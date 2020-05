project44 introduit de nouvelles fonctionnalités dans sa plateforme de visibilité multimodale





project44, le leader mondial de la visibilité avancée pour les expéditeurs et les prestataires de services logistiques, a annoncé aujourd'hui l'introduction de la visibilité du fret aérien et du groupage, ainsi que l'extension de sa couverture océanique mondiale, lui permettant de proposer la première et unique offre de visibilité mondiale globale de l'industrie.

Les chaînes d'approvisionnement d'aujourd'hui sont de nature mondiale, mais elles dépendent de multiples solutions disparates pour gagner en visibilité sur les activités de plusieurs modes de transport, dans différentes régions. Afin d'unifier les informations de visibilité sur une seule et même plateforme, project44 a élaboré le réseau multimodal le plus étendu, couvrant plus de 48 pays, et offrant un support dans plus de 16 langues. Ces capacités étendues permettent de bénéficier de la vue la plus complète sur toutes les activités mondiales de la chaîne d'approvisionnement.

« Pour construire une chaîne d'approvisionnement qui soit capable de faire face aux défis inattendus d'aujourd'hui et de préparer notre entreprise pour l'avenir, nous devons tirer des enseignements intelligents de notre réseau logistique. Cela signifie une vue unifiée de nos expéditions, où qu'elles se trouvent et quelle que soit leur destination », a souligné Gregory Pritchard, responsable de la logistique mondiale et de la distribution pour la région JAPAC, chez AbbVie Inc. « project44 partage cette vision et offre une visibilité complète en temps réel sur la chaîne d'approvisionnement, laquelle est indispensable pour prendre des décisions commerciales cruciales. »

En tirant parti des nouvelles capacités de fret aérien, les expéditeurs mondiaux peuvent combler les lacunes de visibilité sur le parcours du fret de grande valeur et informer proactivement les activités en aval. La nouvelle couverture de groupage de project44 complète les principales solutions de visibilité du transport par camion de lots complets et partiels, offrant la plus grande couverture sur route en Europe. Enfin, l'expansion des capacités océaniques permet d'apporter une couverture mondiale qui fournit des informations prédictives et précises sur l'ensemble du parcours d'une expédition. En réunissant ces solutions sur une seule et même plateforme, project44 est la seule entreprise de visibilité à fournir une expérience transparente permettant la collaboration à l'échelle de l'ensemble de l'écosystème.

« Les entreprises ont besoin d'une vue unifiée de leurs données de visibilité, de bout en bout, afin d'assurer une chaîne d'approvisionnement mondiale à la fois flexible et agile. Nous avons décidé de construire cette solution il y a six ans parce que nous avons réalisé qu'un mode de transport unique ou une couverture régionale ne pouvaient pas fournir un panorama d'ensemble », a déclaré Jett McCandless, PDG de project44. « Dès que les expéditeurs et les prestataires de services logistiques mondiaux disposeront des outils et des données leur permettant d'analyser l'ensemble de leur parcours de transport, la visibilité offrira des opportunités infinies pour leur entreprise. »

Poussée par un engagement profond envers l'automatisation et les données haute fidélité, project44 permet aux plus grands détaillants, fabricants, distributeurs et prestataires de services logistiques à travers le monde, de prendre des décisions plus rapides et plus efficaces ; leur donnant ainsi les moyens de construire des chaînes d'approvisionnement plus agiles et plus résilientes. La vision qui était de réduire les coûts, d'améliorer la collaboration et de stimuler l'efficacité opérationnelle à l'échelle mondiale, dans tous les modes à partir d'une seule même plateforme, est devenue une réalité grâce à la nouvelle offre de project44.

