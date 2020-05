QPS poursuit l'expansion de ses capacités de quantification UPLC-HRMS pour appuyer la thérapie génique et le développement de médicaments protéiques





NEWARK, Delaware, 19 mai 2020 /CNW/ - QPS, importante société mondiale de recherche sous contrat (CRO) offrant, à ce titre, des services de découverte et de développement préclinique et clinique de médicaments, annonce renforcer son recentrage sur la bioanalyse qualitative et quantitative de produits biothérapeutiques. Concrètement, QPS a élargi et modernisé son parc de spectromètres de masse haute résolution (HRMS) en ayant acquis trois nouveaux systèmes HRMS TripleTOF® pour la quantification BPL, deux étant installés au centre de Newark, au Delaware, et un dans le laboratoire de Suzhou, en Chine. Dans le cadre de cette expansion, QPS a recruté Larry Mallis (Ph.D.), en tant que directeur de la bioanalyse, pour diriger l'équipe nouvellement fusionnée au Delaware chargée de la quantification des produits biothérapeutiques et des biomarqueurs par chromatographie liquide et spectrométrie de masse (LC-MS).

L'installation QPS de Newark, au Delaware, dispose maintenant de quatre spectromètres de masse haute résolution : deux modèles 6600+, un 6600 et un 5600, qui sont tous utilisés pour la quantification des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) et l'identification des métabolites.

« QPS suit de près depuis quelque temps les tendances du marché et nous tenons à répondre aux besoins de nos clients en consacrant quatre des cinq systèmes TripleTOF®, à savoir des systèmes de chromatographie liquide ultra-performante et de spectrométrie de masse à haute résolution (UPLC-HRMS), à la quantification des oligonucléotides et des protéines intactes », a déclaré John Kolman, vice-président, responsable mondial de la médecine translationnelle, chez QPS LLC.

« Pour QPS en Chine, cette augmentation des capacités et des moyens tombe à un moment crucial, étant donné qu'elle s'inscrit dans la continuité de notre effort mondial, engagé depuis deux décennies, pour soutenir l'industrie pharmaceutique dans le développement de thérapies antivirales et/ou de vaccins. Elle est devenue même une priorité plus importante au vu des préoccupations suscitées par le nouveau coronavirus à l'égard de la santé publique », a commenté Yondong Zhu, vice-président, chef des services bioanalytiques de QPS China.

Larry Mallis (Ph.D.), chef de la nouvelle équipe de Newark a fait carrière dans l'industrie pharmaceutique (BMS, Wyeth et Merck) avant de se lancer dans le secteur des CRO et encore récemment au Lovelace Biomedical Research Institute, où elle était directeur des opérations bioanalytiques. Ce nouveau groupe dispose à présent de tous les systèmes LC-MS et autres technologies de chromatographie nécessaires à la bioanalyse PK/PD pour soutenir les clients dans la découverte et le développement de médicaments contre les maladies rares. Ce groupe expert se spécialise dans la quantification d'oligonucléotides, de peptides, de protéines intactes et de biomarqueurs de métabolites de faible poids moléculaire hautement hydrophiles, et ce, par systèmes UPLC-HRMS, ou par immunoaffinité UPLC-MS/MS (spectrométrie de masse en tandem), ou par hybridation-LC-fluorescence.

