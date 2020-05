Déclaration de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada au sujet de la COVID-19





OTTAWA, le 18 mai 2020 /CNW/ - Au lieu de faire sa mise à jour quotidienne aux médias en personne, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a émis la déclaration suivante aujourd'hui :

« En date de lundi 18 mai 2020, on compte 77 306 cas de COVID-19, dont 5 805 décès. Plus de 38 828 personnes (50 %) ont guéri. Jusqu'à ce jour, des laboratoires partout au Canada ont fait passer un test de dépistage de la COVID-19 à plus de 1 319 000 personnes; environ 5 % des tests se sont avérés positifs. En moyenne, nous testons actuellement de 26 000 à 28 000 personnes par jour. Ces chiffres correspondent à notre connaissance actuelle de la situation, mais ils changent rapidement. J'invite la population canadienne à consulter la page Canada.ca/le-coronavirus pour obtenir les plus récents renseignements.

En ce lundi de la longue fin de semaine de mai, je suis convaincue que les Canadiens et Canadiennes ont su prendre soin d'eux-mêmes et des autres et continueront.de suivre les conseils en santé publique au cours des prochains mois. Cette fin de semaine représente normalement le lancement officieux de l'été et des traditions estivales, qu'il s'agisse d'organiser des barbecues, de regarder des feux d'artifice ou de partir en voyage. Cette année, toutefois, de nombreuses activités sociales populaires sont restreintes afin de réduire la propagation de la COVID-19.

Je sais qu'il peut être difficile de demeurer vigilant à long terme. Par contre, pour ne pas entraver nos progrès, nous devons continuer d'appliquer les mesures de santé publique : maintenir une distance de deux mètres des autres personnes, éviter de toucher des surfaces communes et nous laver les mains souvent et soigneusement. Le port de masques non médicaux ou de couvre-visages peut être recommandé comme mesure de protection supplémentaire dans certaines régions, lorsqu'on ne peut maintenir l'éloignement physique de deux mètres. Bien sûr, il est important de suivre les conseils particuliers de votre autorité locale de santé publique en ce qui concerne la COVID-19 dans votre région.

Nos gestes et notre ténacité sont essentiels pour protéger les progrès que nous avons accomplis et pour continuer de réduire le nombre de cas. Dans les prochaines semaines, on tiendra des cérémonies virtuelles de remise de diplôme et on annulera des bals des finissants, mais nous ne nous décourageons pas. Nous en avons encore beaucoup à apprendre au sujet du virus, mais nous améliorons nos capacités d'analyse et nous commençons l'essai clinique d'un vaccin candidat. »

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Communiqué envoyé le 18 mai 2020 à 12:00 et diffusé par :