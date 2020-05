Medela inaugure aux États-Unis une nouvelle ligne de production pour les indispensables systèmes d'aspiration portatifs en support aux ventilateurs d'hôpitaux durant la crise de la COVID-19





10 000 pompes d'aspiration portatives Vario 18 AC seront manufacturées aux États-Unis à compter de juin 2020

MCHENRY, Illinois, 19 mai 2020 /CNW/ - Medela LLC, annonce aujourd'hui l'ouverture d'une nouvelle ligne de production aux États-Unis pour ses pompes d'aspiration portatives Vario 18 AC, destinées à l'aspiration et l'élimination des fluides, critiques lors du traitement respiratoire fourni par les ventilateurs. À compter de juin, Medela produira 10 000 unités à partir de son siège social en Amérique situé à McHenry, en Illinois, pour répondre aux besoins continus des hôpitaux et autres établissements de santé en Amérique du Nord.

Traditionnellement, les hôpitaux s'assurent que les voies respiratoires d'un patient sont dégagées en utilisant une succion qui repose sur un système d'aspiration centrale mural. Selon des informations récemment publiées par le NHS1, les hôpitaux ne devraient pas utiliser de système central pour aider les unités de maladies infectieuses (UDI) à réduire le risque de contamination croisée. Les hôpitaux et autres installations de soins connaissant un surpeuplement, des lits supplémentaires et de nouvelles configurations d'aménagement ont besoin d'un équipement d'aspiration portatif, léger et facile à manoeuvrer. De plus, le Vario 18 est équipé d'un filtre anti-virus jetable et d'un système de collecte des fluides, pouvant réduire le risque d'infection pour les soignants et les patients.

Alors que la COVID-19 continue de se propager, les fabricants de ventilateurs et de non-ventilateurs se démènent pour produire plus d'unités, avec à ce jour environ 60 0002,3 personnes souffrant de la COVID-19 et ayant eu recours à des ventilateurs aux États-Unis. Bien que les ventilateurs mécaniques soient essentiels pour les patients dans une unité de soins intensifs, il en va de même pour l'équipement qui l'accompagne, la pompe d'aspiration pour l'élimination des sécrétions pulmonaires générées par le processus inflammatoire du virus de la COVID-19.

"Il est maintenant temps d'évaluer ce que nous avons appris de cette crise des soins de santé jusqu'à présent, afin que nous puissions mieux soutenir les hôpitaux et les cliniciens en fournissant l'équipement adéquat afin de faciliter le rétablissement et d'être préparé à toute résurgence potentielle à l'automne", a déclaré Melissa Gonzales, RN, BSN et vice-présidente exécutive de Medela Amérique. « L'importance d'un système d'aspiration portatif non lié à des sources d'aspirations centrales murales est essentiel. Les patients atteints du coronavirus éprouvent une accumulation de fluides dans les poumons et la combinaison de ventilateurs avec une technologie de système d'aspiration portatif comme le Vario 18 AC est crucial pour assurer l'hygiène pulmonaire afin de soutenir les soins et le rétablissement des patients. »

Medela est un pionnier dans la technologie d'aspiration depuis près de 60 ans et fabrique une gamme de pompes d'aspiration médicales qui sont essentielles pour le traitement des patients atteints de la COVID-19 qui nécessitent des soins hospitaliers ou des soins intensifs. Le Vario 18 AC est léger et dispose de systèmes de collecte réutilisables ou jetables. Il propose également un filtre antivirus pour éviter la contamination croisée en milieu hospitalier. Le faible niveau de bruit de la pompe d'aspiration permet au personnel de rester concentré partout où l'aspiration a lieu, offre une configuration et une manipulation faciles avec des niveaux de succion variables qui sont simples à régler et dispose d'un bouton-poussoir de sécurité pour éviter un désajustement accidentel. Le Vario 18 AC est largement utilisé en Europe et jusqu'à présent était fabriqué uniquement en Suisse. Medela construit actuellement une nouvelle ligne aux États-Unis pour accélérer la production afin d'aider à lutter contre la pandémie de coronavirus en Amérique du Nord.

«Nous avons vu les besoins des hôpitaux du monde entier et avons commencé à intensifier la production dès le mois de mars», a déclaré Annette Brüls, directrice générale de Medela mondial. «Cependant, la demande continue de dépasser de loin notre capacité. C'est pourquoi nous avons décidé de construire cette ligne de production supplémentaire aux États-Unis pour aider à lutter contre la pandémie de coronavirus en Amérique du Nord. »

Pour en savoir plus sur les façons dont Medela soutient les efforts pour contrer la COVID-19, visitez: Centre d'information COVID-19.

Pour plus d'information sur l'accès et la disponibilité du Vario 18 AC: Pompes D'aspiration Portatives Vario 18 AC.

À propos de Medela LLC

L'entrepôt et les installations de service de Medela au Canada ont leur siège social à Mississauga, en Ontario. L'usine de fabrication et de développement de Medela des États-Unis est basée à McHenry, Illinois. Medela Healthcare est un fabricant mondial de solutions de succion médical qui sont respectées et approuvées par les médecins et les professionnels de la santé du monde entier. L'entreprise Medela Healthcare cherche à améliorer la vie des patients, des médecins et du personnel hospitalier grâce à des innovations constantes et à notre passion pour comprendre les défis auxquels sont confrontés les patients et les cliniciens dans leur vie quotidienne. La vie est précieuse et mérite des gens passionnés - comme ceux de Medela - pour fournir des soins progressifs. Pour plus information, visitez www.medela.com.

