Pandémie de la COVID-19 - Les services de garde de la région de montréal rouvriront progressivement leurs portes à partir du 1er juin





QUÉBEC, le 18 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec confirme la réouverture progressive des services de garde éducatifs à l'enfance sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et de la MRC de Joliette à compter du 1er juin prochain. Cette réouverture sera soumise à un plan de réévaluation en continu.

L'ensemble du réseau est appelé à porter une attention particulière aux demandes des parents du secteur de la santé et des services sociaux qui étaient bénéficiaires d'une place dans un service de garde d'urgence, qui n'avaient pas de places dans un service de garde éducatif avant la pandémie ou dont le milieu familial habituel n'ouvrira pas le 1er juin. Les enfants dont les parents ne souhaitent pas les retourner maintenant conserveront leur place jusqu'au 1er septembre, mais la tarification reprendra à partir du moment où le réseau offrira de nouveau ses services de façon normale.

Le taux d'occupation au moment de la reprise sera entre 30 % et 50 % et le retour à la normale s'effectuera par étapes, en fonction des recommandations de la Direction générale de la santé publique (DGSP). La situation sera évaluée avant le passage d'une étape à l'autre pour faire en sorte qu'elle demeure sous contrôle et le plan sera ajusté au besoin. Les ratios seront appelés à augmenter et le port du masque de procédure ainsi que d'une protection oculaire sera obligatoire pour les éducatrices. L'équipement nécessaire sera fourni par le ministère de la Famille, qui en coordonnera la distribution avec ses partenaires du réseau.

Citation :

« Nous procédons à la réouverture du réseau des services de garde éducatifs de la Communauté métropolitaine de Montréal en gardant en tête que la santé de tous est la priorité absolue. Grâce aux règles strictes de la Santé publique, nous pourrons réentendre les cris et les rires très bientôt dans nos installations, tout en permettant aux éducatrices et aux parents de la métropole de continuer à se sentir en sécurité. Chaque élargissement se fera avec l'accord des autorités de santé publique et en fonction de règles strictes. Je tiens donc à rappeler aux parents d'être indulgents, car avec un nombre d'enfants réduit, il n'y aura pas de place pour tous les enfants dès le 1er juin. J'aimerais finalement remercier celles et ceux qui ont travaillé dans le réseau des services de garde d'urgence dans les derniers mois. Votre courage et votre professionnalisme sont tout à votre honneur. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

Faits saillants :

L'approche du Québec est élaborée avec le soutien des autorités de santé publique, qui feront un suivi serré de chacune des étapes et y apporteront des ajustements au besoin.

La réouverture du réseau des services de garde se fera en plusieurs phases successives, en fonction du rythme de réouverture des différents secteurs de l'économie.

Les autorités de santé publique continueront de décider des mesures d'hygiène et de salubrité dans les installations.

Lien connexe :

Pour en savoir davantage sur le coronavirus, la population est invitée à consulter le site quebec.ca/coronavirus.

SOURCE Cabinet du ministre de la Famille

Communiqué envoyé le 18 mai 2020 à 16:00 et diffusé par :