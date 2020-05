ITC Savlon lance un désinfectant pour les mains à un prix inférieur à un centime





- Une solution innovante pour assurer un accès équitable et abordable à l'hygiène des mains

NEW DELHI, 19 mai 2020 /PRNewswire/ -- Alors que le monde se prépare à vivre la nouvelle normalité, l'hygiène des mains apparaît comme une priorité mondiale. La sensibilisation à l'hygiène des mains et le besoin de s'en préoccuper est désormais un sujet sur toutes les lèvres, mais l'accès à l'hygiène des mains devient souvent un défi en raison du manque d'installations et de ressources. Des organisations comme l'OMS et l'UNICEF estiment que 3 milliards de personnes dans le monde ne disposent pas des installations nécessaires pour avoir une hygiène des mains chez elles. Cette situation est encore plus cruciale à l'heure d'aller travailler, en particulier dans les foyers à faibles ou moyens revenus.

ITC, le premier conglomérat multi-activités indien et sa marque d'hygiène de premier plan Savlon sont connus pour redéfinir consciencieusement les normes. Dans une démarche inclusive, Savlon lance son désinfectant pour les mains à seulement 0,6 cent (moins d'un cent / 0,50 INR, soit une demie-roupie indienne). Ce prix fait probablement de ce désinfectant pour les mains Savlon en format sachet le désinfectant pour les mains le plus économique au monde actuellement. L'épidémie de COVID-19 est une pandémie sans précédent et, dans une démarche responsable, Savlon a lancé le sachet de désinfectant pour les mains pour répondre aux problèmes d'accessibilité, de prix et de disponibilité. Conçu pour un usage unique, le sachet de désinfectant Savlon est extrêmement économique et constitue une solution de désinfection accessible hors du domicile. Développé avec l'aide de grands noms mondiaux comme Givaudan, le désinfectant Savlon en sachet, produit de premier plan mondial, réitère les normes de qualité strictes de la marque. Grâce à son prix économique, le sachet de désinfectant Savlon est presque aussi peu coûteux qu'un lavage des mains.

Sameer Satpathy, directeur général de la division commerciale des produits de soins d'hygiène d'ITC Limited, a déclaré : « Nous sommes au coeur d'une crise sanitaire mondiale sans précédent et il est impératif d'accélérer nos efforts en lançant des solutions innovantes pour aider à lutter contre la pandémie. Les mesures de précaution en matière d'hygiène personnelle sont aujourd'hui devenues un besoin des foyers, en plus de la distanciation sociale, pour contenir la propagation de cette contagion. Le lancement de ce qui est probablement le désinfectant pour les mains en sachet le plus économique au monde est une mesure pour assurer un accès étendu à l'hygiène des mains ».

Ajit Pal, directeur régional pour l'Asie du Sud de la division Parfums chez Givaudan, a ajouté : « Le nom Savlon est synonyme de fiabilité. La constance avec laquelle ITC a respecté les différents attributs qui en font l'une des meilleures marques au monde dans sa catégorie est vraiment digne d'éloges. Chez Givaudan, nous nous sentons privilégiés d'avoir participé à l'aventure sensorielle de la marque. Le lancement du désinfectant Savlon en sachet à usage unique à un prix incroyablement bas marque une étape importante dans l'histoire de la marque. Le produit présente les mêmes normes de qualité et de fiabilité que celles que suit Savlon, mais pour la première fois à un prix qui le rend accessible à des millions de nouveaux consommateurs. Il répond aujourd'hui à un besoin important de santé et de sécurité et ce lancement fait par ITC a véritablement contribué à une cause nationale ».

