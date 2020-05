Pandémie de la COVID-19 - Feu vert à la réouverture des commerces, le 25 mai, et des services de garde éducatifs à l'enfance, le 1er juin, dans la grande région de Montréal





QUÉBEC, le 18 mai 2020 /CNW Telbec/ - Avec l'accord des autorités de santé publique du Québec, le premier ministre, François Legault, a confirmé aujourd'hui la réouverture, dans la grande région de Montréal :

des commerces disposant d'une porte extérieure, à partir de lundi prochain, le 25 mai, comme prévu?;

des services de garde éducatifs à l'enfance, à compter du 1er juin.

Le premier ministre a invité les Québécois du Grand Montréal qui fréquenteront les commerces avec un accès extérieur à respecter les consignes de santé publique, particulièrement celle de rester à deux mètres les uns des autres. Si ce n'est pas possible, le port du masque continue d'être fortement recommandé dans les lieux publics achalandés.

À noter que les commerces de détail qui n'ont pas d'accès direct à l'extérieur doivent demeurer fermés jusqu'à nouvel ordre.

Pour les services de garde, M. Legault a invité les parents à être compréhensifs. Comme c'est le cas dans les autres régions du Québec, où les services ont déjà repris, le nombre d'enfants admis sera pour l'instant réduit dans les garderies.

Annonce de la reprise des activités chirurgicales

La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, a pour sa part annoncé que les activités chirurgicales qui avaient été reportées reprendront graduellement dans les différentes régions du Québec. Pour reprendre ces activités, les établissements du réseau de la santé et des services sociaux devront s'assurer de disposer à la fois du personnel et des plateaux techniques nécessaires, notamment d'un nombre suffisant de lits disponibles. La reprise se déroulera de façon progressive et structurée afin d'assurer la sécurité de tous.

La situation étant toujours plus difficile dans les hôpitaux situés sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal, la reprise des activités chirurgicales y sera plus progressive. Différentes options sont envisagées pour augmenter la capacité des centres hospitaliers, notamment l'élargissement des heures d'activités au bloc opératoire le soir et la fin de semaine, des ententes avec des cliniques privées et le transfert de patients montréalais vers d'autres régions moins affectées.

Plusieurs nouvelles encourageantes

Lors de son point de presse quotidien, le premier ministre a fait part de nouvelles encourageantes. D'abord, avec 34 décès rapportés au cours des 24 dernières heures, le Québec enregistre le nombre de décès le moins élevé depuis le 12 avril dernier. Ensuite, le nombre de nouveaux cas confirmés demeure autour de 700, malgré une augmentation importante du nombre de tests effectués. Aussi, les hospitalisations quotidiennes sont à la baisse depuis une semaine, avec 70 de moins ce lundi que le 11 mai dernier. Finalement, depuis trois jours, 608 employés sont revenus au travail dans le réseau de la santé.

«?Les nouvelles sont plutôt bonnes, mais rien n'est encore gagné. C'est encourageant, mais ce n'est pas une raison pour relâcher nos efforts?», a toutefois prévenu François Legault.

M. Legault a ajouté que samedi, 11?300 prélèvements et 13?435 analyses ont été effectués.

Étude Colcorona du Dr Jean-Claude Tardif : inscrivez-vous?!

Le premier ministre est revenu sur la visite qu'il a effectuée, vendredi dernier, à l'Institut de cardiologie de Montréal, où le Dr Jean-Claude Tardif et son équipe mènent une étude clinique appelée Colcorona sur un projet de traitement contre les complications inflammatoires liées à la COVID-19. Il s'agit d'ailleurs d'une des plus importantes études au monde. Celle-ci est financée par le gouvernement du Québec et par la fondation de Bill & Melinda Gates. Les premiers résultats sont attendus à la fin juin.

François Legault a de nouveau invité tous les Québécois qui ont contracté le virus et qui sont admissibles selon le protocole à participer à l'étude. «?Vous n'avez pas besoin de quitter votre domicile. On vous envoie le médicament et les tests à la maison. Ce serait toute une fierté qu'un médicament contre la COVID soit mis au point ici, au Québec?!?»

Toutes les informations se trouvent sur le site Internet : www.colcorona.net.

Remerciements du jour

En cette Journée nationale des Patriotes, le premier ministre a réservé ses remerciements du jour à la nation québécoise et aux Québécois qui se sont battus pour défendre notre identité et pour garder notre autonomie, notre liberté et notre démocratie.

«?Le Québec est une nation qui ne l'a pas eue facile, mais on est capables de se relever les manches, quand c'est nécessaire?», a conclu François Legault.

Citations :

«?J'invite tous les Québécois à continuer de faire attention. Si on ne veut pas être obligés de revenir en arrière, de freiner le déconfinement, tous doivent respecter les consignes de santé publique. Le port du masque dans les transports en commun, dans les commerces et dans les lieux publics achalandés est très fortement recommandé.?»

François Legault, premier ministre du Québec

«?Depuis le début de la crise, l'une de nos priorités a été de maintenir un équilibre entre la préparation pour les cas de COVID-19 et la poursuite des soins et services pour les usagers, notamment ceux nécessitant des soins urgents en oncologie et en cardiologie. Dès aujourd'hui, l'ensemble des activités chirurgicales reprendra graduellement, mais nous nous assurerons de pouvoir répondre également aux besoins générés par la crise actuelle.?»

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

En date du dimanche 17 mai 2020, à 18 h, il y avait au Québec 43?627 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19, une augmentation de 707.

1?771 personnes étaient hospitalisées, dont 179 aux soins intensifs, soit 4 de moins par rapport au dernier bilan quotidien.

12?045 personnes initialement atteintes sont par ailleurs guéries de la COVID?19, une augmentation de 291 par rapport au dernier bilan.

Le bilan des décès s'élève à 3?596 au Québec, une augmentation de 34 par rapport au dernier bilan.

