thyssenkrupp Elevator termine la construction de la structure centrale de la plus haute tour d'essai de l'hémisphère occidental





- La structure centrale de la tour d'essai de thyssenkrupp Elevator à Atlanta a été érigée à raison de plus de 7 pieds par jour et terminée 57 jours d'avance

- thyssenkrupp Elevator a tiré parti du coffrage coulissant, soit un procédé de construction qui consiste à déplacer vers le haut le système de coffrage entourant la fondation à mesure que le béton durci pour couler graduellement de nouvelles couches, de manière à créer les parois verticales

- La tour d'essai est rattachée au nouveau siège social nord-américain de thyssenkrupp Elevator à The Battery Atlanta; elle devrait être achevée l'an prochain

ATLANTA, 18 mai 2020 /CNW/ - La construction par coffrage coulissant de la tour d'essai d'ascenseurs et du Centre de qualification et d'innovation (IQC) de thyssenkrupp Elevator est terminée. L'IQC fait partie du nouveau siège social nord-américain de thyssenkrupp Elevator à The Battery Atlanta. S'élevant à 420 pieds, il sera le bâtiment le plus haut du comté de Cobb, mais aussi la plus grande tour d'essai d'ascenseurs de l'hémisphère occidental.

On prévoit que l'IQC et le siège social adjacent (CHQ) seront achevés en 2021, alors que les occupants devraient y emménager au début de 2022. L'IQC et le CHQ sont établis sur une propriété appartenant à Braves Development Company. En mars 2019, les employés ont investi le siège social commercial (BHQ) situé à Pennant Park, à proximité.

« L'achèvement de l'IQC par coffrage coulissant est un moment important dans l'histoire de notre entreprise. Il ne symbolise pas seulement l'avenir plus prospère de notre organisation et de la communauté locale, mais il est aussi un flambeau de l'excellence d'ingénierie qui aidera à transformer une industrie ayant besoin de se moderniser », déclare Kevin Lavallee, chef de la direction de thyssenkrupp Elevator pour l'Amérique du Nord.

Le coffrage coulissant repose sur un système de panneaux mobiles qui entourent d'abord la fondation pour accueillir sur une base continue de nouvelles couches de béton, formant ce qu'on appelle souvent le coeur ou l'ossature d'un bâtiment. Ce processus de construction est plutôt rare aux États-Unis, mais populaire en Europe; il a d'ailleurs été mis à profit pour ériger la tour d'essai d'ascenseurs de 800 pieds de thyssenkrupp, qui se trouve à Rottweil, en Allemagne.

La construction de la nouvelle tour d'essai de thyssenkrupp Elevator, y compris le coffrage coulissant, a été confiée à son entrepreneur général, Brasfield & Gorrie. Gleitbau - Salzburg, un sous-traitant, s'est chargé de la conception, de l'ingénierie et de la supervision des travaux de coffrage coulissant.

La société Brasfield & Gorrie est très présente dans la région, elle qui a construit l'Omni Hotel à The Battery Atlanta ainsi que le One Ballpark Center, un immeuble de bureaux de neuf étages et de 250 000 pieds carrés constituant le siège social de la division centrale de Comcast. L'entrepreneur général a aussi été associé directeur de l'American Builders 2017, la coentreprise qui a construit SunTrust Park. Brasfield & Gorrie a réalisé des travaux de construction dont la valeur dépasse 760 millions $ dans un rayon d'un demi-mille du site du projet. Depuis 2009, Brasfield & Gorrie a mené à bien 182 contrats conclus avec thyssenkrupp.

« Le bétonnage autoperformant est l'un des domaines d'expertise de Brasfield & Gorrie, ce qui nous procure une maîtrise supérieure des coûts, de la qualité et de l'échéancier d'un projet. Nous cherchons constamment des occasions pour innover afin de pouvoir mieux servir notre clientèle. Le coffrage coulissant nous permet de maximiser notre efficacité tout en érigeant des structures de béton d'une telle qualité », soutient Ben Norton, vice-président et directeur de division à Brasfield & Gorrie.

Gleitbau - Salzburg a affirmé sa présence dans des segments de marché qui n'avaient pas recours au coffrage coulissant, dont les tours et les immeubles de grande hauteur, en tirant parti notamment de sa technologie et du savoir acquis en travaillant dans des conditions extrêmes pour construire des plates-formes pétrolières et gazières.

En juillet 2018, thyssenkrupp Elevator annonçait que son siège social nord-américain serait déplacé à The Battery Atlanta. Neuf mois plus tard, thyssenkrupp Elevator, Brasfield & Gorrie et Gensler célébraient la première pelletée de terre de l'IQC dans le cadre d'une cérémonie à laquelle ont pris part les dirigeants des Braves d'Atlanta ainsi que des membres bien connus de la communauté d'affaires locale.

Munie de 18 gaines, la tour d'essai d'ascenseurs servira à valider des concepts et des produits novateurs, dont des ascenseurs haute vitesse ainsi que la technologie TWIN, le système d'ascenseur unique à thyssenkrupp qui comprend deux cabines fonctionnant de manière indépendante dans une même gaine. L'IQC mettra aussi à l'essai le système d'ascenseur révolutionnaire MULTI, qui se déplace à l'horizontale sans utiliser de câbles. De plus, la tour d'essai permettra de réaliser des tests poussés pour assurer la conformité aux exigences rigoureuses en matière de sécurité qui sont applicables aux ascenseurs standards.

Pour mettre en valeur les ascenseurs de la tour d'essai, une façade extérieure en verre sera aménagée dans l'IQC, faisant face à The Battery Atlanta. Elle permettra aux millions de visiteurs chaque année de voir le fonctionnement du système normalement caché derrière des parois de béton en milieu rural. En plus de la tour d'essai d'ascenseurs, l'IQC offrira aussi des aires réservées aux réunions et aux événements dans la partie supérieure de l'édifice -- accompagnées de vues époustouflantes des environs -- de même qu'une salle d'exposition numérique, un laboratoire de logiciels, des bureaux d'ingénierie et des installations de formation.

En Amérique du Nord, thyssenkrupp Elevator jouit d'une vaste empreinte grâce à certains des bâtiments les plus emblématiques de la région, dont le One World Trade Center à New York, qui abrite les ascenseurs les plus rapides de l'hémisphère occidental, et l'aéroport international Pearson de Toronto. On compte environ 12 000 employés de thyssenkrupp Elevator dans l'ensemble de l'Amérique du Nord. Plus de 900 d'entre eux travailleront depuis le nouveau siège social nord-américain.

Pour voir des rendus du nouveau siège social nord-américain de thyssenkrupp Elevator à Atlanta, cliquez ici. Des images de la construction de la tour d'essai peuvent être téléchargées ici.

Pour voir une vidéo en accéléré de l'IQC et de la tour d'essai d'ascenseurs, rendez-vous à l'adresse https://www.thyssenkruppelevator.com/About-Us/atlanta-headquarters.

Personnes-ressources pour la presse

Dennis Van Milligen

Spécialiste des communications

thyssenkrupp Elevator North America

Tél. : +1 312 525 3190

Courriel : dennis.vanmilligen@thyssenkrupp.com

Site Web : www.thyssenkruppelevator.com

Michael Ridder

Chef des communications

thyssenkrupp Elevator AG

Tél. : +49 201 844-535 104

Courriel : michael.ridder@thyssenkrupp.com

Site Web : www.thyssenkrupp-elevator.com

Le blogue des personnes qui façonnent les villes : www.urban-hub.com.

À propos de notre société :

thyssenkrupp Elevator

thyssenkrupp Elevator réunit les activités mondiales du groupe dans les systèmes de transport de personnes. Avec un chiffre d'affaires de 8,0 milliards ? au cours de l'exercice 2018-2019 et des clients dans plus de 100 pays, thyssenkrupp Elevator, partant de zéro, s'est imposé comme l'un des chefs de file internationaux de l'ascenseur en seulement 40 ans grâce à ses compétences uniques en matière d'ingénierie. Avec plus de 50 000 employés hautement qualifiés, l'entreprise offre des produits et services intelligents et novateurs conçus pour répondre aux besoins individuels de ses clients. Le portefeuille de produits de thyssenkrupp Elevator comprend des ascenseurs de passagers et de marchandises, des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants, des passerelles d'embarquement des passagers, des monte-escaliers et des plates-formes élévatrices, ainsi que des solutions d'entretien sur mesure pour tous ces produits. Avec plus de 1 000 points de vente dans le monde, l'entreprise dispose d'un vaste réseau de vente et d'entretien pour garantir une grande proximité avec ses clients.

thyssenkrupp

thyssenkrupp est un groupe technologique dont le point fort réside dans sa maîtrise des matériaux. Plus de 162 000 employés répartis dans 78 pays travaillent avec passion et savoir-faire technologique pour créer des produits de haute qualité ainsi que des services et des processus industriels intelligents afin d'assurer un progrès durable. Les compétences et l'engagement de ces derniers sont l'assise même de notre succès. Au cours de l'exercice financier 2018-2019, les ventes de thyssenkrupp se sont élevées à 42,0 milliards ?. En collaboration avec nos clients, nous développons des solutions compétitives afin qu'ils puissent relever les défis qui les attendent dans leurs industries respectives. Notre expertise en matière d'ingénierie permet à nos clients de prendre une longueur d'avance sur le marché mondial et de fabriquer des produits innovants à moindre coût et dans le respect des ressources disponibles. Nos technologies et nos innovations sont la clé qui nous permet de répondre aux diverses exigences de nos clients et des marchés du monde entier, de croître sur les marchés d'avenir et de générer des bénéfices, des flux de trésorerie et une croissance en valeur stables.

Brasfield & Gorrie

Fondée en 1964, Brasfield & Gorrie est l'une des plus importantes entreprises de construction privées du pays. Elle fournit des services de construction généraux, de conception-construction et de gestion de la construction pour une grande variété de marchés. Nous sommes spécialisés dans les meilleures pratiques de construction, notamment le design et la construction virtuels, la réalisation de projets intégrés et la construction allégée, mais nous sommes surtout connus pour notre expertise en matière de préconstruction et d'autoperformance et pour notre service client exceptionnel. Brasfield & Gorrie compte 12 bureaux et environ 3 000 employés. Nos revenus pour 2019 s'élèvent à 3,8 milliards $. Engineering News-Record place Brasfield & Gorrie au 25e rang des 400 plus grands entrepreneurs (Top 400 Contractors) pour 2019.

The Battery Atlanta

The Battery Atlanta, un ouvrage de 2 millions de pieds carrés à usage mixte qui se trouve à l'intersection des autoroutes I-75 et I-285, accueille des boutiques et des magasins, des restaurants dirigés par de grands chefs, un Omni Hotel, le Coca-Cola Roxy et 531 habitations. On y trouve aussi le Two Ballpark Center, abritant des bureaux de style loft où loge SPACES, le Three Ballpark Center, soit le siège de thyssenkrupp Elevator, et le One Ballpark Center, où se trouve le siège social régional de Comcast. Alimenté par le réseau de Comcast fait entièrement de fibre optique et offrant des capacités de l'ordre du multitéraoctet, The Battery Atlanta propose le réseau le plus performant servant un complexe à usage mixte dans tout le pays. Pour en savoir plus à propos de The Battery Atlanta, veuillez consulter l'adresse batteryatl.com ou rendez-vous sur Facebook, Instagram et Twitter.

