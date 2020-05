Imaflex continue de constater des résultats positifs dans le cadre des essais en champ d'ADVASEAL®





Les plants de tomates cultivés avec ADVASEAL® produisent plus rapidement et procurent des rendements commercialisables de qualité supérieure

Les avantages d'ADVASEAL® par rapport à la norme actuelle des producteurs sont toujours constatables à même la première récolte

Les facteurs de la vitesse de mûrissement, du nombre, de la taille, de la catégorie et du rendement des tomates sont tous supérieurs lorsqu'on utilise le film agricole amélioré d'Imaflex

Les résultats complets des essais seront disponibles au moment de la publication du rapport indépendant après la saison de croissance

MONTRÉAL, le 19 mai 2020 /CNW Telbec/ - Imaflex Inc. (« Imaflex » ou la « Société ») (TSXV: IFX) annonce des résultats positifs dans le cadre des essais indépendants réalisés sur la première récolte comparant la production de tomates avec ADVASEAL® à la norme actuelle des producteurs pour la production de tomates fraîches en Floride à l'aide de fumigants.

« La première des trois récoltes prévues par le cultivateur indépendant confirme les avantages que peut offrir ADVASEAL® aux agriculteurs à l'échelle mondiale », a souligné M. Joe Abbandonato, président et chef de la direction d'Imaflex. « Nous constatons non seulement une réduction du nombre de jours que prennent les tomates pour mûrir avec ADVASEAL®, mais aussi un plus grand nombre de tomates, qui sont plus grosses et de première qualité, par comparaison avec l'échantillon de référence. » Dans l'ensemble, cela se traduit par des rendements commercialisables plus importants et plus rapides et, partant, par de plus importants bénéfices pour les cultivateurs. Habituellement, ce sont l'offre et la demande qui fixent le niveau général des prix pour les tomates. Par conséquent, les cultivateurs qui sont les premiers à mettre leurs produits sur le marché profitent normalement de prix les plus élevés, en plus du fait que la grosseur de la tomate ajoute normalement à son prix.

De plus faibles dénombrements de mauvaises herbes ont également confirmé l'efficacité d'ADVASEAL® pour contrôler les mauvaises herbes nuisibles et envahissantes comme le souchet, que l'on surnomme souvent « la pire mauvaise herbe au monde » du fait qu'il peut réduire radicalement le rendement des plants de légumes et de nombreuses autres cultures. Quelques plants dispersés de souchet seulement ont été dénombrés dans toutes les zones traitées avec ADVASEAL®, comparativement à des percées fréquentes de souchet dans l'échantillon de référence. « L'utilité d'ADVASEAL® pourrait se justifier du seul fait des avantages financiers et environnementaux concrets que ce produit offre aux cultivateurs », a indiqué M. Abbandonato. Au nombre de ces avantages, on compte une réduction de 95 % des fumigants employés, une réduction considérable du temps d'application nécessaire, une absence de dérive de pesticides volatils et donc vraisemblablement l'absence d'obligation de prévoir des zones tampons comparativement à la norme actuelle des producteurs. « Les avantages que ce produit semble apporter en fait d'augmentation des rendements commercialisables constituent un autre atout qu'il convient de mentionner. »

Soulignons de nouveau que la culture de la tomate a été choisie comme modèle dans le cadre des essais parce qu'il s'agit d'un des légumes les plus produits dans le monde. De plus, s'il est possible d'obtenir de bons rendements pour les tomates avec ADVASEAL®, celui?ci pourra probablement être utilisé pour obtenir un bon rendement avec bon nombre d'autres fruits et légumes dont les sols doivent subir une désinfestation par des fumigants. Les résultats complets des essais pour les plants traités avec ADVASEAL® et ceux de l'échantillon de référence seront publiés lorsque le rapport indépendant sera disponible après la saison de croissance.

À propos d'ADVASEAL®

De nos jours, les films agricoles sont utilisés pour la croissance des fruits et légumes dans le monde entier afin de couvrir le sol traité à l'aide de fumigants, des pesticides volatils et toxiques essentiels pour réduire les organismes nuisibles, les mauvaises herbes et les champignons dans le sol, appuyant ainsi la bonne croissance de nouvelles semences.

Le premier produit ADVASEAL® approuvé par l'EPA (ADVASEAL® HSM) ne contenait qu'un herbicide pour contrôler les mauvaises herbes. Le nouveau produit ADVASEAL® amélioré en cours de développement comprend également des fongicides et un nématicide pour contrôle des agents pathogènes dans le sol, ce qui en fait ainsi une option non fumigante complète pour la désinfestation du sol. Les produits ADVASEAL® modernes et non volatils peuvent être appliqués de façon plus efficace et sécuritaire que les fumigants. Les produits de protection des cultures sont intégrés dans un revêtement, qui est par la suite appliqué à un film de paillis. Lorsque le film enduit est appliqué au sol, les ingrédients actifs sont libérés dans le sol dans des conditions contrôlées, ce qui empêche l'application d'une dose trop grosse ou trop petite, soit le problème avec les pratiques de désinfestation du sol actuelles. Cette nouvelle technologie réduit considérablement la quantité de produits de protection des cultures nécessaire. L'humidité du sol est l'élément catalyseur permettant d'activer la libération des ingrédients actifs. Lorsque le film est appliqué, ces ingrédients sont libérés de manière efficace et sécuritaire dans le sol, ce qui augmente la productivité, réduit les coûts et apporte des avantages environnementaux notables.

À propos d'Imaflex

Fondée en 1994, Imaflex se spécialise dans le développement et la production de solutions novatrices pour les industries de l'emballage souple et agricole. Parallèlement, la Société conçoit et fabrique des pellicules pour l'industrie agricole. Les produits de la Société consistent principalement en des pellicules et des sacs en polyéthylène (plastique), y compris des pellicules métallisées, destinés aux marchés du détail, industriel et agricole. Établie à Montréal, au Québec, Imaflex a des usines au Canada et aux États-Unis. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole IFX. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web à www.imaflex.com.

Mise en garde concernant l'information prospective

Certains renseignements compris dans le présent communiqué constituent des énoncés « prospectifs », au sens des dispositions de la législation en valeurs mobilières du Canada. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien qu'elles soient considérées comme raisonnables par la direction de la Société, sont intrinsèquement assujetties à des incertitudes, à des risques et à des imprévus considérables sur le plan des affaires, de l'économie et de la concurrence. La Société avertit le lecteur que ces énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats financiers, le rendement et les réalisations réels d'Imaflex diffèrent de façon marquée des résultats, du rendement ou des réalisations futurs estimatifs de la Société que ces énoncés prospectifs expriment ou sous-entendent et que les énoncés prospectifs ne garantissent pas les résultats futurs. Ces énoncés reposent également sur certains facteurs et hypothèses. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant ces estimations, risques, hypothèses et facteurs, veuillez consulter le plus récent rapport de gestion déposé dans SEDAR à www.sedar.com et dans la section Information investisseurs du site Web de la Société à www.imaflex.com. La Société précise qu'elle n'a aucunement l'obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit par suite, notamment, de l'obtention de nouveaux renseignements ou de la survenance d'événements, à moins que la législation ne l'exige expressément. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité à l'égard de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

www.imaflex.com



SOURCE Imaflex Inc.

Communiqué envoyé le 19 mai 2020 à 07:30 et diffusé par :