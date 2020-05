Les recherches de Huami montrent que le big data des dispositifs portables intelligents peuvent contribuer à donner l'alerte sur la dynamique de la COVID-19





Des études universitaires démontrent le rôle des dispositifs portables intelligents dans l'alerte précoce des foyers d'épidémie et dans la gestion de la santé publique.

SHENZHEN, Chine, 19 mai 2020 /PRNewswire/ -- Dans le dernier article intitulé Learning from Large-Scale Wearable Device Data for Predicting Epidemics Trend of COVID-19 (Apprendre des données à grande échelle des dispositifs portables pour estimer la dynamique de l'épidémie de COVID-19), publié dans un numéro spécial[1] d'une revue scientifique[2], Huami a démontré les capacités de gestion sanitaire des « dispositifs portables » et leur rôle essentiel pour l'alerte précoce des flambées de maladie et la santé publique, en fournissant de nouvelles pistes pour établir un système de surveillance des épidémies à grande échelle et en contribuant à améliorer l'efficacité du suivi et des prévisions de santé publique.[3]

Cette étude[4] a été soutenue par Huami Corporation. Un modèle de prévision a été établi en utilisant le big data et des algorithmes d'intelligence artificielle, offrant une nouvelle méthode de prévision des tendances de l'épidémie de COVID-19.

Dans le cadre de la politique de confidentialité et de protection des données de Huami, les chercheurs ont recueilli des données sur le rythme cardiaque, l'activité physique, le sommeil et d'autres données physiologiques liées aux symptômes susmentionnés, à l'aide de dispositifs portables intelligents. Les données des capteurs anonymisées d'environ 1,3 million d'utilisateurs ayant porté des dispositifs Huami entre le 1er juillet 2017 et le 8 avril 2020 ont été obtenues selon des mesures appropriées de contrôle. Tous les utilisateurs ont été informés que leurs données anonymisées pouvaient potentiellement être utilisées à des fins de recherche universitaire.[5]

Des recherches ont montré que, pour chaque hausse de 1°C de la température du corps humain, la fréquence cardiaque augmente d'environ 8,5 battements par minute.[6] Aussi, la hausse de la fréquence cardiaque causée par la fièvre liée à la COVID-19 ou aux maladies de type grippal peut servir de base d'une méthode de détection des anomalies physiologiques.

Les chercheurs de Huami estiment que les critères pour définir une anomalie s'appliquent lorsque la fréquence cardiaque au repos d'un individu est de 1,5 écart-type supérieur à la moyenne personnelle durant cinq jours de suite, et que la durée du sommeil est de 0,5 écart-type au moins de la moyenne individuelle.

Les résultats de l'analyse du modèle de prévision montrent que dans les villes répertoriées de Wuhan, Beijing, Shenzhen, Hefei et Nanjing, la période de flambée de maladie apparaissait clairement sur la courbe de prévision du taux d'infection au moment où elle arrivait dans chaque ville.

Si l'on prend l'exemple de Wuhan, le taux d'infection prévu par le modèle atteint un pic le 28 janvier, tandis que les cas nouvellement confirmés dans la ville s'élèvent à près de 2 000 personnes le 7 février. Le pic du taux d'infection prévisionnel apparaît 10 jours avant le pic signalé officiellement.

Étant donné le décalage entre l'infection par COVID-19 et l'apparition des symptômes et du diagnostic, les résultats dérivés du modèle correspondent également aux résultats d'une étude rétrospective sur la COVID-19 menée par le Centre chinois pour la lutte et la prévention des maladies.[7]

Plus d'efforts concernant la COVID-19 et la gestion sanitaire

Outre les recherches universitaires de Huami, la société a poursuivi ses efforts en vue d'associer les technologies et la santé. La société a fait don de fournitures et de dispositifs médicaux d'une valeur de 11,5 millions de RMB lors de la flambée de maladie à coronavirus.

Amazfit, une marque propre de Huami, travaille d'arrache-pied sur un masque facial transparent N95 baptisé Amazfit AERI, pour contribuer davantage à la gestion sanitaire mondiale et à la lutte contre les épidémies. Le concept dispose d'un couvercle antibuée et d'un cadre transparents. On peut voir l'expression du visage de l'utilisateur lorsqu'il porte le masque, ce qui facilite la distanciation sociale et permet de déverrouiller son téléphone grâce à l'identification faciale. L'innovant Amazfit AERI peut se nettoyer tout seul et durer plusieurs semaines. En avril, l'avant-gardiste Amazfit X Smartwatch, avec son écran AMOLED bombé et son design sans touches, a été commercialisée grâce à un financement participatif, permettant aux utilisateurs de profiter de cette expérience améliorée.

Pour lutter contre la COVID-19, Huami s'est également associé au Centre national chinois de recherche clinique sur les maladies respiratoires (NCRCRD) et à l'Institut d'innovation médicale du Guangdong Nanshan, dirigé par le Dr Nanshan Zhong, afin de mettre en place un laboratoire commun de dispositifs portables intelligents. Reposant sur les technologies portables intelligentes de Huami et de puissants algorithmes de calcul, le laboratoire entend aider les personnes qui se sont remises de la COVID-19 à suivre et à gérer leur santé grâce à la plateforme big data du NCRCRD.

[1] Cognitive Modeling of Multimodal Data Intensive Systems for Applications in Nature and Society (COMDICS) [2] Discrete Dynamics in Nature and Society, https://www.hindawi.com/journals/ddns/2020/6152041 [3] Les dispositifs portables Huami ne sont pas des dispositifs médicaux et ne sont donc pas destinés à être utilisés pour le diagnostic ou le suivi d'une pathologie, quelle qu'elle soit. [4] Disponibilité des données : les données des capteurs concernés ne peuvent être partagées pour des raisons de confidentialité des utilisateurs. À des fins universitaires, des statistiques anonymisées au niveau régional peuvent être partagées dans le cadre d'un accord.

Conflits d'intérêts : les auteurs déclarent qu'il n'y a pas de conflits d'intérêts concernant la publication de l'article. [5] Cité d'après https://www.hindawi.com/journals/ddns/2020/6152041 [6] D'après l'étude sur la fièvre et la fréquence cardiaque, L. Faust, K. Feldman, S. M. Mattingly et coll., Deviations from normal bedtimes are associated with short-term increases in resting heart rate , Npj Digital Medicine, vol. 3, n °1, pp. 1-9, 2020. [7] The New England Journal of Medicine (NEJM), https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001316

