Un entrepreneur italien lance KAMPOS, une marque de vêtements de luxe 100 % durable et écologique





KAMPOS, une start-up italienne, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une gamme de produits et d'accessoires socialement responsable et écologique afin de célébrer l'histoire et la beauté de la mer Méditerranée. Fondée par l'entrepreneur Alessandro Vergano, KAMPOS a pour ambition d'«offrir des produits de luxe dotés d'une conscience, aujourd'hui et pour les générations à venir.» Tous les produits sont fabriqués à partir de bouteilles en plastique recyclées, de filets de pêche «fantômes» laissés à l'abandon ou d'autres nylon et/ou tissus écologiques recyclés. Tous les détails des produits et accessoires ont été étudiés et conçus pour être durables. Les produits de KAMPOS sont recyclés ET recyclables après usage.

«Les entreprises de mode disposent d'une formidable plateforme pour toucher positivement les consommateurs, mais peu d'entre elles ont intégré les problématiques sociales à leur modèle d'entreprise», a déclaré Vergano, cofondateur et PDG de KAMPOS. «KAMPOS est différente en ce sens que la durabilité est au coeur de tout ce que nous faisons, de la sélection des matières premières à la conception des produits, en passant par leur conditionnement. Cela signifie que les consommateurs se rendront compte de l'efficacité à long terme des produits dans lesquels ils investissent grâce à leur durabilité accrue, et qu'ils feront preuve de responsabilité sociale à chaque achat.»

L'ambition de Vergano pour KAMPOS est de sensibiliser le public du monde entier à l'impact de la pollution par le plastique et des filets de pêche laissés à l'abandon en proposant des solutions alternatives et durables en matière de mode haut de gamme pour les consommateurs qui partagent la mission de l'entreprise. Une part des recettes de KAMPOS sera reversée à One Ocean Foundation (https://www.1ocean.org/en/), un organisme à but non lucratif de Porto Cervo, en Sardaigne. L'effort conjoint vise à accélérer les solutions aux problématiques liées à l'océan en favorisant une économie bleue durable et en améliorant les connaissances sur les océans par la sensibilisation.

La gamme de produits initiale de Kampos, qui est entièrement fabriquée en Italie, se compose de maillots de bain, de chemises, de t-shirts, de parfums, de lunettes de soleil, de paréos et d'accessoires pour homme, femme et enfant. Les produits de l'entreprise sont fabriqués à base des matières suivantes: Econyl, un nylon (filament) à 100 % régénéré, ou coton organique et biologique certifié GOTS (Global Organic Textile Standard), et Newlifetm, un système certifié unique de fil de filament de polyester recyclé à 100 % issu de bouteilles récoltées après consommation, qui sont transformées en polymère par un procédé mécanique (non chimique), qui est ensuite filé. Les emballages ne contiennent pas de plastique. La gamme de produits est à présent officiellement en ligne sur www.kampos.com et sera disponible à l'achat en mai. En juin, KAMPOS prévoit d'ouvrir son premier magasin à Porto Cervo, en Sardaigne (Italie), sur la prestigieuse Promenade du Port.

Le nom KAMPOS est l'abréviation du mot grec HIPPO KAMPOS, hippocampe. Dans les cultures grecque et latine, l'hippocampe était un animal sacré pour Neptune et Poséidon, les dieux de la mer. Il était considéré comme un symbole de pouvoir, d'autorité et de bonne fortune, avec des émotions et des intuitions fortes. Vergano a lancé KAMPOS en hommage à ses origines et pour célébrer le mode de vie méditerranéen.

La ligne de vêtements de luxe innovante de KAMPOS s'est adjoint la participation active de quelques-uns des plus éminents talents du monde italien de la création et de la photographie, notamment l'agence Carla Pozzi et le directeur artistique Roberto Da Pozzo de Milan. De plus amples informations concernant KAMPOS et ses produits et accessoires sont disponibles sur Pinterest, Instagram, Facebook et YouTube.

