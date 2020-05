La Fondation québécoise du cancer et Cancer de la vessie Canada unissent leurs forces





MONTRÉAL, le 19 mai 2020 /CNW Telbec/ - La Fondation québécoise du cancer et Cancer de la vessie Canada sont fiers d'annoncer qu'elles ont conclu un partenariat visant à optimiser le soutien offert aux personnes atteintes d'un cancer et à leurs proches.

L'objectif pour Cancer de la vessie Canada est d'offrir du soutien et un service de jumelage téléphonique à sa clientèle francophone principalement au Québec, mais aussi en provenance d'autres provinces canadiennes en la redirigeant vers les Services Info-cancer de la Fondation québécoise du cancer. L'objectif pour la Fondation québécoise du cancer est d'avancer dans sa vision d'ÊTRE PLUS PRÈS DU MONDE, en se rendant là où les personnes qui font face au cancer se trouvent, peu importe leur âge, leur histoire, le type de cancer ou le stade.

« Car en faisant tout ça, que ce soit en sortant de nos milieux traditionnels, en bonifiant nos services ou en étant plus accessibles, grâce notamment aux partenariats, non seulement nous sommes au coeur de la vie de chacune de ces personnes mais nous évitons que le cancer ne prenne toute la place. » témoigne Marco Décelles, directeur général de la Fondation québécoise du cancer.

Les Services Info-cancer prennent plusieurs formes :

Au bout du fil, une infirmière expérimentée en oncologie est à l'écoute et offre, en toute confidentialité, des renseignements sur tous les aspects du cancer. Elle peut également référer au besoin vers un service gratuit de consultation auprès d'un nutritionniste ou d'un psychologue.

Seule bibliothèque francophone spécialisée en Amérique du Nord, la Bibliothèque Info-cancer renferme une vaste collection d'ouvrages traitant de tous les aspects du cancer et des moyens pour mieux vivre avec cette maladie. L'emprunt est gratuit et envoyé par la poste, partout au Québec.

Le service de jumelage téléphonique consiste à jumeler des personnes touchées par un cancer ou des proches avec des bénévoles empathiques et spécialement formés qui ont vécu une expérience de cancer similaire. Ils sont prêts à fournir un soutien moral et des renseignements pratiques aux personnes touchées par un cancer - à l'annonce du diagnostic, tout au long du traitement et même après.

« Cancer de la vessie Canada a été fondé en 2009 par deux survivants du cancer de la vessie. À cette époque, il n'y avait personne à qui parler au sujet de leurs traitements, de leurs expériences et de leurs craintes. Dix ans plus tard, le soutien aux patients et le jumelage téléphonique sont toujours au coeur de notre mission pancanadienne qui s'axe autour de trois mots clés : soutien, sensibilisation et recherche pour lutter contre le cancer de la vessie. Le partenariat avec la Fondation est une excellente nouvelle et nous permettra d'aller encore plus loin dans le soutien de nos communautés. Nous avons en effet un objectif commun : faciliter l'accès aux services, offrir une plus grande variété de ressources et améliorer la réponse aux besoins concrets des milliers de Québécois vivant avec le cancer. Nous espérons que ce sera une collaboration à long terme pour maximiser les retombées des actions posées pour le mieux-être des personnes touchées et leurs familles » déclare Dionne Duncan, directrice générale pour Cancer de la vessie Canada.

Les partenariats sont un des axes majeurs de la Fondation québécoise du cancer qu'elle développe intensivement depuis 2017, et ce afin de toucher davantage de personnes qui font face à la maladie. « Unir ses forces avec Cancer de la vessie Canada permettra d'aller à la rencontre de plus de Québécois qui ont besoin d'être soutenus pendant cette épreuve. » confie Marco Décelles.

Par le biais de ce partenariat, les deux fondations visent la complémentarité des services qu'elles développent. Plutôt que de les dupliquer, la Fondation québécoise du cancer et Cancer de la vessie Canada amalgameront ceux qu'elles offrent déjà et veilleront à ce que leurs efforts de développement soient complémentaires l'un et l'autre.

L'écoute et le soutien mutuel sont des valeurs phares de Cancer de la vessie Canada et de la Fondation québécoise du cancer. Elles témoignent de leur volonté de soutenir la communauté avec sensibilité et humanisme, d'améliorer leurs façons de faire, de défendre les intérêts des personnes touchées par la maladie, de mobiliser leurs forces pour faire face à des enjeux importants.

À propos de la Fondation québécoise du cancer

Depuis 40 ans, la Fondation québécoise du cancer consacre les fonds recueillis à soutenir au quotidien les milliers de Québécois atteints d'un cancer et leurs proches. Elle offre ainsi des programmes de bien-être physique et du soutien psychologique à travers ses Centres régionaux de Montréal, Québec, Sherbrooke, Gatineau, Trois-Rivières et Lévis, en plus de détenir le plus grand réseau d'hébergement de la province. Elle propose aussi de l'aide adaptée aux jeunes de 15 à 39 ans touchés par le cancer via son Programme à Félix. Enfin, par ses Services Info-cancer, la Fondation offre écoute, réponses et réconfort, partout au Québec.

Un Québécois sur deux fera face au cancer. Mais les deux auront besoin d'accompagnement. Nous sommes là pour les soutenir.

Services Info-cancer : 1 800 363-0063 | cancerquebec.com | Facebook : fqcancer



Fièrement accréditée Engagement qualité.

