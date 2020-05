Une BD pour mieux comprendre l'équité salariale





MONTRÉAL, le 19 mai 2020 /CNW Telbec/ - La ligne Femmes.Équité.Salaire - un service téléphonique d'écoute et d'accompagnement destiné aux travailleuses non syndiquées - dévoile aujourd'hui sa première de trois BD visant à démystifier l'équité salariale, qui consiste à obtenir un salaire égal pour un travail différent mais équivalent. Cette ligne découle d'un projet mis en place par le Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail, qui milite depuis longtemps pour l'équité salariale au Québec. « C'est un droit encore assez mal compris souligne Kimmyanne Brown, coordonnatrice de la ligne Femmes.Équité.Salaire. Pourtant, la Loi sur l'équité salariale est la seule au Québec qui reconnaît la discrimination systémique vécue par les femmes et qui génère des obligations légales pour les employeurs à l'égard de cette discrimination ».

Qu'entend-on par travail équivalent mais différent? Qui est concerné par cette Loi? Que faire si on pense que notre employeur ne respecte pas la Loi? Ce sont les questions auxquelles les bandes dessinées entendent répondre. L'objectif? Faire connaitre et comprendre ce droit et informer les travailleuses non syndiquées de l'existence de la ligne téléphonique. « Souvent, les femmes hésitent à poser des questions. C'est une Loi et un processus qui sont assez complexes. On peut avoir peur de mettre son emploi en jeu. Pourtant, l'équité salariale, toutes les travailleuses y ont droit, quel que soit leur statut d'emploi », explique Mme Brown. En offrant écoute, soutien et accompagnement gratuitement et de façon confidentielle, la ligne Femmes.Équité.Salaire souhaite aider les femmes à faire respecter leur droit.

Réalisées en collaboration avec la bédéiste Noémie Ross, les trois BD sont constituées d'une douzaine d'images chacune. Par choix, celles-ci comportent peu de texte, de façon à être le plus accessibles possible. Les trois BD seront diffusées sur les pages Facebook et LinkedIn de la ligne Femmes.Équité.Salaire et seront rendues disponibles en français et en anglais.

La ligne Femmes.Équité.Salaire offre écoute et accompagnement aux travailleuses non-syndiquées. Il s'agit d'un service gratuit et confidentiel offert par le Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail, le CIAFT, une organisation nationale qui défend les droits des femmes au travail.

SOURCE Ligne Femmes.Équité.Salaire

