MicroGen Biotech obtient un financement de série A de 3,8 millions de dollars auprès d'investisseurs américains et européens dans le domaine des technologies agricoles pour améliorer la santé des sols et la sécurité alimentaire au niveau mondial





CARLOW, Irlande, 18 mai 2020 /PRNewswire/ -- MicroGen Biotech offre une solution brevetée, rentable, sûre et évolutive pour réduire la teneur en métaux lourds des aliments, améliorer la santé des sols afin d'augmenter le rendement des cultures et nettoyer la pollution des sols dans les sites industriels.

La technologie du microbiome de MicroGen bloque l'absorption des métaux lourds par les cultures pour améliorer la sécurité alimentaire. La teneur en métaux lourds des aliments, qui résulte de la pollution industrielle et des intrants agricoles, est devenue un problème mondial. Le riz, le blé, le cacao et les légumes verts à feuilles absorbent ces résidus de métaux lourds et les concentrent dans nos aliments, qui s'accumulent ensuite dans le corps humain. L'ingestion de métaux lourds a des effets toxiques et cancérigènes, en particulier chez les nourrissons. Jusqu'à 95 % des aliments pour bébés contiennent des métaux lourds toxiques.

En Chine, 19,4 % des terres arables contiennent des polluants. Le programme chinois « aliments sûrs et sols propres » vise à réduire la teneur en métaux lourds. MicroGen Biotech a enregistré avec succès deux produits auprès du ministère chinois de l'Agriculture à la suite de vastes essais sur le terrain, couvrant environ 8 100 hectares (20 000 acres), et déploie ses produits dans tout le pays.

MicroGen Biotech a conclu un partenariat avec une société américaine d'intrants agricoles pour développer un riz à faible teneur en arsenic à destination du marché nord-américain.

La technologie brevetée EcoPiling de MicroGen offre des possibilités dans le domaine de l'assainissement des sols. Elle décompose les résidus de charbon et de pétrole plus efficacement que d'autres méthodes d'assainissement. Elle a été appliquée avec succès au plus grand projet de biorestauration d'Irlande qui visait à éliminer la pollution par les hydrocarbures, et a reçu l'aval du ministère chinois de la Protection de l'environnement. MicroGen a assaini avec succès des sols pollués par des hydrocarbures dans le deuxième plus grand champ pétrolifère de Chine.

« Ce financement est essentiel à la réalisation de notre vision en Amérique du Nord et en Europe », a déclaré la Dre Xuemei Germaine. « Nous sommes maintenant en mesure de renforcer notre équipe, d'augmenter la production et d'investir dans de nouvelles technologies et dans le développement de nouveaux produits. »

Fulcrum Global Capital a piloté le financement avec la participation de The Yield Lab Europe. Bill Buckner, ancien PDG de Bayer CropScience USA, a rejoint le conseil consultatif de MicroGen. « MicroGen Biotech a mis au point une technologie pour rendre notre nourriture saine et sûre, et pour assainir les sols pollués », a remarqué Nicky Deasy. Duane Cantrell considère MicroGen comme « une entreprise exceptionnelle qui repousse les limites des avancées des technologies agricoles et fait de la sécurité alimentaire une réalité ».

Historique de MicroGen Biotech

MicroGen Biotech a été fondé en 2012 au Carlow Institute of Technology, en Irlande, par la Dre Xuemei Germaine, une biologiste moléculaire. MicroGen Biotech a son siège à Carlow, en Irlande, et une filiale dans la province de Shandong, en Chine.

