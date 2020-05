Cascades lance sa nouvelle offre d'emballages destinés au commerce en ligne





KINGSEY FALLS, QC, le 19 mai 2020 /CNW Telbec/ - Cascades (TSX: CAS), chef de file des solutions de récupération, d'hygiène et d'emballage écoresponsables, lance sa nouvelle offre de produits destinés au commerce en ligne et propose une gamme complète de solutions d'emballage sur mesure, créatives et écoresponsables destinés aux entreprises qui vendent des produits en ligne.

Regroupés sous la bannière Cascades e-com solutions d'emballage MC, ces nouveaux produits et services ont été développés avec une approche centrée sur les clients, afin de bien répondre aux besoins spécifiques de ce marché en plein essor. Souhaitant se positionner comme un fournisseur de choix auprès de ses clients qui vendent en ligne, Cascades propose dorénavant une plateforme complète de solutions parfaitement adaptées qui comprend :

Des emballages écoresponsables pour le commerce en ligne offrant une protection optimale, des design innovants et de l'impression haute qualité pour un maximum d'impact auprès des acheteurs en ligne;

Des services d'experts pour aider les clients à s'assurer que leurs emballages sont toujours au bon format ( right sizing ), et pour les amener à être plus efficaces avec leurs opérations d'emballage;

Des tests d'expédition au nouveau laboratoire d'expertise en transport d'emballages Cascades situé à Kingsey Falls , pour certifier que les produits des clients arriveront à destination en parfait état (Cascades est membre APASS Amazon).

« Avec l'engouement pour les achats en ligne, en particulier en cette période de pandémie, les besoins d'emballage de carton sont en croissance et en mutation. Nous avons travaillé extrêmement fort pour offrir à nos clients un éventail complet de solutions qui va au-delà de l'emballage traditionnel ou du simple catalogue de produits. Nous proposons des services, des outils, des tests en laboratoire et même des processus innovants de la chaine logistique. Nous avons couvert tous les angles avec cette nouvelle offre », précise Charles Malo, président et chef de l'exploitation, Cascades Emballage carton-caisse.

Pour connaître toute l'étendue de l'offre, consultez Cascades e-com solutions d'emballage MC.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 12 000 femmes et hommes travaillant dans plus de 90 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

