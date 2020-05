CCM Hockey fait le point sur ses multiples initiatives pour protéger les travailleurs canadiens de la santé





Grâce à l'effort collectif de partenaires tels que les Pros CCM et Air Canada, 500?000 masques chirurgicaux seront donnés à partir du 19 mai

MONTRÉAL, le 19 mai 2020 /CNW Telbec/ - CCM Hockey, concepteur, fabricant et distributeur de pointe d'équipement de hockey et d'accessoires connexes, est fier d'annoncer l'arrivée des 100 000 premiers masques chirurgicaux dont l'entreprise fait don pour protéger les travailleurs médicaux de première ligne dans la lutte contre le COVID-19.

Travail d'équipe

L'entreprise montréalaise a obtenu cet équipement protecteur auprès de son réseau de partenaires avec qui elle collabore ordinairement à la production d'équipement de hockey CCM. Grâce à l'aide généreuse fournie par Air Canada, CCM a pris les arrangements nécessaires au transport de cet équipement médical de protection et a travaillé de concert avec les autorités sanitaires gouvernementales afin de le distribuer aux travailleurs canadiens de la santé dès le leur arrivée en sol canadien.

«?Rien n'illustre mieux le travail d'équipe que cette initiative. Grâce aux efforts combinés de notre équipe de Pros CCM et leurs généreuses contributions financières, nos partenaires de notre chaîne d'approvisionnement établie en Asie et le soutien logistique d'Air Canada qui a facilité le transport de cette importante cargaison de masques protecteurs, nous sommes en mesure de contribuer à la plus grande lutte de notre époque en soutenant les professionnels de la santé dans nos communautés?», explique Rick Blackshaw, président et chef de la direction, CCM Hockey.

Visière de protection de marque CCM

En outre, CCM fabrique depuis maintenant plusieurs semaines une visière de protection à usage multiple. Celle-ci est produite à son usine de production d'équipement sur mesure pour les Pros de la LNH située à Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec, et est faite en utilisant des matériaux de source locale. La production a été intensifiée pour atteindre 2 500 visières par jour. Des travailleurs de la santé sur la ligne de front à travers le Canada portent déjà la visière de protection réutilisable CCM.

Cagoule de protection intégrale

Pour finir, CCM est fier d'annoncer que sa cagoule de protection intégrale, conçue par les techniciens experts de CCM en collaboration avec le chirurgien Dr René Caissie et Industrie Orkan, est également en cours de production à l'usine de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Alimentée par un appareil de protection respiratoire (APR), la cagoule procure une défense intégrée contre de multiples dangers en assurant la protection des voies respiratoires, de la tête, des yeux et du visage, protégeant ainsi l'utilisateur des particules aérosolisées et en suspension dans l'air. Elle peut être portée pendant plusieurs heures et réduit la fréquence de changement de matériel de protection durant les traitements interpatients.

Les plans de fabrication de la cagoule de protection intégrale, incluant les conceptions, les spécifications des matériaux et les instructions de montage, ont été partagés en accès libre sur https://ccmhockey.com/en/covid-19-hood, de manière à permettre à d'autres fabricants d'augmenter notre capacité de production collective.

Veuillez adresser toute commande de cagoule de protection intégrale et de visière de protection à CCMShieldInfo@ccmhockey.com.

«?Je n'ai jamais été aussi fier de notre équipe CCM. En quelques semaines à peine, nous avons lancé non pas une, non pas deux, mais trois initiatives distinctes pour protéger nos vrais héros canadiens, les travailleurs de la santé en première ligne de cette crise?», remarque M. Blackshaw. «?Réussir, en tant que fabricant d'équipement de hockey, à mettre sur le marché des masques chirurgicaux, des visières et des cagoules de protection complète en quelques semaines seulement a nécessité toute l'ingéniosité et l'innovation hors des sentiers battus pour lesquelles l'équipe CCM a toujours été connue dans le monde du hockey.?»

À propos de CCM Hockey

CCM Hockey est un concepteur, un fabricant et un distributeur de pointe d'équipement de hockey et d'accessoires connexes. Depuis son siège social de Montréal, l'entreprise exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe. CCM Hockey fournit l'équipement à un plus grand nombre de joueurs professionnels que toute autre entreprise, notamment aux vedettes Connor McDavid, Alex Ovechkin, Sidney Crosby et John Tavares. CCM Hockey est également le fournisseur officiel de la Ligue américaine de hockey, de la Ligue canadienne de hockey et de plusieurs équipes nationales et de la NCAA. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site www.ccmhockey.com.

Veuillez adresser toute commande de cagoule de protection intégrale et de visière de protection, ainsi que toute question, à CCMShieldInfo@ccmhockey.com

SOURCE CCM Hockey

Communiqué envoyé le 19 mai 2020 à 06:00 et diffusé par :