisir ».

Les travaux du Groupe de travail se termineront en juillet avec la publication d'un rapport final.

Les membres du Groupe de travail pour une reprise résiliente comprennent :

Barbara Zvan

Ancienne chef de la gestion des risques et de la stratégie, Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario

Bruce Lourie

Président, Fondation Ivey

Don Forgeron

Président et chef de la direction, Bureau d'assurance du Canada

Elizabeth Beale

Ancienne présidente et chef de la direction, Conseil économique des provinces de l'Atlantique

Gerald Butts

Conseiller principal, Eurasia Group

Helen Mountford

Vice-présidente, climat et économie, World Resources Institute

James Meadowcroft

Professeur, École de politique publique et d'administration et Département de science politique, Université Carleton

JP Gladu

Ancien président et chef de la direction, Canadian Council for Aboriginal Business

Merran Smith

Directrice exécutive, Clean Energy Canada

Michael Horgan

Conseiller principal, Bennett Jones

Mitchell Davidson

Directeur exécutif, Strategy Corp Institute of Public Policy and Economy

Mira Oreck

Directeur exécutif, Fondation Houssian

Richard Florizone

Président et chef de la direction, Institut international du développement durable.

Stewart Elgie

Président exécutif, Institut pour l'IntelliProspérité

Pour plus d'informations, visitez RecoveryTaskForce.ca

Le cadre d'une reprise résiliente est disponible à : institute.smartprosperity.ca

