369 M$ de plus pour améliorer le réseau routier - Le ministre François Bonnardel confirme des investissements records de plus de 3,2 G$ pour la réparation et l'entretien des routes cette année





QUÉBEC, le 19 mai 2020 /CNW Telbec/ - En 2020, les investissements dans plus de 2 000 chantiers pour remettre en état les routes partout au Québec atteindront plus de 3,2 milliards de dollars. Le ministre François Bonnardel confirme ainsi que les sommes annoncées la semaine dernière par le ministre des Finances, M. Éric Girard, et le président du Conseil du trésor, M. Christian Dubé, seront entièrement consacrées à la voirie locale ainsi qu'à la réparation, à l'entretien et à la sécurité du réseau routier dans toutes les régions.

De cette somme, un montant de 100 millions de dollars est mis immédiatement à la disposition des municipalités afin d'assurer la réalisation de travaux de voirie locale. De plus, 269 millions seront devancés cette année au Plan québécois des infrastructures pour accélérer la réalisation de travaux sur des infrastructures routières ainsi que pour la conservation de la chaussée.

Ces deux mesures contribueront significativement à la relance économique dans toutes les régions du Québec et permettront de maintenir les nombreux emplois dans le domaine de la construction et des transports.

Citation

« Aujourd'hui, je confirme que la réparation des routes et des structures sera l'épine dorsale de la relance économique en matière de transports, avec des investissements massifs de 3,2 milliards de dollars en une seule année partout au Québec, du jamais vu. Pour les municipalités, pour les entrepreneurs locaux, leurs fournisseurs et leurs travailleurs et, surtout, pour les usagers de la route dans toutes les régions, ce sont de très bonnes nouvelles. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants

Le montant de 100 millions de dollars est ajouté au Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) dans les volets Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) et Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL). Les investissements du gouvernement du Québec en voirie locale pour 2020-2021 sont désormais de 515 millions de dollars. Les municipalités peuvent faire une demande pour ce programme.

Le ministère des Transports (MTQ) poursuit ses opérations tout en demeurant en veille active et en suivant en continu l'évolution de la pandémie.

Pendant toute la durée des travaux, les consignes et directives de santé publique seront rigoureusement respectées et des mesures d'hygiène, de santé et de sécurité seront mises en place.

Le MTQ encourage toute personne qui souhaite s'informer sur la COVID-19 à consulter le Québec.ca/coronavirus ou encore à téléphoner au 1 877 644-4545.

Lien connexe

Programme d'aide à la voirie locale

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

