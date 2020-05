Medela ouvre une nouvelle ligne de production aux États-Unis et multiplie par plus de trois la production en Suisse de systèmes d'aspiration portatifs essentiels pour contribuer à l'assistance ventilatoire en hôpital et aider les patients touchés par le COVID-19





- Lancement d'une ligne de production américaine du Vario 18 AC afin de réagir promptement face à l'augmentation locale des taux d'infection

- Extension de l'accès au Vario 18 ainsi qu'aux pompes d'aspiration Dominant Flex et Basic en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Australie, en Asie et en Arabie Saoudite

BAAR, Suisse, 19 mai 2020 /PRNewswire/ -- Medela AG a annoncé aujourd'hui le lancement aux États-Unis d'une nouvelle ligne de production de ses pompes d'aspiration portatives Vario 18 AC : jusqu'à 10 000 unités seront fabriquées et envoyées aux hôpitaux et établissements de santé locaux d'ici le mois d'août afin de répondre à la demande très importante. En parallèle, la société a plus que triplé sa production suisse de pompes d'aspiration chirurgicales et des voies respiratoires, notamment des Vario 18, Dominant Flex et Basic, depuis mi-mars afin de répondre aux besoins urgents nés de la crise liée à la pandémie. Ces appareils permettent de procéder à une aspiration et à l'élimination des fluides, cruciales au cours de soins respiratoires réalisés à l'aide de ventilateurs, et la rapide expansion des sites de production a vocation à répondre aux besoins continus et croissants des hôpitaux et autres établissements de santé dans le monde entier.

Traditionnellement, les hôpitaux dégagent les voies respiratoires des patients par le biais d'un système d'aspiration à vide mural centralisé. Selon les informations récemment publiées par le National Health Service (NHS, ou service de santé public national)1, les hôpitaux ne devraient pas utiliser de système d'aspiration par prise de vide au sein des unités de maladies infectieuses afin de réduire les risques de propagation du virus et de contamination croisée. Les hôpitaux et autres centres de soins, actuellement confrontés à une surcharge de patients, à l'ajout de lits et à de nouvelles configurations, doivent pouvoir disposer d'un équipement d'aspiration léger, portatif et facile à manipuler. En outre, les pompes Medela sont dotées d'un filtre anti-virus jetable ainsi que d'un système de collecte des fluides, et peuvent réduire le risque d'infection pour les soignants et les patients2.

« Au service des soins intensifs, la qualité des soins exige que chaque patient bénéficie d'un appareil d'aspiration unique. Il est essentiel de ne pas partager l'aspiration entre les patients pour éviter les contaminations croisées et de renoncer à l'aspiration murale autant que possible, en raison des craintes liées à la transmission du virus. En ce sens, il est nécessaire de disposer d'un équipement d'aspiration portatif fiable et silencieux pour l'accompagnement de chacun des patients », a déclaré le Dr Stephan Cole, conseiller en soins intensifs au Ninewells Hospital de Dundee, en Écosse, et président de la Société écossaise de soins intensifs. Et d'ajouter : « Avec cette nouvelle réalité qui sera la nôtre jusqu'à la création d'un vaccin, nous devons être capables d'augmenter rapidement notre capacité en lits de soins intensifs, en 2 ou 3 semaines. Cela signifie que nous devons préparer, prévoir et stocker du matériel, notamment des ventilateurs, des pompes d'aspiration et des moniteurs, afin de gérer les fortes augmentations à l'avenir. »

Alors que le COVID-19 continue à se propager et que les systèmes de soins de santé se préparent à d'éventuelles fortes augmentations de cas, les fabricants de ventilateurs et de pompes d'aspiration s'affairent pour produire davantage d'unités. Si les ventilateurs mécaniques sont essentiels pour les patients en soins intensifs, il en va de même pour l'équipement d'assistance avec pompe d'aspiration destiné à éliminer les sécrétions des poumons générées au cours du processus inflammatoire du coronavirus. Grâce à leur mobilité, à leur autonomie vis-à-vis des systèmes d'aspiration par prise de vide et à la réduction des risques d'infection pour les soignants et les patients, les systèmes d'aspiration chirurgicaux et des voies respiratoires se révèlent indispensables pour garantir des soins optimaux aux patients et relever les défis à venir en termes de santé mondiale.

« Il est essentiel de combiner ventilateurs et systèmes d'aspiration portatifs comme le Vario 18 ou nos appareils Dominant Flex et Basic pour garantir l'hygiène respiratoire requise afin d'accompagner les soins et la convalescence des patients. Nous avons pris la mesure des besoins des hôpitaux dans le monde entier et avons engagé des actions pour accroitre la production en mars déjà », a indiqué Annette Brüls, PDG de Medela. « Néanmoins, la demande dépasse toujours largement nos capacités. C'est pourquoi nous avons décidé de créer des capacités supplémentaires aux États-Unis, afin de mieux soutenir les hôpitaux et les cliniques et d'aider à la relance et à la préparation vis-à-vis de toute résurgence potentielle à l'avenir. »

Pionnière en matière de technologie d'aspiration depuis près de 60 ans, Medela fabrique une gamme de solutions d'aspiration médicales professionnelles essentielles pour le traitement de patients nécessitant des soins médicaux en hôpital ou en soins intensifs. Grâce à leur mobilité, les appareils sont conformes aux recommandations du NHS en matière d'aspiration par prise de vide et sont équipés de systèmes de collecte réutilisables ou jetables ainsi que d'un filtre anti-virus pour empêcher toute contamination croisée au coeur de l'environnement hospitalier. Ces solutions sont largement utilisées en Europe, et l'équipe de Medela dédiée au COVID-19 a évalué les besoins actuels pour accroître la production mondiale et contribuer à lutter contre la pandémie.

Pour en savoir plus sur les moyens mis en oeuvre par Medela dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, rendez-vous sur : COVID-19 information hub.

Pour en savoir plus sur les solutions d'aspiration médicales portatives, rendez-vous sur :

COVID19.MedelaHealthCare.com/solutions.

À propos de Medela

Medela, dont le siège se situe à Baar (en Suisse), a été fondée en 1961. Elle est l'une des sociétés mondiales les plus importantes en matière de développement et de production de solutions liées à l'allaitement ainsi qu'à la technologie d'aspiration médicale. En collaboration avec des chercheurs, des experts et des universités de renom, Medela mène des recherches de base et exploratoires afin d'étendre son portefeuille et améliorer les soins apportés aux futurs patients ainsi que la qualité de vie de ses clients. Medela dispose de 21 filiales en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, au Moyen-Orient et en Asie, ainsi que d'un réseau de vente de partenaires indépendants dans plus de 100 pays. La société exploite des sites de production et des entrepôts en Suisse, aux États-Unis et en Chine, et compte plus de 1800 employés dans le monde. www.medela.com - www.medelahealthcare.com

