La barre audio Série 9 RAY?DANZ avec Dolby Atmos de TCL remporte le prix iF DESIGN AWARD 2020 pour sa conception unique utilisant la technologie de réflecteurs acoustiques innovante de TCL





SHENZHEN, Chine, 19 mai 2020 /PRNewswire/ -- TCL Electronics (1070.HK), l'un des principaux acteurs dans le secteur mondial de la télévision et une société d'électronique grand public, confirme son engagement envers l'innovation technologique sonore, ayant remporté le prix iF DESIGN AWARD 2020 pour sa barre audio TCL Série 9 RAY?DANZ avec Dolby Atmos et sa conception unique basée sur une technologie de réflecteurs acoustiques innovante. La barre audio TCL RAY?DANZ avec Dolby Atmos est conçue en fonction des besoins du client pour offrir une expérience de divertissement Dolby Atmos immersive à domicile. Elle sera disponible dans le monde entier à partir de mai 2020.

« TCL va tirer parti de ses solides capacités en matière d'audio et d'intégration verticale pour offrir aux consommateurs une qualité sonore de premier ordre à domicile. Nous continuons d'améliorer la vie des gens en leur offrant des produits intelligents et des expériences haut de gamme », a déclaré Kevin Wang, PDG de TCL Industries Holdings Co., Ltd. et TCL Electronics.

Le fait d'avoir gagné le prix iF DESIGN AWARD est une réussite majeure et une percée clé pour TCL dans sa mission qui est de devenir un concepteur majeur de barres audio fonctionnelles et innovantes, lancer la marque TCL sur de nouveaux marchés et ouvrir de nouvelles possibilités passionnantes pour l'avenir.

À la recherche d'une meilleure expérience cinématique à domicile offerte par une barre audio, TCL a développé la technologie RAY?DANZ avec des haut-parleurs spéciaux inclinés vers l'arrière qui diffusent des ondes sonores vers des réflecteurs acoustiques incurvés. Cette solution dirige le son vers l'extérieur selon un motif large, fournissant une scène sonore nettement plus grande que celle que peuvent offrir les autres barres audio sur le marché, sans trop s'appuyer sur le traitement numérique.

Ceci, avec un haut-parleur central fournissant des dialogues et une solide présence centrale, et en combinaison avec Dolby Atmos, offre une expérience immersive avec une scène sonore large. La technologie RAY?DANZ utilise la technologie avancée Dolby pour produire des sons qui se propagent de tous les côtés et qui peuvent être appréciés n'importe où à l'intérieur de la scène sonore large.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une entreprise d'électronique grand public à croissance rapide et un acteur majeur de l'industrie mondiale de la télévision. Fondée en 1981 en Chine, elle exerce aujourd'hui ses activités sur plus de 160 marchés dans le monde entier. D'après Sigmaintell, TCL se classait 2ème sur le marché mondial de la télévision en termes de volume de vente en 2019.TCL se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public, allant des téléviseurs à l'audio, à l'électroménager et aux produits pour la maison intelligente.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1168763/TCL_9_Series_Ray_Danz_Soundbar.jpg

