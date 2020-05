Tres Solutions s'associe à Danelec Marine pour accélérer l'utilisation des données et de l'IdO dans le transport maritime





HOUSTON, 19 mai 2020 /PRNewswire/ -- Tres Solutions, important fournisseur mondial de logiciels et de services d'optimisation de la performance des navires, et Danelec Marine, leader des solutions de communication de données navire-terre, ont annoncé aujourd'hui une collaboration qui accélérera le recours aux données de haute résolution dans la mise en lumière d'informations utiles aux compagnies maritimes.

Cette coopération vise l'intégration harmonieuse de la plateforme de collecte et de transmission de données navire-terre de DanelecConnect à la plateforme Tres Vessel Analytics (TVA) de Tres, qui agit en qualité de fournisseur d'applications tiers certifié.

Danelec collecte les données des capteurs embarqués et effectue un premier traitement de ces données avant de les transférer vers une base de données cloud sécurisée. Tres utilisera ces données fiables partagées en temps réel au sein de ses logiciels et services d'aide à la décision TVA afin de permettre à ses clients, actuels et futurs, d'améliorer le rendement énergétique de leurs navires, de réduire leurs émissions et d'améliorer leurs activités.

« Cette collaboration rassemble deux leaders de la numérisation maritime », a déclaré Aaron Holton, PDG de Tres Solutions. « Le secteur a continué d'évoluer, avec des clients qui recherchent désormais des plateformes connectées. En nous associant à Danelec, nous sommes en mesure d'éliminer bon nombre des obstacles à l'adoption généralisée de l'IdO par nos clients et d'ouvrir la voie à de nouvelles solutions axées sur l'efficacité à proposer à nos clients. »

Alors que l'industrie utilise de plus en plus d'applications reposant sur l'IdO afin d'exploiter pleinement le potentiel des données, Tres et Danelec s'attachent à fournir aux compagnies maritimes de nouveaux outils leur permettant de prendre des décisions de manière plus sereine et d'augmenter leur efficacité énergétique et environnementale.

« Nous sommes ravis d'accueillir Tres Solutions au sein de notre écosystème d'intégration en pleine expansion », a déclaré Casper Jensen, directeur des opérations de Danelec Marine. « L'industrie évolue rapidement et de nombreux autres navires seront équipés de systèmes IdO dans les années à venir. Nous pensons que notre collaboration avec Tres nous aidera à transformer l'industrie de manière intelligente et efficace. »

Tres est une société de premier plan spécialisée dans les logiciels maritimes et l'analyse. Elle propose des solutions numériques d'optimisation de la performance des navires qui permettent à ses clients d'améliorer la qualité de leurs données, de faire des économies d'argent, de réduire leurs émissions et d'améliorer leurs activités. Sa plateforme principale Tres Vessel Analytics (TVA) est le système de gestion et d'optimisation des performances qui a le plus gagné en popularité sur le marché. Elle a été déployée sur près de 300 navires dans le monde.

Les services de Tres comprennent l'accès au centre de performance de Tres et aux spécialistes internes de la société, qui travaillent en étroite collaboration avec les équipages et les équipes à terre pour améliorer la communication des informations et soutenir les initiatives de performance en cours. Les logiciels et la plateforme de services de la société ont permis à ses clients de réaliser des économies de carburant de 2 à 14 % par an.

Basée au Danemark, la société Danelec est un fournisseur de premier choix d'enregistreurs de données de voyage (VDR), de systèmes de communication de données navire-terre et de systèmes de visualisation de cartes électroniques et d'informations (ECDIS). Danelec a été l'une des premières sociétés à commercialiser des VDR et des VDR simplifiés (S-VDR) pour répondre aux exigences initiales de l'OMI en matière de transport.

Aujourd'hui, plus de 6000 navires sont équipés d'un VDR ou d'un S-VDR conçu et fabriqué par Danelec Marine. La société dispose d'ateliers de réparation dotés de personnel formé en usine dans plus de 50 pays et de centres de réparation certifiés dans des endroits stratégiques partout dans le monde.

