L'installation des serres Delta d'AgraFlora reçoit une licence de culture standard de Santé Canada





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 19 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgraFlora Organics International Inc. («?AgraFlora?» ou la «?Société?») (CSE : AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK : AGFAF) a le plaisir d'annoncer que Propagation Services Canada Inc, l'installation de culture phare de la société situé à Delta, en Colombie-Britannique (l ' «?installation de Delta?» ou «?PSC?») a obtenu une licence de culture standard (la «?licence?») de Santé Canada.



«?L'obtention d'une licence pour l'installation de Delta est une étape cruciale pour AgraFlora et marque une étape importante vers la génération de revenus sur le marché canadien du cannabis légal?», a déclaré Brandon Boddy, PDG d'AgraFlora. «?Avec une licence en main, nous commençons la culture d'un portefeuille diversifié de génétiques d'élite vivantes, qui nous permettra de mettre en oeuvre une stratégie ciblée, soit de produire du cannabis à puissance élevée et à faible coût pour générer des marques à forte valeur ajoutée à la grandeur du Canada.?»

La première phase de l'installation de Delta représente 422?828 pieds carrés d'espace de culture utilisant une conception de serre Venlo semi-ouverte, pressurisée, à la fine pointe de la technologie et considérée comme l'une des serres les plus avancées et respectueuses de l'environnement en Amérique du Nord. L'installation de Delta est située dans un microclimat agricole unique sur les rives de l'océan Pacifique qui aidera l'entreprise à produire du cannabis à puissance élevée et à faible coût. La serre de Delta peut s'étendre jusqu'à 2?200?000 pieds carrés. Les principales caractéristiques de la serre de Delta comprennent :

Une centrale électrique au gaz naturel sur site entièrement intégrée?;

Une infrastructure avancée de gestion de contrôle du climat et de l'humidité?;

Un échangeur d'air écoénergétique exclusif pour maintenir des conditions climatiques stables à une fraction du coût des systèmes CVC traditionnels?;

Des systèmes d'arrosage à flux et à reflux pour améliorer la récupération complète de l'irrigation et le traitement de l'eau?;

Un éclairage d'appoint à plusieurs paliers augmenté par la lumière naturelle du soleil afin de favoriser un équilibre d'éclairage optimisé?; et

Un système ERP exclusif permettant une gestion efficace des ressources et un suivi des coûts.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible ici : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ab973821-91bd-4181-91c2-64fcaf6a8cd3/fr

Ruben Houweling, directeur général des serres Houweling a déclaré : «?Notre famille apporte 40 ans d'expertise agricole à PSC, ainsi que des décennies d'expérience au sein de cette serre. Nous avons une organisation bien intégrée avec un total de 8,4 millions de pieds carrés d'espace de serre au Canada et aux États-Unis, et plus de 200 employés. Le marché canadien a souffert d'une qualité inférieure, de fleurs trop chères et d'opérations très mal gérées. Ces résultats ont eu un impact négatif sur les consommateurs et les investisseurs. Nous pensons pouvoir perturber ce cycle avec notre approche et armés d'un solide portefeuille de génétiques afin d'offrir des fleurs de cannabis que les consommateurs et les investisseurs apprécieront et exigeront.?»

Le PSC commencera maintenant la culture de son portefeuille diversifié de génétiques d'élite vivantes (voir le communiqué de presse du 28 février 2020), spécialement conçu par un cultivateur canadien primé, en mettant l'accent sur la combinaison d'une puissance élevée avec des rendements supérieurs à la moyenne et des conditions agricoles favorables telles que la résistance aux maladies et aux ravageurs. Combinées à l'expérience agricole et à l'expertise de l'équipe de direction de PSC, ces génétiques soutiendront la stratégie de la société de production de cannabis à puissance élevée et à faible coût pour soutenir les grandes marques nationales.

Aujourd'hui, avec l'octroi de la licence de culture standard, les consultants de la société, en collaboration avec l'équipe PSC, indiquent que la récolte inaugurale de génétiques à forte teneur en THC dans son installation de Delta aura lieu au cours du quatrième trimestre 2020.

À propos d'AgraFlora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. est une entreprise de cannabis de premier plan qui crée de la valeur pour ses actionnaires grâce au développement d'actifs générateurs de revenus au sein de l'industrie mondiale du cannabis. AgraFlora se concentre principalement sur l'industrie canadienne du cannabis, le marché du cannabis légal le plus avancé et réglementé au monde. Les principaux actifs canadiens comprennent : Edibles & Infusions, une usine de fabrication entièrement automatisée à Winnipeg, MB servant à la production de produits comestibles de marque blanche et de consommation de marque, Propagation Services Canada, une serre commerciale à grande échelle située à Delta, en Colombie-Britannique, qui se concentre sur la refonte du marché canadien des fleurs de cannabis en offrant des fleurs puissantes à faible coût, et AAA Heidelberg, un producteur de cannabis spécialisé dans le cannabis artisanal situé à London, en Ontario. De plus, Farmako GmbH, filiale à 100 % d'AgraFlora, poursuit son objectif de devenir le principal distributeur européen de cannabis médical. Farmako a actuellement des opérations de distribution actives en Allemagne et prévoit commencer des opérations actives au Royaume-Uni en 2020. Pour plus d'informations, veuillez visiter : https://agraflora.com/ .

À propos de Propagation Services Canada

Propagation Services Canada est une coentreprise formée entre AgraFlora et le groupe Houwelings, l'un des principaux producteurs et innovateurs en Amérique du Nord dans l'industrie de la production de légumes de serre. Depuis trois générations, Houwelings innove dans la production de légumes en Amérique du Nord, détient plusieurs brevets et développe des serres commerciales à grande échelle en Colombie-Britannique, en Californie et en Utah. Le groupe Houwelings a été le premier aux États-Unis à utiliser la cogénération combinée de chaleur et d'électricité, et le premier à développer une technologie exclusive de croissance scellée. Par l'entremise de la coentreprise, Propagation Services Canada exploitera une serre automatisée d'une superficie pouvant aller jusqu'à 2?200?000 pieds carrés. Propagation Services Canada devrait commencer ses activités et générer des revenus en 2020 en mettant l'accent sur la production de cannabis à haute puissance au plus bas coût possible pour stimuler la croissance des marges et de la rentabilité.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Brandon Boddy

Président-directeur général

T : (604) 682-2928

Pour plus d'informations : Pour les communications en français d'AgraFlora : AgraFlora Organics International Inc. Maricom Inc. Nicholas Konkin Remy Scalabrini E: ir@agraflora.com E: rs@maricom.ca T: (800) 783-6056 T: (888) 585-MARI

Le CSE et le fournisseur de services d'information n'ont pas examiné le présent communiqué et n'assument aucune responsabilité quant à son exactitude ou sa pertinence.

Mise en garde concernant les informations prospectives

À l'exception des déclarations de faits historiques, le présent communiqué contient certaines «?informations prospectives?» au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable. Les informations prospectives sont souvent caractérisées par des mots telles que «?planifier?», «?s'attendre?», «?projeter?», «?avoir l'intention de?», «?croire?», «?anticiper?», «?estimer?» et d'autres mots similaires, ou des déclarations indiquant que certains événements ou conditions «?peut?» ou «?sera?» se produire. Les déclarations prospectives sont basées sur les opinions et estimations à la date à laquelle elles sont formulées et sont soumises à une variété de risques et d'incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient entraîner des écarts importants entre les événements ou résultats réels et ceux anticipés dans les déclarations prospectives. déclarations incluant, sans toutefois s'y limiter, les retards ou les incertitudes concernant les approbations réglementaires, y compris celle du CST. Les informations prospectives comportent des incertitudes, notamment des facteurs indépendants de la volonté de la Société. Rien ne garantit que les plans commerciaux concernant AgraFlora Organics décrits dans le présent communiqué de presse entreront en vigueur aux conditions et dans le délai décrit dans le présent document. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour les informations prospectives si la situation, les estimations ou les opinions de la direction devaient changer, sauf si la loi l'exige. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Des informations supplémentaires identifiant les risques et les incertitudes pouvant affecter les résultats financiers figurent dans les documents que la société a déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, disponibles à l'adresse www.sedar.com .

Communiqué envoyé le 19 mai 2020 à 08:30 et diffusé par :