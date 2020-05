Interactive Brokers lance la plus grande plateforme de fonds communs de placement sans frais d'entrée*





Interactive Brokers Group Inc. (Nasdaq : IBKR) a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle plateforme de fonds communs de placement, qui propose plus de 25 000 FCP, dont plus de 21?000 sans frais d'entrée et 8?300 sans commission, appartenant à plus de 290 familles de fonds. Les résidents de plus de 200 pays et territoires ont accès à cette plateforme, disponible à l'adresse ibkr.com/funds.

« La plateforme de fonds communs de placement d'Interactive Brokers est aujourd'hui la plateforme centralisée offrant le plus grand nombre de FCP sans frais d'entrée, » a déclaré Steve Sanders, vice-président responsable du marketing et du développement des produits. « Notre plateforme propose également des frais réduits, et parfois les frais les plus bas, sur notre vaste gamme de FCP. »

Les clients peuvent faire leur choix parmi des milliers de FCP gratuits ou décider de payer 4,95 ? (ou équivalent) seulement par transaction.** Sanders a également annoncé que, contrairement à de nombreux concurrents, Interactive Brokers ne demande jamais de frais de garde. En outre, la plateforme de FCP d'Interactive Brokers propose des produits provenant exclusivement de sociétés extérieures.

« Au lieu de faire la promotion de fonds exclusifs, comme le font Fidelity, Vanguard, Schwab et d'autres courtiers, Interactive Brokers adopte une approche neutre vis-à-vis des produits, » a indiqué Sanders. « Nous disposons d'une incroyable variété de familles de FCP sur notre marché agnostique. »

Pour faciliter les recherches sur leur immense plateforme, Interactive Brokers a introduit cette semaine un outil de recherche de fonds communs de placement afin de permettre à ses clients comme aux non-clients de trouver des produits et de les trier selon leur pays de résidence, les frais de commission, le type de fonds ainsi que la famille de fonds.

En plus des FCP, les clients d'Interactive Brokers peuvent investir dans des actions, des options, des contrats à terme, des devises, des obligations ainsi que des fonds indiciels sur 135 marchés de 31 pays, à partir d'un compte unique intégré.

« Interactive Brokers s'est toujours efforcé de proposer une technologie de pointe, une meilleure tarification et une large gamme de produits dans le monde entier. Nous avons maintenant créé la plus grande plateforme de fonds communs de placement sans frais d'entrée, afin d'aider les investisseurs à bénéficier d'un meilleur accès aux différents marchés mondiaux et à diversifier davantage leur portefeuille, » a déclaré M. Sanders.

Les résidents d'Australie, de Hong Kong, d'Israël, du Japon et de Singapour n'auront pas immédiatement accès à cette plateforme, mais devraient en vérifier de temps à autre la disponibilité. Les résidents de pays ou territoires soumis à des sanctions internationales n'y auront pas accès.

À propos d'Interactive Brokers Group, Inc. :

Les filiales d'Interactive Brokers Group proposent en continu des services automatisés d'exécution de transactions et de garde de titres, de marchandises et de changes sur plus de 135 marchés dans plusieurs pays et devises, à partir d'un seul compte d'investissement intégré IBKR pour nos clients du monde entier. Nos services sont destinés aux investisseurs particuliers, aux fonds spéculatifs, aux groupes de négociation pour compte propre, aux conseillers financiers et aux remisiers. Quatre décennies passées à nous concentrer sur la technologie et l'automatisation nous ont permis de doter nos clients d'une plateforme sophistiquée et unique en son genre pour gérer leurs portefeuilles d'investissement. Nous nous efforçons de fournir à nos clients des prix d'exécution et de transaction avantageux, des outils de gestion des risques et de portefeuille, des structures de recherche et des produits d'investissement, le tout à un coût faible ou nul, en les positionnant pour obtenir des retours sur investissements plus importants. Le classement des meilleurs courtiers en ligne établi par Barron's le 24 février 2020 a classé Interactive Brokers numéro 1, avec une note de 5 sur 5.

* Le nombre de fonds offerts sans frais d'entrée et sans commission est tiré du rapport Investopedia ? Best Online Brokers 2020 le 31 mars 2020. Les services varient selon les sociétés. Certaines sociétés mentionnées dans ce rapport peuvent ajouter des frais supplémentaires ou offrir des commissions ou frais réduits, en fonction de l'activité ou de la valeur du compte. Des documents supplémentaires seront fournis sur demande pour les créances et les statistiques.

** La société offre également près de 400 fonds proposant des commissions plus élevées.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

