Meubles Léon Limitée publie ses résultats financiers du premier trimestre clos le 31 mars 2020





TORONTO, le 19 mai 2020 /CNW/ - Meubles Léon Limitée (« LFL » ou la « Société ») (TSX: LNF) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du premier trimestre de 2020.

Faits saillants - Premier trimestre 2020

Le chiffre d'affaires des magasins comparables 1 du premier trimestre 2020 a diminué de 1,2 %. Avant l'incidence de la COVID-19, le chiffre d'affaires des magasins comparables de la Société jusqu'à la fin de février 2020 avait augmenté de 5,4 %.

du premier trimestre 2020 a diminué de 1,2 %. Avant l'incidence de la COVID-19, le chiffre d'affaires des magasins comparables de la Société jusqu'à la fin de février 2020 avait augmenté de 5,4 %. Le chiffre d'affaires total du réseau de magasins 1 était relativement stable à 598 103 000 $ au premier trimestre de 2020.

était relativement stable à 598 103 000 $ au premier trimestre de 2020. Les produits du premier trimestre 2020 ont été relativement stables, à 497 611 000 $.

L'accent mis sur le commerce électronique, y compris son initiative de clavardage en direct, a permis à la Société de multiplier par cinq le taux annualisé des ventes de commerce électronique après la fin du trimestre le 31 mars 2020.

La marge bénéficiaire brute était relativement stable à 43,1 % au cours du trimestre et les frais de vente, frais généraux et frais d'administration en pourcentage des produits étaient en baisse de 73 points de base par rapport au trimestre de l'exercice précédent, ce qui a permis de créer un meilleur levier d'exploitation au cours du trimestre.

Le bénéfice net ajusté 1 a augmenté de 48 % au premier trimestre 2020, passant de 9 414 000 $

au premier trimestre 2019 à 13 933 000 $.

a augmenté de 48 % au premier trimestre 2020, passant de 9 414 000 $ au premier trimestre 2019 à 13 933 000 $. Le bénéfice dilué par action ajusté 1 a augmenté de 33 % pour se chiffrer à 0,16 $ au premier trimestre 2020, comparativement à 0,12 $ au premier trimestre 2019.

a augmenté de 33 % pour se chiffrer à 0,16 $ au premier trimestre 2020, comparativement à 0,12 $ au premier trimestre 2019. Au 31 mars 2020, la Société maintient une situation de trésorerie nette, ce qui représente un total de 33 751 000 $. De plus, la plupart des débentures convertibles restantes de la Société, d'une valeur approximative de 50 000 000 $, ont été converties en actions ordinaires au cours du trimestre et un montant de 5 000 000 $ supplémentaire a été remboursé sur l'emprunt à terme de la Société.

Les charges financières (montant net) ont diminué de 23 % au premier trimestre 2020, passant de 6 297 000 $ au premier trimestre 2019 à 4 849 000 $.

Après la fin du trimestre, la Société a augmenté sa facilité de crédit renouvelable à 175 000 000 $, ce qui lui a permis d'augmenter sa liquidité non affectée à environ 300 000 000 $ compte tenu de la trésorerie, des équivalents de trésorerie, de la dette et des placements en actions de la Société au 31 mars 2020.

Aucun montant n'a été prélevé de la facilité de crédit renouvelable augmentée, et tout montant emprunté en vertu de cette facilité est exigible en mai 2024. Par ailleurs, la Société possède un portefeuille de biens immobiliers qui consiste en 4 200 000 pieds carrés de locaux de vente au détail, de locaux d'entreposage industriels et de terrains à développer exempts de contrainte.

Depuis l'acquisition de The Brick Ltd. en 2013, plus de 440 000 000 $ de la dette sous diverses formes ont été remboursés jusqu'à ce jour.

1 Voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS » du présent communiqué pour obtenir de plus amples renseignements sur ces mesures.

Le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré un état de pandémie mondiale, causé par le nouveau coronavirus (« COVID-19 »), qui est à l'origine de graves maladies respiratoires et de décès. La pandémie de COVID-19 constitue l'un de ces risques émergents dont nous ne connaissons pas pour l'instant la durée ni l'incidence financière globale qu'elle aura, et nous ne connaissons pas non plus l'efficacité des interventions du gouvernement et des banques centrales. L'incidence financière de la pandémie de COVID-19 a commencé à se faire sentir au début de mars 2020 dans l'achalandage et le chiffre d'affaires des magasins de la Société. La Société ne peut pas prédire le moment où les conditions économiques s'amélioreront. Toutefois, la Société continue de surveiller activement la situation et de s'adapter à la situation au fur et à mesure de l'évolution de la pandémie de COVID-19. Cette évolution dépendra d'un certain nombre de facteurs, notamment l'évolution du virus, les réactions de nos clients et de nos employés et de toute autre mesure gouvernementale, dont aucun ne peut être prédit avec certitude.

En réponse à la pandémie de COVID-19, la Société a pris ou prévoit prendre les mesures suivantes pour soutenir son environnement d'exploitation actuel et sa situation de trésorerie :

Le 25 mars 2020, la Société a fermé temporairement un nombre important de magasins et mis à pied temporairement 3 900 de ses précieux associés, soit environ 50 % de son effectif total. À la suite de ces réductions des coûts salariaux, la Société a augmenté de 20 % de son effectif total le nombre de mises à pied temporaires.

Afin de protéger la santé et la sécurité de ses clients et associés, la Société a mis en place plusieurs mesures de soutien au cours du trimestre. Ces mesures comprenaient la réduction des heures d'ouverture des magasins, la livraison à domicile sans contact et les protocoles de ramassage en magasin, des protocoles de nettoyage améliorés et des mesures pour soutenir l'éloignement physique, y compris l'établissement d'une limite du nombre de clients qui peuvent être en magasin en même temps. La Société a continué d'exploiter ses centres de distribution et ses entrepôts partout au pays en mettant en oeuvre des protocoles de sécurité améliorés.

En raison des restrictions imposées par le gouvernement, depuis le 5 avril 2020, toutes les salles d'exposition des magasins en Ontario , comme dans certaines autres provinces, sont fermées au public. Toutefois, la Société continue d'exploiter des salles d'exposition dans certaines provinces avec un effectif considérablement réduit en magasin et elle continue d'offrir à ses clients la possibilité de faire des transactions sur ses sites Web de vente par commerce électronique dans ses diverses bannières.

, comme dans certaines autres provinces, sont fermées au public. Toutefois, la Société continue d'exploiter des salles d'exposition dans certaines provinces avec un effectif considérablement réduit en magasin et elle continue d'offrir à ses clients la possibilité de faire des transactions sur ses sites Web de vente par commerce électronique dans ses diverses bannières. La Société a maintenant fait une demande de subvention salariale d'urgence du Canada qui l'aidera considérablement dans ses initiatives de réduction des coûts et permettra à un plus grand nombre de ses associés mis à pied temporairement de revenir au travail au deuxième trimestre de 2020.

qui l'aidera considérablement dans ses initiatives de réduction des coûts et permettra à un plus grand nombre de ses associés mis à pied temporairement de revenir au travail au deuxième trimestre de 2020. Le 27 avril 2020, la Société a exercé la clause accordéon de 125 000 000 $ aux termes de l'entente de crédit garanti de premier rang, portant ainsi son crédit renouvelable total à 175 000 000 $. Tout montant emprunté aux termes de la facilité de crédit renouvelable doit être remboursé en entier au plus tard le 31 mai 2024. À ce jour, la liquidité non affectée de la Société est passée de 171 272 000 $ à 296 272 000 $, excluant son portefeuille de biens immobiliers exempt de contrainte composé de terrains et de bâtiments.

Edward Leon, président et chef de la direction de LFL Group, a déclaré : « Heureusement, nos équipes de direction ont été en mesure de prendre une certaine avance avant de ressentir l'impact de la COVID-19, qui a commencé au début de mars. Grâce à une gestion rigoureuse de la marge brute et à un contrôle efficace des coûts, nos associés ont réussi à établir une croissance de 33 % du bénéfice dilué par action ajusté. Il va sans dire que nous sommes très fiers d'eux. Cependant, le premier trimestre est maintenant derrière nous. Pour ce qui est du présent, nous nous attendons à ce que les résultats financiers du deuxième trimestre soient davantage touchés par la COVID-19 et les mesures prises par les gouvernements fédéral et provinciaux pour réduire la propagation du virus. À la fin de mars, nous avons annoncé la décision difficile, mais nécessaire de mettre à pied environ 50 % de notre effectif et, depuis, nous avons procédé à d'autres mises à pied. Ces mesures étaient nécessaires en réponse aux fermetures de magasins et à la diminution de l'achalandage dans les magasins qui demeurent ouverts en vertu des lignes directrices sur les services essentiels des divers gouvernements provinciaux. LFL a toujours été loyale envers ses associés, et le fait que bon nombre de nos associés sont depuis longtemps dans nos rangs en est un bon témoignage, et nous avons très hâte de pouvoir les rappeler au travail. »

M. Leon poursuit : « Le contexte est plutôt difficile pour les sociétés de vente au détail, mais LFL dispose de plusieurs facteurs d'atténuation et de divers leviers qui lui permettront non seulement de faire face à la crise mondiale actuelle, mais également de revenir en une organisation encore plus forte. Financièrement, LFL possède plus de 4,2 millions de pieds carrés de biens immobiliers exempts de contraintes sur son portefeuille immobilier de 13,4 millions de pieds carrés et jouit d'un bilan solide d'environ 300 000 000 $ de liquidité non affectée disponible à ce jour. D'un point de vue opérationnel, les activités de commerce électronique de la Société ont continué de croître rapidement et se sont multipliées par cinq après le trimestre de mars 2020 et les entreprises comme Transglobal réussissent très bien dans un contexte où les gens doivent rester à la maison. Pour terminer, je souhaite exprimer mes sincères remerciements à tous les travailleurs de la santé de première ligne au Canada qui prennent volontairement et en toute connaissance de cause le risque quotidien d'aller soigner les gens. Au nom de toute notre équipe, je tiens à vous remercier et à vous dire que le fait de voir votre altruisme à l'oeuvre m'a rendu plus fier que jamais d'être Canadien aujourd'hui. »

Pour une description complète de l'emploi que fait la Société des mesures financières non conformes aux IFRS, consulter la rubrique du présent communiqué de presse intitulée « Mesures financières non conformes aux IFRS ».

Sommaire des faits saillants financiers



Pour le trimestre clos le 31 mars (en milliers de dollars, sauf les pourcentages et les montants

par action) 2020

2019

Augmentation en $ Augmentation en % Chiffre d'affaires total du réseau de magasins1 598 103

597 158

945

0,2 % Chiffre d'affaires des franchises1 100 492

97 417

3 075

3,2 % Produits 497 611

499 741

(2 130)

(0,4) % Chiffre d'affaires des magasins comparables1 483 671

489 456

(5 785)

(1,2) % Marge bénéficiaire brute en pourcentage des produits 43,11 % 43,26 %





% Frais de vente, frais généraux et frais d'administration2 192 732

197 222

(4 490)

(2,3) % Frais de vente, frais généraux et frais d'administration2 en pourcentage des produits 38,73 % 39,46 %





% BAIIA ajusté1 49 426

50 669

(1 243)

(2,5) % Bénéfice net ajusté1 13 933

9 414

4 519

48,0 % Bénéfice dilué par action ajusté1 0,16 $ 0,12 $ 0,04 $ 33,3 % Bénéfice net 13 694

9 334

4 360

46,7 % Dividendes déclarés par action ordinaire 0,16 $ 0,14 $ 0,02 $ 14,3 %



1 Voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS » du présent communiqué pour obtenir de plus amples renseignements sur ces mesures. 2 Frais de vente, frais généraux et frais d'administration

Produits

Pour le trimestre clos le 31 mars 2020, les produits se sont chiffrés à 497 611 000 $, par rapport à 499 741 000 $ au premier trimestre de l'année précédente. Les produits ont diminué de 2 130 000 $ ou 0,4 % par rapport au trimestre précédent, en raison d'une diminution principalement dans le secteur de la vente de meubles, partiellement annulée par la vigueur des ventes d'appareils électroménagers. Cette inversion de la croissance des ventes s'est produite au cours des dernières semaines du trimestre et était principalement attribuable à la réduction importante de l'achalandage en magasin liée à la COVID-19 et annulée par la demande d'appareils électroménagers dans les secteurs de la vente au détail et commercial.

Chiffre d'affaires des magasins comparables1

Dans l'ensemble, le chiffre d'affaires des magasins comparables a diminué de 1,2 % comparativement au premier trimestre de l'exercice précédent. Cette inversion de la croissance des ventes des magasins comparables s'est produite au cours des dernières semaines du trimestre et était principalement attribuable à la réduction importante de l'achalandage en magasin liée à la COVID-19, toutefois, cette baisse a été partiellement annulée par les augmentations significatives du taux annualisé des ventes attribuables aux commandes de commerce électronique. Afin d'atténuer l'incidence sur les ventes de la diminution de l'achalandage en magasin, la Société a redéployé ses effectifs des magasins afin de créer des équipes de clavardage en direct qui peuvent servir les clients virtuellement pendant qu'ils naviguent sur les sites Web de la Société et aussi d'augmenter de manière importante les taux de conversion en ligne. Cette initiative de clavardage en direct à l'échelle de la Société a permis de multiplier par cinq le taux annualisé des ventes de commerce électronique après la fin du trimestre du 31 mars 2020.

Marge brute

La marge bénéficiaire brute a légèrement diminué par rapport au résultat du premier trimestre de l'exercice précédent, passant de 43,26 % à 43,11 % pour le trimestre en cours, cette réduction de 15 points de base étant attribuable à la composition de produits au cours du trimestre.

Frais de vente, frais généraux et frais d'administration

Les frais de vente, frais généraux et frais d'administration, exprimés en pourcentage des produits pour le trimestre à l'étude, ont diminué de 73 points de base en raison de la gestion efficace desdits frais tout au long du trimestre, tout en optimisant les dépenses de publicité au cours du trimestre pour stimuler l'achalandage virtuel sur les sites Web de la Société.

Bénéfice net ajusté1 et bénéfice dilué par action ajusté1

Le bénéfice net ajusté pour le trimestre en cours s'est élevé à 13 933 000 $, soit une augmentation de 4 519 000 $ ou 48 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Le bénéfice dilué par action ajusté de la Société a augmenté de 0,04 $ pour s'établir à 0,16 $ par action, une hausse de 33,3 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

1 Voir la rubrique sur les mesures financières non conformes aux IFRS du présent communiqué.

Bénéfice net et bénéfice dilué par action

Compte tenu de l'incidence du rajustement à la valeur de marché des produits financiers dérivés de la Société, le bénéfice net pour le premier trimestre de 2020 s'est élevé à 13 694 000 $, soit un bénéfice par action dilué de 0,17 $ (bénéfice net de 9 334 000 $, bénéfice par action dilué de 0,12 $ en 2019).

Dividendes

Comme elle l'a annoncé précédemment, la Société a versé un dividende trimestriel de 0,16 $ le 9 avril 2020. Aujourd'hui, les administrateurs ont déclaré un dividende trimestriel de 0,12 $ par action ordinaire, lequel sera versé le 6 juillet 2020 aux actionnaires dûment inscrits à la clôture des marchés le 5 juin 2020. Cela représente une réduction de 25 % par rapport au dividende précédent. Le conseil d'administration a décidé de prendre cette mesure proactive et prudente en raison de l'incertitude économique persistante. Depuis 2007, les dividendes versés par Meubles Léon Limitée sont des « dividendes déterminés » en vertu des changements apportés à la Loi de l'impôt sur le revenu par le projet de loi C-28 du Canada.

Perspectives

Personne ne peut prédire pour l'instant quelles seront la durée et l'incidence sur le plan financier de la COVID-19, ni quelle sera l'efficacité des interventions du gouvernement et des banques centrales dans la lutte pour freiner la propagation de la COVID-19 et stimuler l'économie. Les gouvernements fédéral et provinciaux ont mis en place des directives relatives au confinement, des exigences dictant l'éloignement physique, l'interdiction des voyages non essentiels et d'autres mesures qui ont entraîné directement une réduction de l'achalandage en magasin et des résultats de vente dans les magasins de vente au détail de la Société, dès le début de mars 2020 et qui se poursuit encore aujourd'hui. La Société continue de surveiller activement la situation et de s'y adapter au fur et à mesure de l'évolution de la pandémie de COVID-19. Cette évolution dépendra d'un certain nombre de facteurs, notamment l'évolution du virus, les réactions de nos clients et de nos employés et de toute autre mesure gouvernementale, dont aucun ne peut être prédit avec certitude.

La direction prévoit que les mesures prises à ce jour, y compris les mises à pied et les fermetures de magasins nécessaires, ont positionné la Société de façon à lui permettre de faire face à la crise actuelle et de tirer parti de toutes les occasions rentables qui pourraient se présenter. On s'attend à ce que plusieurs des attributs existants de la Société s'avèrent des atouts sur le plan de l'exploitation qui offriront une belle compensation dans l'environnement actuel :

Nature essentielle de certains produits et services de la Société. La plupart des gouvernements provinciaux ont jugé que les appareils ménagers nécessaires à la cuisson et au nettoyage étaient des produits essentiels. De plus, la Société est propriétaire de la plus grande entreprise indépendante de service pour électroménagers au Canada , Transglobal Service, qui exerce ses activités dans l'ensemble du pays en respectant des protocoles améliorés liés à la santé et à la sécurité pour protéger à la fois les clients et les techniciens.

, Transglobal Service, qui exerce ses activités dans l'ensemble du pays en respectant des protocoles améliorés liés à la santé et à la sécurité pour protéger à la fois les clients et les techniciens. Expansion rapide de nos activités de commerce électronique. Les produits générés par les activités de commerce électronique de la Société ont plus que quintuplé après la fin du trimestre le 31 mars 2020. À la fin de 2018, nous avons migré les magasins en ligne de la Société vers la plateforme Shopify Plus, ce qui a permis d'offrir une expérience de commerce électronique plus riche et plus interactive, cette mesure s'est traduite par une meilleure évolutivité et a créé un important levier opérationnel.

Propriété de biens immobiliers exempts de contraintes d'envergure à l'échelle du pays. La Société possède 4,2 millions de pieds carrés (bureaux, commerce de détail, industriel) sur les 13,4 millions de pieds carrés environ de surface qu'elle utilise aujourd'hui. Il s'agit d'un avantage concurrentiel important dans le contexte actuel, qui se traduit par des coûts de possession inférieurs pour les magasins fermés ou d'autres propriétés par rapport à ceux des propriétés louées similaires. En outre, la valeur inhérente à ce portefeuille permettrait à la Société d'avoir facilement accès à des liquidités supplémentaires pour soutenir ses activités existantes et de tirer parti des occasions rentables au fur et à mesure qu'elles se présentent.

Bilan impeccable, comme en témoigne l'engagement de la Société de réduire son endettement de plus de 440 000 000 $ sous diverses formes depuis l'achat de l'entreprise The Brick en 2013. Par ailleurs, au 31 mars 2020, la Société maintient une situation de trésorerie nette, ce qui représente un total de 33 751 000 $. De plus, la Société jouit d'une liquidité non affectée d'environ 300 000 000 $ et dispose actuellement d'une marge de manoeuvre pour prendre de l'expansion au besoin.

dispose actuellement d'une marge de manoeuvre pour prendre de l'expansion au besoin. La Société est d'avis que ses ressources de financement existantes ainsi que les flux de trésorerie provenant de ses activités et sa facilité de crédit renouvelable qui a été augmentée après la fin du premier trimestre clos le 31 mars 2020 lui procurent de solides liquidités et un fonds de roulement appréciable en vue des douze prochains mois.

À plus long terme, nous sommes d'avis que l'économie canadienne sous-jacente demeure relativement forte. Bien qu'il soit difficile de prédire le niveau de confiance futur des consommateurs et son éventuelle incidence sur les ventes au détail, nous avons la conviction que nos ventes et notre rentabilité iront en augmentant. Compte tenu de la situation financière solide et en amélioration constante de la Société, notre principal objectif consiste à accroître notre part de marché et notre rentabilité. Nous demeurons centrés sur notre engagement à gérer efficacement nos coûts, mais aussi à continuer d'investir de façon soutenue dans l'innovation numérique qui permettra d'attirer davantage de clients à la fois vers nos canaux de commerce électronique et nos 304 emplacements physiques d'un bout à l'autre du Canada.

Réseau de magasins

La Société possède 304 magasins de détail d'un océan à l'autre au pays sous les diverses bannières indiquées ci-dessous, ce qui comprend également 99 franchises : Nous comptons plus de 10 000 employés au Canada en incluant nos franchises.

Le tableau qui suit illustre la continuité du nombre de magasins de la Société du 31 décembre 2019 au 31 mars 2020, par bannière de détail :

Magasins détenus en propre Au 31 décembre 2019 Ouverts Fermés Au 30 mars 2020 Léon 52 -- -- 52 Appliance Canada 5 -- -- 5 The Brick1 115 -- -- 115 The Brick Mattress Store 24 -- -- 24 Brick Outlet 9 -- -- 9 Sous-total des magasins détenus en propre 205 -- -- 205









Magasins franchisés







Léon 34 -- -- 34 The Brick 65 -- -- 65 Sous-total des magasins franchisés 99 -- -- 99 Total des magasins détenus en propre et des magasins franchisés 304 -- -- 304 1 Comprend la bannière Midnorthern Appliance







Mesures financières non conformes aux IFRS

La Société utilise des mesures financières qui n'ont pas de signification normalisée aux termes des IFRS et qui pourraient donc ne pas être comparables aux mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. La Société calcule les mesures financières non conformes aux IFRS en rajustant certaines mesures conformes aux IFRS pour des éléments précis que la Société considère comme importants, mais qui ne sont pas représentatifs du rendement d'exploitation sous?jacent des activités de la Société pendant la période, comme il est décrit ci-dessous :

Mesures non conformes aux IFRS Mesures conformes aux IFRS Bénéfice net ajusté Bénéfice net Bénéfice ajusté avant impôts sur le résultat Bénéfice avant impôts sur le résultat Résultat par action ajusté - de base Résultat par action - de base Résultat par action ajusté - dilué Résultat par action - dilué BAIIA ajusté Bénéfice net

Pour un rapprochement des mesures financières non conformes aux IFRS de la Société, veuillez consulter le rapport de gestion de la Société pour le trimestre clos le 31 mars 2020, qui est disponible sur SEDAR à www.sedar.com.

Bénéfice net ajusté

Meubles Léon calcule les mesures comparables en excluant l'incidence de la variation de la juste valeur des instruments dérivés liée à l'incidence nette des contrats de change à terme libellés en dollars américains et à un swap de taux d'intérêt sur les facilités de crédit à terme de la Société. La Société a recours à des contrats de change à terme pour gérer le risque associé à ses achats libellés en dollars américains et à un swap de taux d'intérêt pour gérer le risque des taux d'intérêt sur ses facilités de crédit à terme conformément à la politique en matière de trésorerie de la Société. La direction est d'avis que l'exclusion du bénéfice de l'incidence des rajustements à la valeur de marché et les modifications qui y seraient apportées, jusqu'au règlement, établit une meilleure concordance entre l'intention et l'effet financier de ces contrats avec les flux de trésorerie sous-jacents.

Ce qui suit est un rapprochement du bénéfice net déclaré au bénéfice net ajusté, du résultat par action de base et dilué au résultat par action ajusté de base et dilué :

(en milliers de dollars, sauf les montants par action) Pour le trimestre clos le 31 mars 2020 2019 Bénéfice net 13 694

9 334

(Gain) perte après impôt et taxes à la valeur du marché pour les

instruments financiers dérivés 239

80

Bénéfice net ajusté 13 933

9 414

Résultat de base par action 0,17 $ 0,12 $ Résultat dilué par action 0,17 $ 0,12 $ Bénéfice par action ajusté de base 0,17 $ 0,12 $ Bénéfice dilué par action ajusté 0,16 $ 0,12 $

BAIIA ajusté

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôt sur le résultat et amortissement, et avant les rajustements à la valeur de marché liés aux changements apportés à la juste valeur des instruments financiers dérivés de la Société et les charges uniques imputables aux bénéfices (« BAIIA ajusté ») est une mesure financière non conforme aux IFRS utilisée par la Société. La Société considère le BAIIA ajusté comme une mesure efficace de la rentabilité du point de vue de l'exploitation, qui est communément perçue comme une mesure indirecte des flux de trésorerie d'exploitation, un indicateur de succès pour nombre d'entreprises. Le BAIIA ajusté est une mesure financière non conforme aux IFRS utilisée par la Société. Le BAIIA ajusté de la Société pourrait ne pas être comparable au BAIIA ajusté d'autres entreprises, mais, de l'avis de la direction, il reflète de manière adéquate la situation financière particulière de Meubles Léon. Cette mesure n'est pas présentée comme un substitut du bénéfice net, lequel, conformément aux IFRS, est un indicateur du rendement opérationnel.

Ce qui suit est un rapprochement du bénéfice net déclaré au BAIIA ajusté :

(en milliers de dollars) Pour le trimestre clos le 31 mars 2020 2019 Bénéfice net 13 694

9 334

Charge d'impôt sur le résultat 2 928

3 204

Charges financières, montant net 4 849

6 297

Amortissements 27 629

31 724

(Gain) perte à la valeur du marché pour les instruments financiers dérivés 326

110

BAIIA ajusté 49 426

50 669



Chiffre d'affaires des magasins comparables

Le chiffre d'affaires des magasins comparables représente les ventes générées par des magasins, soit en magasin et en ligne, ouverts depuis plus de 12 mois sur une base annuelle. Le chiffre d'affaires des magasins comparables ne constitue pas une mesure du bénéfice reconnue par les IFRS et il n'a pas une définition normalisée prescrite par les IFRS, mais il est un indicateur clé utilisé par la Société pour mesurer le rendement par rapport aux résultats de la période précédente. Le chiffre d'affaires des magasins comparables figurant dans ce rapport de gestion peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Cependant, cette mesure est couramment utilisée dans le secteur du commerce de détail. Nous croyons qu'il est utile de communiquer cette mesure pour les investisseurs parce qu'elle leur permet de mieux comprendre le niveau de croissance de notre entreprise.

Chiffre d'affaires total du réseau de magasins

Le chiffre d'affaires total du réseau de magasins représente les produits agrégés comptabilisés dans les états financiers consolidés de la Société plus les ventes aux clients effectuées dans les magasins franchisés qui ne sont pas comprises dans les produits présentés dans les états financiers consolidés de la Société. Le chiffre d'affaires total du réseau de magasins ne constitue pas une mesure reconnue par les IFRS et il n'a pas une définition normalisée prescrite par les IFRS, mais il est un indicateur clé utilisé par la Société pour mesurer le rendement par rapport aux résultats de la période précédente. Par conséquent, le chiffre d'affaires total du réseau de magasins figurant dans le présent rapport de gestion peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Nous croyons qu'il est utile de communiquer cette mesure pour les investisseurs parce qu'elle sert d'indicateur de la force du réseau global de magasins de la Société, qui a au bout du compte une incidence sur les résultats financiers.

Chiffre d'affaires des franchises

Le chiffre d'affaires des franchises représente les ventes aux clients effectuées dans les magasins franchisés qui ne sont pas comprises dans les produits présentés dans les états financiers consolidés de la Société ni dans le chiffre d'affaires des magasins comparables présenté dans le rapport de gestion. Le chiffre d'affaires des franchises ne constitue pas une mesure reconnue par les IFRS et il n'a pas une définition normalisée prescrite par les IFRS, mais il est un indicateur clé utilisé par la Société pour mesurer le rendement par rapport aux résultats de la période précédente. Par conséquent, le chiffre d'affaires des franchises figurant dans le rapport de gestion peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Encore une fois, nous croyons qu'il est utile de communiquer cette mesure pour les investisseurs parce qu'elle sert d'indicateur de la force des marques de la Société, qui a au bout du compte une incidence sur les

résultats financiers.

Meubles Léon Limitée

LFL est le plus important détaillant de meubles, de matelas, d'appareils électroménagers et d'appareils électroniques au Canada. Nos bannières de détail sont les suivantes : Léon, The Brick, The Brick Mattress Store et The Brick Outlet. Enfin, avec la bannière Midnorthern Appliance et la bannière Appliance Canada, la Société est également le plus important détaillant au pays d'appareils électroménagers auprès des constructeurs, des promoteurs immobiliers, des hôtels et des entreprises de gestion immobilière. LFL possède 304 magasins de détail sous diverses bannières d'un océan à l'autre au pays. De plus, la Société exploite trois sites Web : leons.ca, thebrick.com et, le plus récent, furniture.ca.

Énoncés prospectifs

Les renseignements fournis dans ce communiqué qui ne sont pas des données factuelles actuelles ou historiques peuvent constituer des renseignements prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières, notamment des renseignements financiers prospectifs et des perspectives financières. Ces renseignements se fondent sur certaines hypothèses concernant la croissance prévue, les résultats d'exploitation, le rendement de l'entreprise, et les perspectives et occasions d'affaires. Bien que la Société considère ces hypothèses comme étant raisonnables en fonction de l'information dont elle dispose à l'heure actuelle, celles-ci pourraient se révéler inexactes. Les renseignements prospectifs sont assujettis à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles de la Société. Parmi ces risques, incertitudes et autres facteurs, on trouve : le risque lié à une pandémie, le risque de crédit, de marché, de change, opérationnel, de liquidité et de financement, comprenant les changements de la situation économique, les taux d'intérêts ou d'imposition, le moment choisi pour les produits futurs et leur acceptation par le marché, et la concurrence sur les marchés de la Société.

Dans la mesure où les déclarations prospectives dans ce communiqué constituent des renseignements financiers prospectifs ou des perspectives financières, au sens des lois sur les valeurs mobilières, ces déclarations décrivent le potentiel de la Société et les lecteurs doivent savoir que ces déclarations peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Les renseignements financiers prospectifs et les perspectives financières, comme les renseignements prospectifs en général, se fondent sur des hypothèses et sont assujettis à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs. Les résultats réels peuvent différer de façon importante des prévisions actuelles de la Société. À l'exception de ce qui est exigé en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, la Société ne s'engage pas à mettre à jour les renseignements prospectifs à un moment donné. En conséquence, le lecteur ne doit pas accorder une importance indue à ces renseignements prospectifs, ni s'y fier à une autre date. Tous les renseignements prospectifs contenus dans ce communiqué sont expressément et entièrement fournis sous réserve de la présente mise en garde.

