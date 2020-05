Teva Canada obtient des inhalateurs de salbutamol en provenance de sa chaîne mondiale d'approvisionnement pour pallier la pénurie sur le marché canadien





Teva Canada est la première entreprise à importer une réserve d'urgence d'inhalateurs de salbutamol :

donnant accès aux patients canadiens à ce médicament dont ils ont un besoin urgent

TORONTO, le 19 mai 2020 /CNW/ - Teva Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle s'est procuré une réserve d'urgence de l'inhalateur PrSalamol sans CFC contenant 200 vaporisations à 100 microgrammes par dose de suspension pour inhalation en flacon pressurisé (sulfate de salbutamol) par l'entremise de sa chaîne d'approvisionnement mondiale (Teva UK Ltd.) en vue de remédier à la pénurie que subit le marché canadien.

Teva Canada est la première entreprise à importer ce produit pour les patients canadiens en vertu d'un arrêté d'urgence signé par la ministre de la Santé1. Cet arrêté autorise l'importation et la vente exceptionnelles de médicaments requis pour prévenir ou atténuer les effets des pénuries liées directement ou indirectement à la COVID-19. Travaillant en étroite collaboration avec Santé Canada, Teva Canada a été en mesure, grâce à l'arrêté d'urgence, d'obtenir rapidement l'autorisation d'importer au Canada une réserve de l'inhalateur PrSalamol sans CFC.

L'actuelle pandémie de COVID-19 a créé un besoin urgent de produits respiratoires et, en conséquence, la demande d'inhalateurs de salbutamol a triplé au Canada depuis janvier 2020. La dernière fois, Santé Canada a indiqué que cette situation avait entraîné des pénuries annoncées ainsi qu'un approvisionnement limité2. En réponse à cette demande croissante, Teva Canada a importé une réserve suffisante pour quatre semaines (d'après la demande historique de Teva Canada) de l'inhalateur PrSalamol sans CFC à 100 microgrammes de suspension pour inhalation en flacon pressurisé (sulfate de salbutamol), un produit étiqueté au R.-U. sous la marque IVAX Pharmaceuticals UK, et évaluera les stocks actuels ainsi que la demande à l'échelle du pays pour décider si une réserve additionnelle devra être stockée.

« L'inhalateur de salbutamol est un médicament d'une importance capitale dont les patients dépendent pour respirer; c'est pourquoi nous comprenons leurs craintes à l'idée d'être confrontés éventuellement à une pénurie, explique Christine Poulin, directrice générale de Teva Canada. Notre capacité de faire appel à la chaîne d'approvisionnement internationale de Teva en vue de nous procurer ce médicament essentiel aux Canadiens renforce pour nous la valeur qu'ajoute le fait d'appartenir à une entreprise pharmaceutique d'envergure mondiale. Avec un peu de chance, son importation permettra aux patients de retrouver la tranquillité d'esprit durant les temps incertains que nous traversons. »

Ayant constaté la montée en flèche de la demande de produits depuis le début de la COVID-19, la chaîne d'approvisionnement mondiale de Teva a opéré un mouvement de conversion pour se procurer davantage d'ingrédients pharmaceutiques actifs et augmenter proportionnellement sa production d'inhalateurs de salbutamol jusqu'à l'atteinte de sa capacité maximale. À l'échelon local, Teva Canada gère l'approvisionnement actuel d'une manière proactive afin d'assurer une disponibilité ininterrompue dans l'ensemble du pays tout en explorant le réseau de Teva pour trouver des partenaires dont la capacité d'entreposage leur permet de partager leurs stocks.

« Nous sommes reconnaissants à notre équipe interne, qui a travaillé infatigablement afin de trouver un moyen de se procurer plus de médicaments pour les patients qui en ont besoin, affirme David Boughner, directeur principal des partenariats et des communications de Teva Canada. S'il n'était pas possible de prévoir la demande d'inhalateurs de salbutamol, qui continue de monter en flèche en raison de la COVID-19, Teva Canada a démontré que, pendant cette période sans précédent, nous continuons de nous concentrer sur la nécessité de répondre aux besoins des patients canadiens ».

Inhalateur PrSalamol sans CFC

Les indications de l'inhalateur PrSalamol sans CFC sont semblables à celles de l'inhalateur Teva-Salbutamol HFA, qui est commercialisé au Canada; pour obtenir des détails à ce sujet, voir la communication sur les risques affichée ici :

Réponse de Teva Canada à la COVID-19

En tant que chef de file des entreprises pharmaceutiques canadiennes, Teva Canada fournit des médicaments essentiels à des millions de patients. Pendant la pandémie de COVID-19, nos priorités demeurent axées sur la santé et le bien-être de nos employés ainsi que sur notre responsabilité, qui est de continuer à fournir nos médicaments aux patients, ces médicaments servant à remplir plus de 220 0003 ordonnances par jour au Canada. Vidéo : We'll Get Through This Together

Pour en savoir plus sur la réponse de Teva à la COVID-19 à l'échelle mondiale : Mises à jour et ressources sur la COVID-19

Chaîne d'approvisionnement durable

Teva a mis en oeuvre des mesures pour assurer la continuité et la durabilité des approvisionnements ainsi que le transport sécuritaire de ses médicaments et de ses ingrédients pharmaceutiques actifs. Notre chaîne d'approvisionnement demeure pratiquement ininterrompue et nos stocks de produits sont adéquats dans l'ensemble de notre réseau. Nous suivons de près l'évolution de la situation dans quelques-uns des principaux marchés où nous fabriquons et vendons nos produits, et nous adaptons nos plans de continuité des activités en conséquence.

Leadership au sein de l'industrie

Notre industrie joue un rôle crucial, en particulier durant des périodes aussi difficiles que celles que nous vivons actuellement. Teva travaille en collaboration avec les gouvernements en vue de les aider à faire tout ce qu'ils peuvent, en partenariat avec notre industrie, afin de maintenir le développement, la production, la fourniture et la distribution de médicaments de grande qualité pour les patients à l'échelle planétaire pendant cette crise sanitaire mondiale sans précédent.

À propos de Teva Canada

Teva Canada, dont le siège social est situé à Toronto, offre des solutions en soins de santé à prix abordable aux Canadiens depuis plus de 50 ans et continue de gagner leur confiance une ordonnance à la fois, ses produits servant aujourd'hui à remplir plus de 220 0003 ordonnances par jour. Autrefois connue sous le nom de Novopharm Limitée, Teva Canada se spécialise dans la mise au point, la fabrication et la commercialisation de médicaments génériques sur ordonnance de qualité supérieure. Sa division de médicaments d'origine possède une gamme de produits innovants dans plusieurs classes thérapeutiques. Teva Canada emploie plus de 1 000 professionnels, a enregistré un chiffre d'affaires de près de 1,3 milliard de dollars3 en 2019 et commercialise plus de 385 produits, qui sont offerts sous forme de 1 000 UGS3 au Canada. Nous nous enorgueillissons d'être une filiale de Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Pour plus de renseignements, visitez le www.tevacanada.com.

À propos de Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE et TASE: TEVA) met au point et fabrique des médicaments qui améliorent la vie des gens depuis plus d'un siècle. Avec un portefeuille qui compte plus de 3 500 produits dans presque toutes les classes thérapeutiques, nous sommes un chef de file mondial des médicaments génériques et des spécialités pharmaceutiques. À peu près 200 millions de personnes prennent un médicament de Teva dans le monde entier chaque jour et sont servies par une des chaînes d'approvisionnement les plus importantes et les plus complexes dans l'industrie pharmaceutique. Avec une présence établie dans le secteur des médicaments génériques, nous disposons de ressources de recherche et d'exploitation innovantes considérables à l'appui de notre portefeuille croissant de spécialités pharmaceutiques et de produits biopharmaceutiques. Pour plus de renseignements, visitez le www.tevapharm.com.

_______________________________________ 1 Source : Gouvernement du Canada - Arrêté d'urgence concernant les drogues, les instruments médicaux et les aliments à des fins diététiques spéciales dans le cadre de la COVID-19 - 30 mars 2020 | https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/conformite-application-loi/covid19-arrete-urgence-drogues-instruments-medicaux-aliments-speciales.html - Consulté le 14 mai 2020. 2 Source : Gouvernement du Canada - Rappels et avis de sécurité - 17 avril 2020 - Pénurie d'inhalateurs de salbutamol au Canada| https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/72833a-fra.php - Consulté le 14 mai 2020. 3 Source : IQVIA, CDH CompuScript, Total mobile annuel de décembre 2019.

