Esri et la BID offrent une solution pour combattre le COVID-19 en Amérique latine et dans les Caraïbes





Esri, le leader mondial en intelligence de localisation, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec la Banque interaméricaine de développement (BID) pour fournir un accès gratuit à sa technologie géospatiale en réponse à la crise du COVID-19 en Amérique latine et dans les Caraïbes (LAC). Les gouvernements de cette région pourront utiliser une solution COVID-19 pour répertorier la disponibilité des actifs et des équipements critiques, gérer les chaînes d'approvisionnement et maintenir la continuité des activités.

Cette collaboration, qui s'appuie sur le programme de réponse aux catastrophes (Disaster Response Program) d'Esri et sur les besoins spécifiques des pays membres de la BID, fournit l'accès aux ressources technologiques à même d'améliorer la réponse régionale à l'urgence immédiate que pose le COVID-19 pour la santé publique. Concrètement, les gouvernements de la région pourront tirer parti des modèles analytiques d'Esri et mettre en oeuvre des tableaux de bord et des centres de contrôle pour surveiller la propagation du virus et identifier les points où une intervention est nécessaire.

« Avec Esri, nous avons développé une relation axée sur la collaboration avec les clients de la BID afin de résoudre des problèmes complexes et combattre le COVID-19 en Amérique latine et dans les Caraïbes », a déclaré Nuria Simo, responsable des services informatiques et directrice générale du service des technologies de l'information de la BID. «Nous pensons que le leadership d'Esri en matière de programmes de réponse aux catastrophes, de connaissances techniques et d'assistance à l'utilisation des systèmes d'information géographique, à l'emploi des données géoréférencées et à l'accès aux outils analytiques peuvent aider considérablement la région dans son combat contre le virus, tout en nous aidant à répondre à d'autres besoins importants dans les pays que nous desservons. »

« Nous sommes très fiers d'aider la BID dans ses activités de soutien en Amérique latine et dans les Caraïbes », a déclaré Jack Dangermond, fondateur et président d'Esri. « Une bonne compréhension de la capacité de gestion des urgences est cruciale pour appréhender une crise de ce type, et notre mission vise à offrir des capacités technologiques perfectionnées pour habiliter les gouvernements du monde entier à répondre plus rapidement à la situation en disposant des meilleures sources de données. »

En plus de son soutien à la réponse des autorités de santé publique, le partenariat prendra également en charge les trois autres domaines prioritaires identifiés par la BID dans ses efforts visant à maîtriser le COVID-19 dans la région LAC, tels que la création de filets de sécurité pour les populations vulnérables, la productivité économique et l'emploi, ainsi que le développement de politiques fiscales pour atténuer les répercussions économiques.

Pour en savoir plus sur les ressources d'Esri en réponse au COVID-19, consultez go.esri.com/coronavirus.

À propos d'Esri

Esri, premier éditeur mondial de logiciels de système d'information géographique (SIG) et de solutions d'intelligence de localisation et de cartographie, offre le nuage géospatial le plus puissant du marché, afin d'aider les clients à exploiter le plein potentiel des données et d'améliorer les résultats opérationnels et commerciaux. La société Esri a été fondée en 1969, et ses logiciels sont déployés dans plus de 350 000 organisations, dont 90 entreprises du classement Fortune 100, dans tous les 50 gouvernements fédéraux, plus de la moitié des comtés (grands et petits), 87 universités américaines du classement « Top 100 Colleges » établi par Forbes, ainsi que dans chacun des 15 départements exécutifs du gouvernement des États-Unis, et dans des dizaines d'agences indépendantes. Forte de son engagement pionnier dans les technologies de l'information géospatiale, Esri conçoit les solutions les plus évoluées pour la transformation numérique, l'Internet des objets (IdO) et l'analyse avancée. Retrouvez-nous sur esri.com.

À propos de la BID

La Banque interaméricaine de développement se consacre à l'amélioration des conditions de vie. Créée en 1959, la BID est une source de financement à long terme incontournable destiné au développement économique, social et institutionnel en Amérique latine et dans les Caraïbes. La BID conduit en outre des recherches de pointe et fournit des conseils en matière de politiques, une assistance technique et une formation aux clients des secteurs publics et privés de la région.

Pour en savoir plus sur les ressources du groupe BID en réponse au COVID-19, consultez https://www.iadb.org/en/coronavirus.

