SD EXPRESS LIVRE DE NOUVELLES VITESSES DE GIGAOCTETS POUR LES CARTES MÉMOIRE SD





La SD Association a annoncé aujourd'hui que la spécification SD 8.0 pour les cartes mémoire SD Express obtient des vitesses de transfert encore plus élevées en utilisant la spécification répandue PCI Express® (PCIe®) 4.0, offrant un débit de transfert de données maximal de près de 4 gigaoctets par seconde (Go/s). Ces cartes de taille normale continuent d'utiliser le protocole de couche supérieure NVMe Expresstm (NVMetm) qui rend possible un mécanisme avancé d'accès à la mémoire. Comme toujours, les cartes mémoire SD Express utilisant la spécification SD 8.0 maintiennent la rétrocompatibilité.

«?L'utilisation par SD Express des architectures encore plus rapides PCIe et NVMe pour offrir des vitesses de transfert plus élevées crée pour les appareils des possibilités accrues d'utiliser les cartes mémoire SD?», a déclaré Mats Larsson, analyste principal de marché chez Futuresource. «?Cette combinaison de technologies fiables et bien connues rend plus facile pour les futures conceptions de produits de tirer parti des avantages du stockage amovible de nouvelles manières.?»

Les vitesses en gigaoctets de SD Express offrent de nouvelles possibilités de stockage pour les appareils dont les performances sont exigeantes, dans des secteurs industriels variés. Les cartes peuvent déplacer de grands volumes de données générées par la communication sans fil intense, ou bien la communication filaire, la vidéo en super ralenti, le mode rafale continue RAW et la capture et la lecture vidéo 8K, les caméras/vidéos à 360 degrés, les applications aimant la vitesse et fonctionnant sur des cartes et des appareils informatiques mobiles, les systèmes de jeux en constante évolution, les appareils IoT multicanaux et l'industrie automobile, pour ne citer que quelques exemples. SD Express sera proposé sur les cartes mémoire SDHC, SDXC et SDUC.

«?En augmentant considérablement les vitesses pour SD Express, nous offrons aux fabricants d'appareils et aux développeurs de systèmes des choix de stockage plus nombreux?», a déclaré Hiroyuki Sakamoto, président de SDA. «?SD 8.0 peut ouvrir encore d'autres possibilités pour des solutions à très haute performance utilisant des cartes mémoire amovibles.?»

«?Le PCI-SIG® est heureux de constater que la SDA continue à adopter des configurations de technologie PCIe encore plus rapides en utilisant l'interface PCIe 4.0 et des voies doubles pour l'une des principales cartes mémoire amovibles, SD?», a dit Al Yanes, président du PCI-SIG. «?Les tests de conformité à la spécification PCIe sont disponibles aujourd'hui chez les principaux fournisseurs de tests, ce qui offre un avantage significatif à tout nouvel adoptant de la technologie PCIe.?»

«?NVMe est l'interface SSD performante reconnue par le secteur, qui fait le lien entre le client et le centre de données, et qui se vend par millions d'unités?», a déclaré Amber Huffman, présidente de NVM Expresstm Inc. «?Les consommateurs bénéficieront du fait que la SD Association continue à adopter la spécification de base NVMe pour les dernières cartes SD Express.?»

SD Express utilise la spécification bien connue PCIe 4.0 et la dernière spécification NVMe (jusqu'à la version 1.4) définie par le PCI-SIG et NVM Express, respectivement. La spécification SD 8.0 fournit deux options de vitesse de transfert pour la carte mémoire SD Express. Les deux vitesses de transfert sont obtenues en prenant en charge les architectures PCIe 3.0 x2 ou PCIe 4.0 x1 jusqu'à ~ 2 Go/s et avec la technologie PCIe 4.0 x2 jusqu'à 4 Go/s. Les cartes SD Express offrant une architecture PCIe 4.0 x1 utilisent le même format que celui défini pour les cartes SD 7.0 avec une deuxième rangée de broches pour réaliser des vitesses de transfert allant jusqu'à 2 Go/s. Les cartes SD Express prenant en charge deux voies PCIe (technologies PCIe 3.0 x2 ou PCIe 4.0 x2) comportent trois rangées de broches.

La SD Association facilite l'adoption de SD Express, ce qui permet aux entreprises d'utiliser l'équipement de test existant et de réduire les coûts du développement de produits. La spécification SD 8.0 continue de donner aux développeurs de systèmes l'accès aux technologies PCIe et NVMe, telles que Bus Mastering, Multi Queue (sans mécanisme de verrouillage) et Host Memory Buffer.

Deux livres blancs révisés «?Cartes SD Express avec les interfaces PCIe et NVMe?» et «?Cartes mémoire SD Express et microSD Express : le meilleur choix pour vos futures conceptions de produits?» apportent une analyse approfondie des nouvelles possibilités créées par SD Express. Des informations supplémentaires sont disponibles sur notre site Web.

La SD Association

La SD Association est un écosystème mondial de près de 900 entreprises technologiques chargées de définir des normes SD interopérables. L'Association encourage le développement de produits électroniques de consommation courante, de communication sans fil, d'imagerie numérique et de mise en réseau qui utilisent la technologie SD leader du marché. La norme SD est le choix numéro un des consommateurs?; elle a gagné plus de 80 % du marché des cartes mémoire grâce à son interopérabilité fiable et à son format facile à utiliser. À l'heure actuelle, de nombreux smartphones, tablettes, drones, appareils IoT, téléviseurs HD, lecteurs audio, systèmes automobiles, ordinateurs, appareils photo et caméras vidéo numériques proposent une interopérabilité SD. Pour plus d'informations sur la SDA ou pour rejoindre l'Association, veuillez visiter son site Web à l'adresse https://www.sdcard.org.

Les logos SD sont des marques commerciales sous licence de SD-3C LLC.

PCI-SIG

PCI-SIG est le consortium qui possède et gère les spécifications PCI en tant que normes industrielles ouvertes. L'organisation définit des spécifications d'E/S (entrée/sortie) standard conformes aux besoins de ses membres. Actuellement, PCI-SIG compte près de 800 entreprises membres leaders du secteur. Pour en savoir plus sur PCI-SIG, et pour obtenir la liste des membres du conseil d'administration, visitez www.pcisig.com. PCI Express® est une marque déposée de PCI-SIG.

À propos de NVM Express, Inc.

Avec plus de 100 membres, NVM Express est une organisation à but non lucratif qui vise à permettre à un large écosystème d'adopter un stockage à mémoire non volatile (NVM) à haute performance et faible latence grâce à une approche basée sur des normes. L'organisation offre une collection ouverte de spécifications et d'informations NVM Express (NVMetm) pour montrer pleinement les avantages de la mémoire non volatile dans tous les types d'environnements informatiques, depuis le portable jusqu'au centre de données. Les spécifications basées sur NVMe sont conçues dès le départ pour fournir une bande passante élevée et l'accès à un stockage à faible latence pour les technologies NVM actuelles et futures. Pour plus d'informations, consulter http://www.nvmexpress.org.

PCIe® - PCI Express est une norme développée par PCI-SIG® et PCIe® est une marque commerciale de PCI-SIG.

NVMetm - NVM ExpressTM, est une norme développée par NVM Express Inc. et NVMetm est une marque commerciale de NVM Express Inc.

Communiqué envoyé le 19 mai 2020 à 08:10 et diffusé par :