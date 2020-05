Le conseil d'administration de l'ACMTS nomme Suzanne McGurn à titre de présidente-directrice générale





OTTAWA, le 19 mai 2020 /CNW/ - Le conseil d'administration de l'ACMTS a nommé Mme Suzanne McGurn à titre de présidente-directrice générale (PDG); la date d'entrée en fonction est le 6 juillet 2020.

Mme McGurn succèdera ainsi au Dr Brian O'Rourke, qui a annoncé en octobre 2019 son intention de prendre sa retraite. Le Dr O'Rourke, qui était PDG depuis 2010, a reporté son départ à la retraite pour continuer d'appuyer l'organisation au plus fort de la pandémie de COVID-19 afin de favoriser une transition harmonieuse des pouvoirs.

« Suzanne McGurn apporte à l'ACMTS une importante expérience de leadeurship et une compréhension approfondie des besoins divers des gouvernements, des cliniciens, des patients et des acteurs du secteur privé, se réjouit David Agnew, président du conseil d'administration de l'ACMTS. Nous sommes ravis de l'accueillir dans ce rôle durant une période cruciale pour le Canada et pour l'ACMTS. »

Cette nomination est l'aboutissement d'un intense processus national et international qui visait à trouver une ou un dirigeant chevronné qui saurait tirer parti des réussites de l'ACMTS en évaluation des technologies de la santé et diriger l'Agence dans son progrès continu.

« Le travail que j'ai effectué auprès de l'ACMTS dans différents rôles au fil des ans est parmi les points forts de ma carrière, déclare Mme McGurn. C'est pour moi un privilège de me joindre maintenant à l'équipe de direction. La pandémie de COVID-19 a rapidement modifié notre utilisation de la technologie dans la prestation de soins partout au pays, et le rôle unique de l'ACMTS dans l'orientation des décisions et dans la gestion des technologies de la santé n'a jamais été aussi important. »

Suzanne McGurn est actuellement sous-ministre adjointe des Services en établissement du ministère du Solliciteur général de l'Ontario. Avant d'occuper ce rôle, elle a été durant cinq ans sous-ministre adjointe de la Division des médicaments et des appareils et accessoires fonctionnels et administratrice en chef des programmes publics de médicaments de l'Ontario. Elle a également dirigé la mise en oeuvre de l'Alliance pancanadienne pharmaceutique, dont elle a été la première présidente. Auparavant, elle a été sous-ministre adjointe de la Division de la stratégie des ressources humaines dans le domaine de la santé.

En plus de sa compréhension des dossiers complexes entourant la gestion des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux, des interventions et des systèmes de santé au Canada, Mme McGurn possède une vaste expérience de la gouvernance et de l'engagement des patients dans le système de santé. Elle a d'ailleurs siégé au conseil d'administration de l'ACMTS à titre de vice-présidente et de représentante de l'Ontario. En outre, elle a été directrice administrative de la Société Alzheimer de Kingston, Frontenac, Lennox & Addington et une gestionnaire principale au Centre d'accès aux soins communautaires de Kingston, Frontenac, Lennox et Addington.

Mme McGurn est titulaire d'un baccalauréat en sciences infirmières et d'une maitrise en administration publique de l'Université Queen's.

Au sujet de l'ACMTS

L'ACMTS est un organisme indépendant et sans but lucratif, financé par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada (à l'exception du Québec) qui fournit aux décideurs du système de santé canadien des conseils fiables et impartiaux ainsi que des renseignements fondés sur des données probantes au sujet de l'efficacité des médicaments et des autres technologies de la santé.

SOURCE Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS)

Communiqué envoyé le 19 mai 2020 à 07:00 et diffusé par :