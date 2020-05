Scientist.com et le UKCRC Tissue Directory and Coordination Centre organisent une série de webinaires sur les défis à relever pour les biobanques britanniques





Scientist.com, la première place de marché de l'industrie pharmaceutique pour la recherche externalisée, a annoncé aujourd'hui qu'elle s'était jointe au UKCRC Tissue Directory and Coordination Centre (TDCC) pour accueillir un groupe d'experts en vue de discuter des défis actuels que rencontrent les biobanques du Royaume-Uni. Le deuxième webinaire de la série en deux parties est prévu pour le 20 mai 2020 à 14 h, heure d'été du Royaume-Uni, et se concentrera sur la façon de permettre aux biobanques d'augmenter l'accès aux échantillons de manière transparente et conforme.

« Nous sommes ravis d'avoir réuni des panels aussi distingués sur l'un des sujets les plus importants de la communauté des biobanques du Royaume-Uni aujourd'hui, à savoir les façons dont les biobanques peuvent mettre leurs échantillons à la disposition d'un public plus large pour la découverte de médicaments », a déclaré Matt McLoughlin, vice-président de la conformité et des catégories chez Scientist.com. « Il est essentiel que les biobanques du Royaume-Uni trouvent des moyens plus simples et plus efficaces de se connecter avec la communauté de la recherche pour rendre les échantillons biologiques humains disponibles pour la recherche préclinique et clinique. »

Le panel est composé d'experts de la biobanque, dont Phil Quinlan, PhD, directeur de l'UKCRC TDCC ; Alison Parry-Jones, PhD, directrice des opérations à la Wales Cancer Bank ; et Matt McLoughlin, vice-président de la conformité et des catégories chez Scientist.com.

Inscrivez-vous au webinaire gratuit, « Overcoming Challenges in UK Biobanking, Part 2: Three Practical Approaches » (Surmonter les défis que rencontrent les biobanques britanniques, 2e partie : Trois approches pratiques), qui se tiendra le mercredi 20 mai 2020 à 14 h, heure d'été du Royaume-Uni.

L'enregistrement complet de « Part 1: Maximizing the Use, Value and Impact of Human Samples » (1ère partie : Maximiser l'utilisation, la valeur et l'impact des échantillons humains), comprenant les faits saillants de la section Q&R, peut être consulté sur le compte rendu du webinaire du UKCRC TDCC.

À propos de Scientist.com

Scientist.com est la première place de marché optimisée par IA de l'industrie pharmaceutique pour la recherche et le développement externalisés. Cette place de marché simplifie l'ensemble du processus d'approvisionnement en matière de R&D, économisant du temps et de l'argent, réduisant les risques et donnant accès aux technologies et aux outils innovants les plus récents. Scientist.com exploite des places de marché d'entreprises privées, pour la plupart des grandes sociétés pharmaceutiques mondiales, la Biotechnology Innovation Organization (BIO) et les National Institutes of Health (NIH) aux États-Unis. Depuis sa fondation en 2007, Scientist.com a levé plus de 39 millions USD auprès de 5AM Ventures, Leerink Transformation Partners et Heritage Provider Network, entre autres.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur scientist.com.

Retrouvez Scientist.com sur les médias sociaux : LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook et Instagram.

À propos du UKCRC Tissue Directory and Coordination Centre

La mission du UKCRC Tissue Directory and Coordination Centre (UKCRC TDCC) est de maximiser l'utilisation, la valeur et l'impact des ressources humaines britanniques au Royaume-Uni et au-delà. L'UKCRC TDCC héberge une infrastructure de biobanque de premier plan à l'échelle mondiale en réseau d'aide à la recherche pour faciliter la découverte et l'utilisation des échantillons et données humains du Royaume-Uni.

Gérée par une équipe dévouée de l'université de Nottingham et de l'University College de Londres, la création du UKCRC TDCC a été mandatée par la UK Clinical Research Collaboration via son initiative « Vision for Human Tissue Resources » (Vision pour les ressources tissulaires humaines). Le UKCRC TDCC travaille pour aider les chercheurs à découvrir des échantillons et des données, à aider les ressources d'échantillonnage à améliorer leurs systèmes de données à des fins de partage, ainsi qu'à harmoniser les politiques relatives à la découverte et à l'utilisation des échantillons et des données.

Le travail du UKCRC TDCC est guidé par la conviction que l'écosystème de la recherche biomédicale devrait être basé sur des normes ouvertes, une science ouverte et une collaboration préconcurrentielle.

L'UKCRC TDCC agit également en tant que plaque tournante britannique pour le BBMRI-ERIC, l'infrastructure de recherche européenne pour les biobanques.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 18 mai 2020 à 12:45 et diffusé par :