Alvotech adopte Veeva Vault Training pour simplifier les qualifications et la formation basées sur les rôles





Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd'hui qu'Alvotech, une société biopharmaceutique spécialisée dans les biosimilaires, avait adopté Veeva Vault Training en vue d'améliorer l'efficacité de la formation basée sur les rôles, dans l'ensemble de l'organisation. Avec Vault Training, Alvotech peut aisément assigner et suivre des tâches de formation, basées sur des fonctions ou des rôles de poste spécifiques, afin d'être prête à tout moment pour une vérification, et assurer sa conformité dans toute l'Europe.

L'ajout de Vault Training met à profit la réussite de l'entreprise avec Vault QMS et Vault QualityDocs, offrant ainsi à Alvotech une suite d'applications avancées de gestion de la qualité, des documents et de la formation, permettant d'automatiser et d'harmoniser les processus qualité dans le monde entier.

« Nous avons déployé Veeva Vault Training en quatre mois seulement, du lancement du projet jusqu'à la migration intégrale de tous les dossiers de formation, de manière à pouvoir former immédiatement les collaborateurs, suivre les accomplissements, et surveiller leur statut de qualification », a déclaré Gudmundur Oskarsson, directeur des technologies de l'information, chez Alvotech. « Nous sommes ravis d'être l'une des premières entreprises à mettre en oeuvre Vault Training en Europe. Avec l'aide de Veeva Vault QMS et Veeva Vault QualityDocs, nous pouvons désormais combiner de façon homogène les processus de qualité, le contenu et la formation. »

Alvotech est une entreprise à la croissance rapide, qui avait besoin d'une méthode efficace pour gérer et vérifier que les bonnes personnes sont formées et à jour en matière de politiques et procédures de qualité les plus récentes. Depuis avril 2020, Alvotech a assigné plus de 16 000 nouvelles missions de formation avec Vault Training. En l'associant à Vault QualityDocs et Vault QMS, les équipes de la qualité peuvent fournir aux individus un accès au contenu facile, pour accomplir leurs tâches de formation, ainsi qu'une traçabilité complète de leurs nouveaux besoins de formation.

« Veeva permet à Alvotech de moderniser les processus de qualité, le contrôle des documents et la formation, afin de générer une plus grande vitesse et efficacité à travers toutes ses opérations », a souligné pour sa part, Robert Gaertner, directeur principal de la stratégie, pour Veeva Vault Quality. « Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat stratégique avec Alvotech et d'aider ses équipes à gérer efficacement et fournir une formation assurant une mise en conformité et une préparation des vérifications, optimales. »

Vault Training, Vault QMS et Vault QualityDocs sont des éléments de la Vault Quality Suite dont l'objectif est de permettre aux organisations de rationaliser les processus d'entreprise pour tous les sites mondiaux, les fournisseurs, les fabricants sous contrat, et les partenaires, afin d'accélérer les flux de travail et d'assurer une plus grande efficacité.

Découvrez comment la Vault Quality Suite permet aux organisations de moderniser la gestion de la qualité, lors du prochain Sommet Veeva R&D, du 19 au 20 mai 2020. L'événement virtuel est ouvert aux clients de Veeva, ainsi qu'aux invités conviés. Inscrivez-vous et consultez le programme sur le site veeva.com/EUSummit.

À propos d'Alvotech

Alvotech est une entreprise biopharmaceutique multinationale, axée sur le développement et la fabrication de biosimilaires de haute qualité pour les marchés internationaux. En tant que spécialistes des biotechnologies, notre ambition est de devenir un chef de file de l'espace des biosimilaires, en fournissant à nos partenaires et patients du monde entier, des produits et des services de haute qualité, à des prix compétitifs. Notre approche entièrement intégrée, avec des compétences internes de haute qualité dans toute la chaîne de valeur, permet le développement accéléré de produits biosimilaires. La gamme initiale d'Alvotech contient plusieurs candidats biosimilaires de l'anticorps monoclonal et des protéines de fusion, destinés à traiter les affections auto-immunes, d'oncologie et inflammatoires, pour améliorer la qualité de vie des patients à l'échelle mondiale. Pour plus en savoir plus, rendez-vous sur notre site Web www.alvotech.com, ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et Facebook.

À propos de Veeva Systems

Veeva Systems Inc. est le principal fournisseur de logiciels basés dans le cloud, pour l'industrie mondiale des sciences de la vie. Pariant sur l'innovation, l'excellence des produits, et le succès des clients, Veeva dessert plus de 850 clients allant des plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales aux sociétés de biotechnologie émergentes. Veeva, dont le siège social est situé dans la région de la baie de San Francisco, dispose de bureaux dans toute l'Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veeva.com/eu.

