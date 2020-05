Bureau van Dijk et RDC gagnent chacun une distinction de leader de catégorie dans le rapport Data Solutions de Chartis KYC/AML





Bureau van Dijk, une société de Moody's Analytics, et Regulatory DataCorp (RDC), dont Moody's a fait l'acquisition en janvier, sont les leaders de catégorie dans un nouveau rapport de Chartis Research. L'étude KYC/AML Data Solutions, 2020: Market and Vendor Landscape évalue 15 grands fournisseurs de solutions de données "Know Your Customer" (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).

"Nous sommes honorés que Chartis ait identifié le Bureau van Dijk et RDC en tant que leaders de catégorie dans son nouveau rapport," a déclaré Dan Russell, directeur exécutif du Bureau van Dijk. "Cette reconnaissance pour les deux entreprises confirme notre stratégie : l'ensemble de données AML et KYC de RDC fait d'elles un leader du secteur, et leurs solutions complètent naturellement les informations exhaustives du Bureau van Dijk sur les entités. La mise en commun de ces ressources de données nous permettra d'offrir à nos clients des capacités combinées inégalées."

Le tableau des capacités des fournisseurs du rapport, dont un extrait figure ci-dessus, évalue tous les fournisseurs en fonction de neuf aptitudes spécifiques. Le Bureau van Dijk a été considéré comme le "meilleur de sa catégorie" pour trois d'entre elles (structure de l'entreprise, relations avec les entités et couverture géographique) - plus que tout autre fournisseur - tandis que RDC a obtenu la mention "meilleur de sa catégorie" pour deux aptitudes différentes (nouvelles négatives et PEP, et gestion des données). Le rapport "RiskTech Quadrant® for KYC/AML data solutions, 2020", également mentionné ci-dessus, met en évidence l'"exhaustivité de l'offre" et le "potentiel du marché" des fournisseurs.

Le Bureau van Dijk est l'éditeur de Orbis , la première base de données mondiale sur les entités. Sa plateforme Compliance Catalyst alimentée par Orbis, aide les clients à rationaliser leurs activités de KYC, d'AML et d'acquisition de clients. Les solutions KYC AML de RDC combinent son vaste ensemble de données avec des algorithmes de pointe pour offrir à ses clients des capacités de criblage de classe mondiale.

Bureau van Dijk et RDC furent également désignés leaders de catégorie dans le rapport Financial Crime Risk Management Systems: Know Your Customer: Market Update and Vendor Landscape, 2019, publié en décembre 2019 par Chartis.

En savoir plus sur cette nouvelle reconnaissance, qui s'ajoute à la liste croissante des prix et distinctions de Moody's Analytics.

À propos de Moody's Analytics

Moody's Analytics fournit des renseignements financiers et des outils analytiques qui permettent chefs d'entreprise de prendre de meilleures décisions plus rapidement. Notre expertise approfondie en matière de risques, nos vastes ressources informatives et notre application innovante de la technologie aident nos clients à s'orienter en toute confiance sur un marché en constante évolution. Nous sommes réputés pour nos solutions primées à la pointe du secteur, fondées sur des outils logiciels, de recherche, de données et des services professionnels réunis pour offrir une expérience client sans faille. Nous sommes vecteurs de confiance dans des milliers d'entreprises du monde entier, grâce à notre engagement envers l'excellence, à notre approche ouverte et à notre volonté de satisfaire les besoins des clients. Pour de plus amples informations sur Moody's Analytics, veuillez visiter notre site web ou vous connecter à notre compte Twitter ou LinkedIn.

Moody's Analytics, Inc. est une filiale de Moody's Corporation (NYSE: MCO). Moody's Corporation, qui a déclaré un chiffre d'affaires de 4,8 milliards de dollars en 2019, emploie environ 11 300 personnes dans 40 pays.

